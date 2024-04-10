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Cloudflare Workers (CN)

生产安全新工具——渐进式部署、源码映射、速率限制和全新 SDK

2024/04/04

Developer Week (CN)Cloudflare Workers (CN)Rate Limiting (CN)SDK (CN)Observability (CN)简体中文

我们今天发布了五项更新，旨在为您提供更 多功能——渐进式部署、Tail Workers 中的源映射堆栈跟踪、全新的速率限制 API、全新的 API SDK，以及对 Durable Objects 的更新——每项更新都旨在满足重要的生产服务需求...

升级版 Workers AI：现已正式发布且具备更多新增功能

2024/04/02

Developer Week (CN)Developers (CN)Workers AI (CN)General Availability (CN)Developer Platform (CN)Cloudflare Workers (CN)简体中文

今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...

更多帖子

2023年5月16日 13:05

隆重推出 Database Integrations，单击几下即可从 Workers 连接到 Neon、PlanetScale 和 Supabase 数据库

今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持用户无缝连接到在 Workers 上选择的数据库。初期我们已添加了一些支持 HTTP 连接的最热门数据库：Neon、PlanetScale 和 Supabase，以后还将添加更多类型的数据库...

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