Analytics (CN)

Log Explorer：在没有第三方存储的情况下监视安全事件
2024/03/08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...继续阅读 »
2024/03/08
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2024/03/04
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2022/11/18
了解 Cloudflare 如何使用我们自己的 Workers Analytics Engine 产品捕获有关我们自身产品的分析...
2022/03/18
成为所有网络活动的单一控制面板始终是 Cloudflare 的目标之一。今天，我们要概述 Cloudflare 可观察性的未来愿景...
2022/03/14
在 New Relic One 中关联堆栈中的 Cloudflare 日志，对监控和排除故障以保持服务安全、可靠非常有用。我们很高兴能与 New Relic 合作创造一个直接集成来提供这种可见性...
2021年5月20日 13:00
Cloudflare 的 Analytics 仪表板为我们的客户 Pixel Federation 提供了许多用于调试和分析目的的有用信息。...
2020年9月29日 13:00
我们 Cloudflare 有许多人都痴迷于加快网站速度的方法。不过，提高性能的首要步骤是衡量性能。去年，我们推出了“浏览器洞察力”，，以帮助客户从最终用户的角度衡量网络性能。...