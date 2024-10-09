GA Week 2022: novedades que tal vez te has perdido
2022-09-23
Esta semana hemos anunciado la disponibilidad general de muchos de nuestros nuevos productos. Por si te lo has perdido, aquí tienes un resumen...Seguir leyendo »
2022-09-23
Esta semana hemos anunciado la disponibilidad general de muchos de nuestros nuevos productos. Por si te lo has perdido, aquí tienes un resumen...Seguir leyendo »
2022-09-22
Estamos encantados de ampliar nuestro alcance a estos países de Asia-Pacífico, permitiendo así que más clientes utilicen Cloudflare, dándoles un control preciso sobre qué partes de la red de Cloudflare pueden realizar funciones avanzadas...
2022-09-21
Hoy, nos complace anunciar que Stream Live ya no está en versión beta, y está disponible para todos, listo para el tráfico de producción a escala...
2022-09-21
R2 ya está disponible de forma general. R2 ofrece a los desarrolladores almacenamiento de objetos sin las tarifas de salida...
2022-09-20
A partir de hoy, encontrarás una sección Seguridad del correo electrónico dedicada en tu panel de control de Cloudflare. Es la forma más fácil de que cualquier cliente de Cloudflare se familiarice con la seguridad del correo electrónico de Cloudflare Area 1 y empiece a utilizarla...
20 de septiembre de 2022
Data Loss Prevention ya está disponible para los clientes con contrato de Cloudflare, y les ofrece más opciones para proteger sus datos confidenciales...
20 de septiembre de 2022
Conecta y explora, con solo unos clics, tus aplicaciones SaaS de terceros para asegurarte de que no presentan filtraciones de archivos, configuraciones erróneas y Shadow IT. Cloudflare CASB ya está disponible a nivel general...
20 de septiembre de 2022
El programa de socios de Cloudflare One adquiere relevancia entre los socios actuales y futuros...
19 de septiembre de 2022
Cloudforce One, nuestro equipo de operaciones y análisis de amenazas, ya está operativo y ha comenzado a realizar sesiones informativas sobre amenazas. Si quieres saber más, no te pierdas nuestro seminario web "YackingYeti: Cómo un grupo de hackers ruso amenaza a Ucrania, y al mu...
19 de septiembre de 2022
Protección flexible contra DDoS a HTTP: disponible para los clientes de WAF/CDN del plan Enterprise que también estén suscritos al servicio Protección de DDoS avanzada...
18 de septiembre de 2022
En el transcurso de la próxima semana, descubrirás los productos de Cloudflare que han pasado de la versión beta a estar disponibles de forma general...