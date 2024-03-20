使用 ORIGIN Frames 实现连接合并：减少 DNS 查询，减少连接数
2023/09/04
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...继续阅读 »
2023/09/04
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...继续阅读 »
2023/08/09
从今天起，使用 Cloudflare 高级证书管理器的客户可以在域内的单个主机名上配置 TLS 设置...
2022/12/15
隆重宣布，Geo Key Manager 新版本现已进入封闭测试阶段，该版本允许客户按国家、按地区或按标准（例如，“仅在符合 FIPS 标准的数据中心中存储我的私钥”）定义边界...
2022/10/06
我们今天隆重推出 Total TLS，可一键为客户域的每一个子域颁发单独的 TLS 证书...
2021/10/22
在几个月前的开发者周期间，我们推出了 Cloudflare for SaaS 的测试版： 为 SaaS 提供商提供一站式服务，希望为其客户提供快速的加载时间、无与伦比的冗余和强大的安全性...
2019年1月24日 17:57
HTTP是支持Web的应用程序协议。在1991年，它以所谓的HTTP/0.9协议开始，到1999年发展为HTTP/1.1，并在IETF (Internet Engineering Task Force)中标准化。HTTP/1.1在很长一段时间内已经表现得足够好了，但是Web上不断变化的需求使得我们需要一个更适合的协议，于是HTTP/2在2015年出现了。最近又有新闻宣称IETF打算提供一个新版本——HTTP/3。...
2018年9月24日 12:01
今天，我们发布了加密SNI支持，这是TLS 1.3协议的扩展，它通过防止路径上的观察者（包括互联网服务提供商，咖啡店所有者和防火墙）拦截TLS服务器名称指示（SNI）扩展，并使用它来确定用户正在访问哪些网站，从而提高互联网用户的隐私。...
2018年6月24日 22:31
在过去的几个小时里，已经有十几个新闻报道揭露了有攻击者企图（也许已经完成了）使用BGP泄漏来窃取加密货币。...