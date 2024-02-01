CAPTCHA (TW)

將 Turnstile 與 Cloudflare WAF 整合以驗證 fetch 請求
2023/12/18
透過編輯或建立啟用「Pre-Clearance」的新 Turnstile 小工具，Cloudflare 客戶現在可以使用 Turnstile 在頁面 HTML 載入時發出驗證，並強制所有有效回應都具有有效的 Turnstile 權杖...繼續閱讀 »
2023/12/18
透過編輯或建立啟用「Pre-Clearance」的新 Turnstile 小工具，Cloudflare 客戶現在可以使用 Turnstile 在頁面 HTML 載入時發出驗證，並強制所有有效回應都具有有效的 Turnstile 權杖...繼續閱讀 »
2023/09/29
現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...
2022/04/01
我們決定停止使用 CAPTCHA。在我們討論我們如何做到以及您如何提供幫助之前，讓我們先從一個簡單的問題開始。為什麼還在使用 CAPTCHA...