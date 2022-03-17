Wir gratulieren den Preisträgern und Preisträgerinnen des Cloudflare Partner Award

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Wir freuen uns sehr, die diesjährigen Gewinner unserer „Channel and Alliance Partner Awards“ bekannt geben zu können. Die Cloudflare-Partner sind trotz eines durchgängig turbulenten Jahres auf Innovationskurs geblieben, haben ihre Lösungen und Dienstleistungen erweitert und ihr Wachstum mit uns und unserer Plattform beschleunigt. Es ist wichtig, dass wir diejenigen unter unseren Partnern anerkennen und auszeichnen, die ihre volle Aufmerksamkeit unbeirrt auf die Herbeiführung herausragender Geschäftsergebnisse bei ihren Kunden gerichtet und sich dadurch von der Masse abgehoben haben.

2021 hat sich der Wandel zu einer mobilen und flexiblen Arbeitswelt ebenso fortgesetzt, wie sich die Bedrohungslandschaft im Cyberspace weiterentwickelt hat. Deshalb wandten sich mehr Unternehmen aus sämtlichen Branchen und Institutionen aus dem öffentlichen Sektor an Cloudflare, um Hand in Hand mit Partnern zu arbeiten, die eine moderne und auf dem Zero Trust-Modell aufbauende Herangehensweise an Sicherheit verfolgen. In Anbetracht dieses beständigen Bedarfs werden wir auch im weiteren Verlauf des Jahres neue Ebenen eines partnergeleiteten Wachstums aufbauen und unterstützen, und zwar mit einem neuen Partner-Services-Programm für SASE und Zero Trust, das wir Anfang 2022 ins Leben gerufen haben.

Feiern Sie gemeinsam mit uns die beeindruckenden Erfolge der Preisträger und Preisträgerinnen unter unseren Partnern während des vergangenen Jahres! Sie ermöglichen die weitere Bereitstellung von Internetsicherheit, Performance und Zuverlässigkeit für Unternehmen und Organisationen jeder Art und Größe. Es ist uns eine besondere Freude, ihre Rolle zu würdigen.

Americas Partner Awards

GSI Partner of the Year: Accenture Federal Services

Auszeichnung des Partners im Bereich globale Systemintegration (GSI), der eine herausragende und breitgefächerte Go-to-Market-Zusammenarbeit mit Cloudflare geboten hat, was sich in signifikanten Ergebnissen auf Kundenseite und Umsatzwachstum bei Partnerschaften niedergeschlagen hat.

MSP Partner of the Year: Rackspace Technology

Auszeichnung des erfolgreichsten Betreibermodell-Partners (Managed Service Provider – MSP) in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Channel Partner of the Year: Optiv

Auszeichnung des erfolgreichsten Channel-Partners, der im Jahr 2021 eine überragende Verkaufsleistung und ein phänomenales Wachstum unter Beweis gestellt hat.

Distributor Partner of the Year: AVANT

Auszeichnung des erfolgreichsten Vertriebspartners, der Cloudflare am besten vertreten und es so unseren Resellern ermöglicht hat, ihren Absatz zu sichern und ein Umsatzwachstum zu erzielen.

Rising Star Partner of the Year: GuidePoint Security

Auszeichnung des Partners, der zum Ausbau unseres gemeinsamen Geschäfts erhebliche Investitionen getätigt hat und dabei nicht nur eine vollständige Zertifizierung erreicht, sondern auch die Umsatzziele übertroffen hat.

APJC Partner Awards

Partners of the Year:

Auszeichnung der erfolgreichsten Partner in ihren jeweiligen Geschäftsgebieten, die im Jahr 2021 phänomenale Verkaufserfolge und beeindruckendes Wachstum vorweisen konnten.

Distributor Partner of the Year:

Auszeichnung des erfolgreichsten Vertriebspartners, der Cloudflare am besten repräsentiert und es Partnern ermöglicht hat, Absatz zu sichern und Ertragsströme zu steigern.

Partner Win of the Year:

Auszeichnung des Partners, der die größte und strategisch bedeutsamste Transaktion unter Dach und Fach gebracht und eine umfassende Ende-zu-Ende-Lösung für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit bei seinem Kunden implementiert hat.

Technical Excellence Award:

Auszeichnung der Partnerunternehmen, deren Vertriebsingenieure und Vertriebsingenieurinnen große Kenntnisse und Expertise bei der Lenkung der Cloudflare-Erfahrung des Kunden (Presales und PoC) bewiesen haben.

Partner SE Champions of the Year:

Auszeichnung der Partner-Vertriebsingenieure und -Vertriebsingenieurinnen, die durch erworbene Zertifizierungen ihr tiefgehendes Wissen und ihre Expertise bezüglich Cloudflare-Lösungen unter Beweis gestellt haben und bei der Bereitstellung der Cloudflare-Erfahrung für Kunden über sich hinausgewachsen sind.

Partner Marketing Champions:

Auszeichnung der Partner, die bei der Vermarktung von Cloudflare-Lösungen für hervorragende Zusammenarbeit und Geschäftsergebnisse gesorgt haben.

EMEA Partner Awards

Partner of the Year: e92 Plus

Auszeichnung des erfolgreichsten Partners, der im Jahr 2021 eine überragende Verkaufsleistung unter Beweis gestellt und ein phänomenales Wachstum erzielt hat.

Distributor of the Year: V-Valley

Auszeichnung des erfolgreichsten Vertriebspartners, der Cloudflare am besten repräsentiert und es Partnern ermöglicht hat, Absatz zu sichern und Ertragsströme zu steigern.

MSP Partner of the Year: Rackspace Technology

Auszeichnung des erfolgreichsten Betreibermodell-Partners (Managed Service Provider – MSP) in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

New Partner of the Year: Dept Agency

Auszeichnung des Partners, der – obwohl er 2021 neu in das Cloudflare-Partnernetzwerk aufgenommen wurde – bereits beträchtliche Investitionen getätigt hat, um unser gemeinsames Geschäft auszubauen und dabei nicht nur eine vollständige Zertifizierung zu erreichen, sondern auch die Umsatzziele zu übertreffen.

Most Valuable Player (MVP) Partner: Softline

Auszeichnung des Partners, der unseren gemeinsamen Kunden einen hervorragenden Service geboten hat und auch an Zertifizierungen und registrierten Geschäften beteiligt war.

Cloudflare Certification Champions of the Year: Concat AG und DC Communication

Auszeichnung der Partnerunternehmen, deren Mitarbeiter insgesamt die größte Zahl an Cloudflare-Zertifizierungen erlangt haben.

Partner SEs Champions of the Year:

Auszeichnung der Partner-Vertriebsingenieure und Vertriebsingenieurinnen, die durch erworbene Zertifizierungen ihr tiefes Wissen und ihre Expertise bezüglich Cloudflare-Lösungen unter Beweis gestellt haben und bei der Bereitstellung der Cloudflare-Erfahrung für Kunden über sich hinausgewachsen sind.

Dimitri Katsiashvili – 42 Digital

Vahid Madi – Synopsis

Erez Zarum – Nanosek

Weitere Informationen zu dem Partner-Netzwerk von Cloudflare und seiner Programme erhalten Sie in diesem kurzen Video-Überblick (in englischer Sprache) oder auf unserem Partner-Portal.