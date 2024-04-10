Cloudflare Workers (CN)

Developer Week 2024 总结
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...
2024/04/04
我们今天发布了五项更新，旨在为您提供更 多功能——渐进式部署、Tail Workers 中的源映射堆栈跟踪、全新的速率限制 API、全新的 API SDK，以及对 Durable Objects 的更新——每项更新都旨在满足重要的生产服务需求...
2024/04/02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2024/04/02
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...
2024年3月31日 17:00
2024 年度 Developer Week 即将拉开帷幕，特此欢迎您参加这一周的活动，并简要预告一下我们的安排，以及我们对自己平台的未来有何思考...
2023年11月23日 14:00
我们很高兴地宣布，Stable Diffusion 和 Code Llama 现已作为 Workers AI 的一部分提供，在 Cloudflare 全球网络覆盖的 100 多个城市运行...
2023年11月21日 14:00
今天，我们很高兴地宣布，我们已将 Mistral-7B-v0.1-instruct 添加到 Workers AI 中...
2023年11月14日 14:00
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...
2023年9月27日 13:00
Vectorize 是我们全新推出的矢量数据库产品，旨在让您完全在 Cloudflare 的全球网络上构建 AI 加持的全栈应用程序；现已可用...
2023年9月27日 13:00
我们很高兴推出 Workers AI，它是一个 AI 推理即服务平台，使开发人员只需输入几行代码就可以运行 AI 模型，所有这一切都由我们的 GPU 全球网络提供支持...
2023年9月20日 13:00
我们想给您一个幕后的视角，让您了解我们如何发展产品的核心机制，即它如何启动流量队列以响应流量高峰...
2023年7月19日 16:00
Cloudflare Zaraz 已经完成测试版环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的仪表板，了解更多关于我们不同计划的信息...
2023年5月18日 13:00
Cloudflare 隆重推出 Secrets Store —— 安全管理应用程序机密的终极解决方案。保护敏感信息，跟踪访问，并维持易用性...
2023年5月16日 13:05
今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持用户无缝连接到在 Workers 上选择的数据库。初期我们已添加了一些支持 HTTP 连接的最热门数据库：Neon、PlanetScale 和 Supabase，以后还将添加更多类型的数据库...