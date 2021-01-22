Wir präsentieren das Projekt Fair Shot: Sicherstellen, dass Registrierungs-Websites für die COVID-19-Impfung der Nachfrage nachkommen können

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In aller Welt kämpfen Regierungen und medizinische Organisationen mit einer der schwierigsten logistischen Herausforderungen der Geschichte: der gerechten und effizienten Verteilung des COVID-19-Impfstoffs. Es gibt Herausforderungen bei der Kommunikation, wer für eine Impfung in Frage kommt, bei der Registrierung derjenigen, die für Termine in Frage kommen, bei der Sicherstellung, dass sie zu ihren Terminen erscheinen, beim Transport des Impfstoffs unter den erforderlichen Handhabungsbedingungen, bei der Sicherstellung, dass es geschultes Personal gibt, das den Impfstoff verabreicht, und dann bei der Wiederholung, da die meisten Impfstoffe zwei Dosen erfordern.

Cloudflare kann bei den meisten dieser Probleme nicht helfen, aber es gibt einen wichtigen Bereich, bei dem wir erkannt haben, dass wir helfen können: Wir können sicherstellen, dass die Registrierungs-Websites nicht unter der Last zusammenbrechen, wenn sie zum ersten Mal mit der Planung von Impfterminen beginnen. Projekt Fair Shot stellt den neuen Warteraum-Service von Cloudflare allen Regierungen, Gemeinden, Krankenhäusern, Apotheken oder anderen Organisationen, die für die Distribution und Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen verantwortlich sind, kostenlos zur Verfügung. Es steht teilnahmeberechtigten Organisationen auf der ganzen Welt offen und wird mindestens bis zum 1. Juli 2021 oder länger kostenlos bleiben, wenn die Nachfrage nach Terminen für die Verabreichung des Impfstoffs noch immer noch größer ist als das Angebot.

Absturz von Registrierungs-Websites

Der Absturz von Registrierungs-Websites für Impftermine ist kein theoretisches Problem: Es passiert immer wieder, wenn Organisationen versuchen, die Verabreichung des Impfstoffs zu planen. Dies wurde bei Cloudflare am vergangenen Wochenende deutlich. Die Frau einer unserer leitenden Mitarbeiter versuchte, ihre Eltern für eine Impfung anzumelden. Sie erfüllten alle Kriterien, und die Kommune, in der sie wohnten, plante mit Mittag die Terminvergabe zu starten.

Als es an der Zeit war, die Seite zu öffnen, stürzte diese sofort ab. Die Ursache waren nicht Hacker oder böswillige Aktivitäten. Es lag lediglich daran, dass so viele Leute gleichzeitig versuchten, auf die Seite zuzugreifen. „Warum entwickelt Cloudflare nicht einen Service, der eine Warteschlange in geordneter Weise organisiert, damit diese Seiten nicht überlastet werden?“ fragte sie ihren Ehemann.

Ein virtueller Warteraum

Es stellte sich heraus, dass wir bereits an einer solchen Funktion arbeiteten, aber nicht für diesen Anwendungsfall. Viele unserer Kunden stehen vor der Herausforderung, etwas gerecht zu verteilen, bei dem es mehr Nachfrage als Angebot gibt. Ob es um den Verkauf von Tickets für ein angesagtes Konzert, den neuesten Sneaker oder den Zugang zu beliebten Wanderungen in Nationalparks geht - es ist eine schwierige Herausforderung, sicherzustellen, dass jeder Berechtigte eine faire Chance hat.

Die Lösung besteht darin, die Registrierung zum Erwerb des knappen Artikels vor dem eigentlichen Verkauf zu eröffnen. Jeder, der die Seite vorzeitig besucht, kann in eine Warteschlange aufgenommen werden. In dem Moment, bevor der Verkauf beginnt, kann die Reihenfolge der Warteschlange zufällig (und fair) gemischt werden. Die Personen können dann in der Reihenfolge ihrer neuen, zufälligen Position in der Warteschlange eingelassen werden - wobei immer nur so viele Personen gleichzeitig zugelassen werden, wie das Backend der Website verarbeiten kann.

Bei Cloudflare haben wir diese Funktionalität für unsere Kunden als ein Feature namens Warteraum entwickelt. (Mehr über die technischen Details des Warteraums können Sie in diesem Beitrag von Brian Batraski erfahren, der bei der Entwicklung mitgewirkt hat.) Die Technologie ist leistungsstark, weil sie vor jeder bestehenden Web-Registrierungsseite eingesetzt werden kann, ohne dass Änderungen am Code oder eine Hardware-Installation erforderlich sind. Stellen Sie Cloudflare einfach durch eine einfache DNS-Änderung bereit und konfigurieren Sie dann den Warteraum, um sicherzustellen, dass jede Transaktionsseite, egal wie dürftig sie ausgestattet ist, mit der Nachfrage Schritt halten kann.

Erkennen eines kritischen Bedürfnisses; Priorisierung der Einführung

Wir planten, es im Februar zu lancieren. Als wir dann sahen, dass die Impfstoff-Websites unter der Last zusammenbrachen und die Frustration der Menschen, die für den Impfstoff in Frage kamen, zunahm, wurde uns klar, dass wir die Markteinführung vorverlegen und den Service jenen Organisationen, die mit der fairen Verteilung des Impfstoffs zu kämpfen hatten, kostenlos anbieten mussten. So war das Projekt Fair Shot geboren.

Behörden, Kommunen, Krankenhäuser, Apotheken, Kliniken und andere Organisationen, die mit der Planung von Terminen zur Distribution und Verabreichung des Impfstoffs betraut sind, können sich für die Teilnahme am Projekt Fair Shot bewerben, indem Sie folgende Webseite besuchen: projectfairshot.org

Damit Frontline-Organisationen die technischen Ressourcen erhalten, die sie benötigen

Der Service wird für teilnahmeberechtigte Organisationen mindestens bis zum 1. Juli 2021 oder länger kostenlos sein, falls es immer noch mehr Nachfrage nach Terminen für die Impfung als Angebot gibt. Wir sind keine Experten für medizinische Kühllagerung und beim Anblick von Nadeln wird mir übel. Daher können wir bei vielen der logistischen Herausforderungen bei der Distribution des Impfstoffs nicht helfen. Als wir jedoch sahen, wie wir diesen Aspekt unterstützen konnten, wusste unser Team, dass wir allesin unserer Macht stehende tun mussten, um zu helfen.

Die wahren Helden dieser Krise sind die medizinischen Fachkräfte, die sich um die Kranken kümmern, und die Forscher, die so schnell diese wundersamen Impfstoffe entwickelt haben. Wir sind stolz, dass Cloudflare eine unterstützende Rolle bei der Sicherstellung eines weiterhin einwandfrei funktionierenden Internets spielt. Dies in einer Zeit, in der es die Welt mehr denn je benötigte. Das Projekt Fair Shot ist eine weitere Möglichkeit, wie wir unserer Mission, ein besseres Internet zu schaffen, gerecht werden.