Gemeinsam zum Erfolg: Auszeichnung herausragender Partner von Cloudflare

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Wir freuen uns sehr, die internationalen Preisträger der Channel Partner Awards 2023 von Cloudflare bekannt geben zu können! Partner tragen wesentlich zu dem Erfolg von Cloudflare bei. Sie stellen zur vollen Zufriedenheit von Kunden die Lösungen und Unterstützung bereit, mit der sich die Komplexität von Anwendungen in den Griff bekommen, Cyberrisiken reduzieren und Kosten senken lassen.

PowerUP Partners First

Auch in diesem Jahr haben wir für unser Partnerprogramm die höchste Auszeichnung von CRN erhalten: eine 5-Sterne-Bewertung. Durch unser erweitertes Cloudflare PowerUP-Partnerprogramm stellen wir sicher, dass gemeinsame Kunden aus unterschiedlichen Branchen weltweit auch in Zukunft von den Partnerschaften und Allianzen von Cloudflare profitieren. Wir wollen unseren Partnern die Zusammenarbeit und den Ausbau ihrer geschäftlichen Aktivitäten mit uns erleichtern. Das Cloudflare-Team unterstützt Partner in folgenden Bereichen:

Vorantreiben von Innovationen durch eine Veränderung der Art und Weise, in der Kunden mit der durch Cloudflare gebotenen Sicherheit, Geschwindigkeit, Programmierbarkeit und Ausfallsicherheit Produkte und Dienste entwickeln, sich vernetzen und sich schützen.

Verbesserung der Rentabilität durch Umsatzsteigerungen und eine höhere Wertschöpfung in großem Maßstab für eine schnellere Expansion und eine größere Reichweite.

Beschleunigung der Markteinführung dank Vertriebs- und Marketingsupport, Prozessoptimierung und Preistransparenz für eine zügige Geschäftsabwicklung.

Von umfassenden Schulungen durch die Cloudflare University bis hin zu kompetentem Support für alle Abteilungen: Unsere Partner können für ihre Kunden die digitale Transformation vorantreiben und IT-Infrastrukturen in einem umkämpften Markt modernisieren.

Marktführer, die den Wert von Partnerschaften kennen

Der Beginn meiner Zeit als Chief Partner Officer von Cloudflare war aufregend und hat mir die Gelegenheit geboten, ein bemerkenswertes Wachstum und Erfolge unserer Partner zu beobachten. Unser Team verfügt über mehr Möglichkeiten, insbesondere im schnell wachsenden Bereich der Secure Access Service Edge (SASE). Unsere Channel-Strategie hat zudem bereits beeindruckende Ergebnisse hervorgebracht.

Das mit überwältigender Mehrheit positive Feedback unserer Partner ist ein Beleg für die Vorteile der Cloudflare-Technologie und unser Engagement für unsere Partner. Dank umfangreicher Investitionen in die Partner-Community, optimierter Prozesse und unseres Augenmerks auf KI-Integration sind wir bestens aufgestellt, um ein starkes Wachstum und weitreichende Innovation voranzutreiben.

Wir gratulieren unseren Partnern zu ihren herausragenden Beiträgen und Erfolgen

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der Cloudflare Partner Awards sind Beispiele für Exzellenz und Innovation bei der Zusammenarbeit mit Cloudflare. Ihr Engagement und ihr Erfolg unterstreichen das transformative Potenzial dieses Channels und unserer Zusammenarbeit.

Americas Partner Awards

Technology Services Distributor of the Year: AVANT Communications Auszeichnung des erfolgreichsten Vertriebspartners, der Cloudflare am besten repräsentiert und Partnern Geschäftsabschlüsse und Umsatzsteigerungen ermöglicht hat.

Partner of the Year: GuidePoint Security Auszeichnung des erfolgreichsten Partners, der im Jahr 2023 eine überragende Verkaufsleistung unter Beweis gestellt hat.

Growth Partners of the Year: CDW und Defy Security Auszeichnung der Partner, die zum Ausbau unserer gemeinsamen Geschäftsaktivitäten beträchtliche Investitionen getätigt und dabei nicht nur sämtliche erforderlichen Zertifizierung vorweisen konnten, sondern auch die Umsatzziele übertroffen haben.

Technical Excellence Award (Pre-Sales): Adapture Auszeichnung des Partnerunternehmens, das bei der Lenkung der Cloudflare-Erfahrung des Kunden (Presales und Proof of Concept – PoC) tiefgreifende Kenntnisse und Expertise unter Beweis gestellt hat.

