Veja quais ameaças estão escondidas no seu Office 365 com o Cloudflare Email Retro Scan
2023-09-29
Use nossa ferramenta Retro Scan para ver quais ameaças estão em suas caixas de entrada do Office 365 gratuitamente...Continue lendo »
2023-09-29
Use nossa ferramenta Retro Scan para ver quais ameaças estão em suas caixas de entrada do Office 365 gratuitamente...Continue lendo »
2023-09-25
Conheça o membro mais inteligente da equipe de rede da Cloudflare que ajuda a manter você on-line, não importa o que aconteça com a internet sob nós...
2022-09-28
Hoje, estamos anunciando o beta aberto do Turnstile, uma alternativa invisível aos CAPTCHAs. Qualquer pessoa, em qualquer lugar da internet, que queira substituir os CAPTCHAs em seu site poderá chama...
2022-09-28
O Magic Network Monitoring agora apresenta um poderoso painel de análise de dados, configuração de autoatendimento e um assistente de integração passo a passo. Você terá acesso a uma ferramenta que ajuda a visualizar seu tráfego e filtrar por características de pacotes, incluindo protocolos...
2021-09-26
Esta semana comemoramos o aniversário da Cloudflare. Amanhã faz 11 anos que lançamos a empresa: 27 de setembro de 2010. Tradicionalmente, desde nosso primeiro aniversário, usamos essa semana para lançar produtos inovadores, que consideramos uma forma de retribuição à Internet....
01 de outubro de 2020
dos 18 milhões de solicitações por segundo que atravessam a rede da Cloudflare, 50% são direcionados para APIs. A Cloudflare simplifica a proteção de APIs por meio do uso de identidade forte baseada em certificado de cliente e validação rigorosa baseada em esquema...
25 de setembro de 2017
Esta é a semana do sétimo aniversário da Cloudflare. Tornou-se uma tradição para nós anunciar uma série de produtos a cada dia desta semana e trazer grandes novos benefícios para nossos clientes. Estamos começando com um do qual estou especialmente orgulhoso: mitigação ilimitada...