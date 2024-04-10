Developer Week 2024 总结
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/03/04
恶意行为者利用生成式 AI 来进行更有说服力的网络钓鱼攻击。了解 Cloudflare 的电子邮件安全系统如何利用先进的机器学习模型来看穿欺骗...
2023/08/21
我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解...
2023/03/14
一年前，我们发布了首份应用安全报告。Security Week 2023 期间，我们将介绍关于缓解流量、机器人和 API 流量以及帐户接管攻击的最新洞见和发展趋势...
2022/12/15
进一步了解 Cloudflare 如何与公民社会组织合作，提供使用 Radar Alerts 和 API 跟踪互联网关闭的工具...
2022年11月16日 14:00
Cloudflare 现在为 API 提供了 OpenAPI 模式。用户可以在任何开源 OpenAPI 工具中使用这些架构...
2022年3月16日 12:59
今天我们隆重推出 Cloudflare API Gateway。我们将以很小比例的成本取代您的现有网关。我们的解决方案使用 Workers、Bot Management、 Access和 Transform Rules 背后的技术，提供市场上最先进的 API 工具集...
2020年10月01日 13:01
API 是连入互联网的现代应用程序的命脉。它们每分每秒都在执行来自移动应用程序的请求：下达这份外卖订单、“点赞”这张图片、发送命令到 IoT 设备、解锁车门、启动洗涤周期，通知有人刚跑完五千米，以及不计其数的其他指令。...
2019年8月30日 13:00
今天，我们宣布我们的API Token普遍可用了——这是一种可扩展的，更安全的与Cloudflare API交互的方式。作为致力于让互联网变得更好的一份子，Cloudflare努力简化客户在边缘的可管理性。我们做到这一点的方法之一是确保我们所有的产品和服务都可以通过API进行配置。...