Partner SE Champions of the Year: NYRON Samaroo (CDW Kanada) und Deepika Nath (Kyndryl) Auszeichnung der Partner-Vertriebsingenieurinnen und -Vertriebsingenieure, die umfassende Kenntnisse und Expertise bezüglich Cloudflare-Lösungen unter Beweis gestellt und bei der Ermöglichung des Cloudflare-Erlebnisses für unsere gemeinsamen Kunden über sich hinausgewachsen sind.

Global Systems Integrator (GSI) Partner of the Year: Accenture Auszeichnung des erfolgreichsten Partners im Bereich globale Systemintegration.

Awards für Firmen aus Lateinamerika

Technology Services Distributor of the Year: TD SYNNEX (LATAM) Auszeichnung des erfolgreichsten Vertriebspartners, der Cloudflare am besten repräsentiert und Partnern Geschäftsabschlüsse und Umsatzsteigerungen ermöglicht hat.

Partner of the Year: Auszeichnung des Partners, der – obwohl er erst 2023 in das Cloudflare-Partnernetzwerk aufgenommen wurde – bereits beträchtliche Investitionen getätigt hat, um unsere gemeinsamen Geschäftsaktivitäten auszubauen, und dabei nicht nur sämtliche erforderlichen Zertifizierung vorweisen konnte, sondern auch die Umsatzziele übertroffen hat.

IntegraTEC (LATAM)

NeoSecure by SEK (Nola/Sola)

Cipher (Brasilien)

Xenergix (Mexiko)

Certification Champions of the Year: Tripla (Brasilien) Auszeichnung des Partners, dessen Mitarbeitende im Jahr 2023 insgesamt die größte Zahl an Cloudflare-Zertifizierungen erlangt haben.

APJC Partner Awards

Distributor of the Year: Dicker Data Limited Auszeichnung des erfolgreichsten Vertriebspartners, der Cloudflare am besten repräsentiert und Partnern Geschäftsabschlüsse und Umsatzsteigerungen ermöglicht hat.

Service Delivery Partner of the Year: Master Concept (Hong Kong) Ltd. Auszeichnung des erfolgreichsten Anbieters von Dienstleistungslösungen.

Partner of the Year: Centcloud Technologies Limited Auszeichnung des Partners, der – obwohl er erst 2023 in das Cloudflare-Partnernetzwerk aufgenommen wurde – bereits beträchtliche Investitionen getätigt hat, um unsere gemeinsamen Geschäftsaktivitäten auszubauen, und dabei nicht nur alle erforderlichen Zertifizierungen vorweisen konnte, sondern auch die Umsatzziele übertroffen hat.

Customer Win of the Year: Megazone Cloud Corporation Auszeichnung der herausragenden Leistung eines Partners, der durch außergewöhnliche Zusammenarbeit und Innovation einen bedeutenden Vertrag abschließen konnte.

New Partner Win of the Year: Techdirect Pte Ltd Auszeichnung des Partners, der die größte und strategisch bedeutsamste Transaktion unter Dach und Fach gebracht und eine umfassende Ende-zu-Ende-Lösung für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit bei einem Kunden implementiert hat.

Most Valuable Player of the Year: Omni Intelligent Services, Inc. Auszeichnung der erfolgreichsten Partner, die nicht nur unseren gemeinsamen Kunden einen herausragenden Service geboten, sondern auch durch Netzwerke, Beziehungen und Ökosysteme neuen Geschäftswert geschaffen haben.

Technical Excellence Award (Pre-Sales): Airowire Networks SVT Ltd Auszeichnung des Partnerunternehmens, dessen Vertriebsingenieure und Vertriebsingenieurinnen tiefgreifende Kenntnisse und Expertise bei der Lenkung der Kunden-Erfahrung mit Cloudflare (Presales und PoC) bewiesen haben.

Marketing Champions of the Year: Softdebut Co.,Ltd Auszeichnung des Partnerunternehmens, das bei der Vermarktung von Cloudflare-Lösungen hervorragende Zusammenarbeit und Geschäftsergebnisse ermöglicht hat.

Partner SE Champions of the Year: David Woon (Kordia Limited) Auszeichnung der Partner-Vertriebsingenieure und Vertriebsingenieurinnen, die umfassende Kenntnisse und Expertise bezüglich Cloudflare-Lösungen unter Beweis gestellt und bei der Ermöglichung des Cloudflare-Erlebnisses für unsere gemeinsamen Kunden über sich hinausgewachsen sind.

