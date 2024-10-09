Esta semana hemos anunciado la disponibilidad general de muchos de nuestros nuevos productos. Por si te lo has perdido, aquí tienes un resumen ...

Estamos encantados de ampliar nuestro alcance a estos países de Asia-Pacífico, permitiendo así que más clientes utilicen Cloudflare, dándoles un control preciso sobre qué partes de la red de Cloudflare pueden realizar funciones avanzadas ...

Hoy, nos complace anunciar que Stream Live ya no está en versión beta, y está disponible para todos, listo para el tráfico de producción a escala ...

R2 ya está disponible de forma general. R2 ofrece a los desarrolladores almacenamiento de objetos sin las tarifas de salida ...

A partir de hoy, encontrarás una sección Seguridad del correo electrónico dedicada en tu panel de control de Cloudflare. Es la forma más fácil de que cualquier cliente de Cloudflare se familiarice con la seguridad del correo electrónico de Cloudflare Area 1 y empiece a utilizarla ...