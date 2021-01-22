Apresentação do Projeto Fair Shot: como garantir que os locais de inscrição de vacinação contra a COVID-19 possam atender à demanda

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Em todo o mundo, organizações médicas e governamentais estão enfrentando um dos desafios logísticos mais difíceis da história: distribuir de forma equitativa e eficiente a vacina contra a COVID-19. Existem desafios relacionados a comunicar quem se qualifica para ser vacinado, inscrever as pessoas qualificadas, garantir que compareçam à consulta marcada, transportar a vacina nas condições de manuseio necessárias, garantir que haja pessoal treinado para ministrar a vacina e, em seguida, fazer tudo de novo, já que a maioria das vacinas exige duas doses.

A Cloudflare não pode ajudar com a maior parte desse problema. No entanto, percebemos que poderíamos ajudar a facilitar uma parte fundamental: garantir que os sites de inscrição não falhem devido à sobrecarga quando começarem a agendar consultas para vacinação. O Projeto Fair Shot oferece o novo serviço de Sala de Espera da Cloudflare gratuitamente para qualquer governo, município, hospital, farmácia ou qualquer outra organização responsáveis pela distribuição de vacinas contra a COVID-19. O projeto está aberto a organizações qualificadas em todo o mundo e permanecerá gratuito até pelo menos 1º de julho de 2021 ou mais além, se ainda houver mais demanda do que oferta por consultas de vacinação.

Sites de inscrição fora do ar

O problema de sites de inscrição e agendamento de vacinação que ficam fora do ar devido à sobrecarga não é teórico, e tem se repetido à medida que as organizações tentam agendar consultas para ministrar a vacina. A Cloudflare percebeu isso no fim de semana passado. A esposa de um dos membros da nossa diretoria estava tentando inscrever seus pais para receberem a vacina. O casal cumpria todos os critérios e o município onde moram tinha programado a abertura de agendamentos para meio-dia.

Quando chegou a hora chegou, o site saiu do ar imediatamente. E isso não foi causado por hackers nem atividade maliciosa. Aconteceu, simplesmente, porque muitas pessoas estavam tentando acessar o site ao mesmo tempo. "Por que a Cloudflare não cria um serviço que organize uma fila de forma ordenada para que esses sites não fiquem sobrecarregados?", ela perguntou ao marido.

Uma Sala de Espera virtual

Acontece que já estávamos trabalhando em um recurso desse tipo, mas não para esse caso de uso. O problema de distribuir algo de forma justa onde há mais demanda do que oferta é enfrentado por vários de nossos clientes. Seja vendendo ingressos para um show popular, um tênis novo ou acesso a trilhas em parques nacionais populares, é um desafio garantir que todas as pessoas qualificadas tenham a mesma chance.

A solução é abrir inscrições para a aquisição do item escasso antes de sua venda propriamente dita. Qualquer pessoa que visitar o site com antecedência pode ser colocada em uma fila de espera. No momento anterior ao início das vendas, a ordem da fila pode ser embaralhada aleatoriamente (e de forma justa). Em seguida, as pessoas poderão entrar de acordo com suas novas posições aleatórias na fila — em um número que o backend do site consiga atender.

Na Cloudflare, estávamos desenvolvendo essa funcionalidade para os nossos clientes como um recurso chamado Sala de Espera. (Saiba mais sobre os detalhes técnicos da Sala de Espera nessa postagem de Brian Batraski, que ajudou a desenvolvê-la.) A tecnologia é potente porque pode ser usada em conjunto com qualquer site de inscrição na web existente, sem necessidade de alterações de código ou de instalação de hardware. Basta implantar a Cloudflare por meio de uma simples alteração de DNS e, em seguida, configurar a Sala de Espera para garantir que qualquer site transacional, independentemente de sua escassez de recursos, possa acompanhar a demanda.

Reconhecimento de uma necessidade crítica e antecipação do lançamento

Planejávamos lançar o recurso em fevereiro. Porém, quando vimos sites de vacinação saindo do ar devido à carga e o aumento da frustração das pessoas qualificadas para a vacina, percebemos que precisávamos antecipar o lançamento e oferecer o serviço gratuitamente para as organizações que lutam para distribuir a vacina de forma justa. Assim nasceu o Projeto Fair Shot.

Governos, municípios, hospitais, farmácias, clínicas e outras organizações encarregadas de agendar consultas para distribuir a vacina podem se cadastrar para participar do Projeto Fair Shot acessando: projectfairshot.org.

Oferecemos às organizações de linha de frente os recursos técnicos de que precisam

O serviço será gratuito para organizações qualificadas pelo menos até 1º de julho de 2021 ou mais além, se ainda houver mais demanda do que oferta por consultas de vacinação. Não somos especialistas em câmaras frigoríficas para medicamentos e tenho medo de agulhas. Por isso, não podemos ajudar com muitos dos desafios logísticos da distribuição da vacina. Porém, ao perceber como poderíamos facilitar a tarefa, nossa equipe entendeu que precisávamos fazer tudo o que pudéssemos para ajudar.

Os super-heróis dessa crise são os profissionais médicos que estão cuidando dos doentes e os cientistas que inventaram essas vacinas milagrosas tão rapidamente. Estamos orgulhosos do papel que a Cloudflare desempenhou, ajudando a garantir que a internet continuasse a funcionar bem quando o mundo mais precisava. O Projeto Fair Shot é mais uma maneira de honrarmos nossa missão de ajudar a construir uma internet melhor.