Rising Star Award: The Missing Link Security Pty Ltd Auszeichnung von Partnern, die bereits einen bedeutenden positiven Beitrag sowohl zu unserer Partnerschaft als auch zur Verbesserung der Ergebnisse für unsere Kunden geleistet haben, obwohl wir noch nicht lange zusammenarbeiten.

Growth Partner of the Year: NTT Australia Pty Ltd Auszeichnung des Partners, der zum Ausbau unserer gemeinsamen Geschäftsaktivitäten beträchtliche Investitionen getätigt hat und dabei nicht nur sämtliche erforderlichen Zertifizierungen vorweisen konnte, sondern auch die Umsatzziele übertroffen hat.

EMEA Partner Awards

Distributor of the Year: V-Valley Advanced Solutions España SAU Auszeichnung des erfolgreichsten Vertriebspartners, der Cloudflare am besten repräsentiert und Partnern Geschäftsabschlüsse und Umsatzsteigerungen ermöglicht hat.

MSP of the Year: Orange Cyberdefense France Auszeichnung des erfolgreichsten Anbieters von Managed Services-Lösungen.

GSI of the Year: Eviden France SAS Auszeichnung des erfolgreichsten Partners im Bereich globale Systemintegration (GSI).

Partner of the Year: Liquid C2 Auszeichnung des erfolgreichsten Partners, der im Jahr 2023 eine überragende Verkaufsleistung unter Beweis gestellt hat.

New Partner of the Year: Focus Group und Smartflare Auszeichnung der Partner, die – obwohl sie erst 2023 in das Cloudflare-Partnernetzwerk aufgenommen wurden – bereits beträchtliche Investitionen getätigt haben, um unsere gemeinsamen Geschäftsaktivitäten auszubauen, und dabei nicht nur alle erforderlichen Zertifizierungen vorweisen konnten, sondern auch die Umsatzziele übertroffen haben.

Customer Win of the Year: Liquid C2 Auszeichnung der herausragenden Leistung eines Partners, der durch außergewöhnliche Zusammenarbeit und Innovation einen bedeutenden Vertrag abschließen konnte.

Rising Star Award: Copy Cat Group und Cloudhop Auszeichnung von Partnern, die bereits einen bedeutenden positiven Beitrag sowohl zu unserer Partnerschaft als auch zur Verbesserung der Ergebnisse für unsere Kunden geleistet haben, obwohl wir noch nicht lange zusammenarbeiten.

Most Valuable Player of the Year: Nanosek Auszeichnung des erfolgreichsten Partners, der nicht nur unseren gemeinsamen Kunden einen ausgezeichneten Service geboten, sondern auch durch Netzwerke, Beziehungen und Ökosysteme neuen Geschäftswert geschaffen hat.

Technical Excellence Award (Pre-Sales): Auszeichnung des Partnerunternehmens, dessen Vertriebsingenieurinnen und Vertriebsingenieure tiefgreifende Kenntnisse und Expertise bei der Lenkung der Kunden-Erfahrung mit Cloudflare (Presales und PoC) bewiesen haben.

Jean-Baptiste Voron (Eviden France SAS)

Granesh the Awesome (Globaldots)

Martin Campos (Orange Cyberdefense)

Partner SE Champions of the Year: Ivan Rudnytskyi (Bakotech s.r.o.) Auszeichnung der Partner-Vertriebsingenieurinnen oder -Vertriebsingenieure, die umfassende Kenntnisse und Expertise bezüglich Cloudflare-Lösungen unter Beweis gestellt und bei der Ermöglichung des Cloudflare-Erlebnisses für unsere gemeinsamen Kunden über sich hinausgewachsen sind.

Certification Champions of the Year: Kami GmbH Auszeichnung des Partners, dessen Mitarbeitende im Jahr 2023 insgesamt die größte Zahl an Cloudflare-Zertifizierungen erlangt haben.

Marketing Champions of the Year: Infinigate Deutschland GmbH und Alter Way Auszeichnung von Partnerunternehmen, die bei der Vermarktung von Cloudflare-Lösungen hervorragende Zusammenarbeit und Geschäftsergebnisse ermöglicht haben.

Sie möchten mehr über das Cloudflare PowerUP-Partnerprogramm erfahren? Dann lesen Sie bitte die nachstehenden Ressourcen: