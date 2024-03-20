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2019年1月24日 17:57

HTTP / 3：从头到脚的介绍

HTTP是支持Web的应用程序协议。在1991年，它以所谓的HTTP/0.9协议开始，到1999年发展为HTTP/1.1，并在IETF (Internet Engineering Task Force)中标准化。HTTP/1.1在很长一段时间内已经表现得足够好了，但是Web上不断变化的需求使得我们需要一个更适合的协议，于是HTTP/2在2015年出现了。最近又有新闻宣称IETF打算提供一个新版本——HTTP/3。...

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2018年9月24日 12:01

不加密，无隐私：加密SNI工作原理

今天，我们发布了加密SNI支持，这是TLS 1.3协议的扩展，它通过防止路径上的观察者（包括互联网服务提供商，咖啡店所有者和防火墙）拦截TLS服务器名称指示（SNI）扩展，并使用它来确定用户正在访问哪些网站，从而提高互联网用户的隐私。...

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