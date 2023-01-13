Recapitulação da CIO Week 2023

2 min. de leitura

Em nosso post Boas-vindas à CIO Week 2023, falamos sobre começar o ano reconhecendo o trabalho que os CIOs fazem para manter suas organizações seguras e produtivas.

Na semana passada, você viu mais de 30 comunicados abordando todas as facetas de sua pilha de tecnologia, incluindo novos serviços, betas, parcerias estratégicas, integrações de terceiros e muito mais. Este blog de recapitulação resume cada comunicado e identifica quais recursos estão em disponibilidade geral (GA), em versão beta ou em nosso roteiro.

Fornecemos recursos críticos solicitados por nossos clientes, como proteção contra phishing ainda mais abrangente e integrações mais profundas com o ecossistema da Microsoft. Pensando no futuro, também descrevemos nosso roteiro para categorias de tecnologia emergentes, como Digital Experience Monitoring e nossa visão para tornar extremamente simples o roteamento do tráfego de qualquer origem para qualquer destino por meio da rede da Cloudflare.

Tudo o que lançamos foi projetado para ajudar os CIOs a acelerar sua busca pela transformação digital. Neste post do blog, organizamos nossos resumos dos comunicados com base em três percepções que queremos que os CIOs tenham ao considerar a parceria com a Cloudflare:

Os CIOs agora têm um roteiro mais simples para Zero Trust e SASE: anunciamos novos recursos e integrações mais firmes que tornam mais fácil para as organizações adotar as melhores práticas de segurança Zero Trust e avançar para arquiteturas aspiracionais como o Serviço de Acesso Seguro de Borda (SASE). Os CIOs têm acesso à tecnologia e aos parceiros de canal certos: anunciamos integrações e programação para ajudar as organizações a acessar o conhecimento certo para modernizar a TI e a segurança em seu próprio ritmo com as tecnologias que já usam. Os CIOs podem simplificar uma estratégia multinuvem com facilidade: anunciamos novas maneiras de conectar, proteger e acelerar o tráfego em diversos ambientes de nuvem.

Agradecemos por acompanhar a CIO Week, a primeira de muitas semanas de inovação da Cloudflare em 2023. Às vezes, pode ser difícil acompanhar nosso ritmo de inovação, mas esperamos que a leitura deste post do blog e a inscrição em nosso webinar de recapitulação ajudem.

Se você quer conversar conosco sobre como modernizar sua TI e segurança e facilitar a vida do CIO de sua organização, preencha o formulário aqui.

Simplificar sua jornada para Zero Trust e SASE

Acesso seguroEsses posts do blog se concentram em tornar mais rápido, fácil e seguro conectar qualquer usuário a qualquer aplicativo com os controles granulares e a visibilidade abrangente necessários para atingir o Zero Trust.

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Comunicado

Resumo

Blog Summary Roadmap: How Cloudflare CASB and DLP work together to protect your data Cloudflare Zero Trust will introduce capabilities between our CASB and DLP services that will enable administrators to peer into the files stored in their SaaS applications and identify sensitive data inside them. Roadmap: How Cloudflare Area 1 and DLP work together to protect data in email Cloudflare is combining capabilities from Area 1 Email Security and Data Loss Prevention (DLP) to provide complete data protection for corporate email. GA: Cloudflare CASB: Scan Salesforce and Box for security issues Cloudflare CASB now integrates with Salesforce and Box, enabling IT and security teams to scan these SaaS environments for security risks.

Beta: Apresentamos o Digital Experience Monitoring

O Cloudflare Digital Experience Monitoring é um painel completo que ajuda os CIOs a entender o desempenho de aplicativos críticos e serviços de internet em toda a sua rede corporativa. Inscreva-se para o acesso beta.

Beta: Crie sua própria rede Zero Trust virtual, privada e global na Cloudflare com o WARP-to-WARP

Com um único clique, qualquer dispositivo executando o cliente de dispositivo da Cloudflare, WARP, em sua organização pode acessar qualquer outro dispositivo executando o WARP em uma rede privada. Inscreva-se para o acesso beta.

Blog Summary GA: Expanding our Microsoft collaboration: Proactive and automated Zero Trust security for customers Cloudflare announced four new integrations between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and Cloudflare Zero Trust that reduce risk proactively. These integrated offerings increase automation, allowing security teams to focus on threats versus implementation and maintenance. Beta: API-based email scanning Now, Microsoft Office 365 customers can deploy Area 1 cloud email security via Microsoft Graph API. This feature enables O365 customers to quickly deploy the Area 1 product via API, with onboarding through the Microsoft Marketplace coming in the near future. GA: China Express: Cloudflare partners to boost performance in China for corporate networks China Express is a suite of offerings designed to simplify connectivity and improve performance for users in China and developed in partnership with China Mobile International and China Broadband Communications. Beta: Announcing the Authorized Partner Service Delivery Track for Cloudflare One Cloudflare announced the limited availability of a new specialization track for our channel and implementation partners, designed to help develop their expertise in delivering Cloudflare One services.

GA: Novas maneiras de solucionar problemas de mensagens "bloqueadas" do Cloudflare Access

Investigue as decisões de "permitir" ou "bloquear" com base em como uma conexão foi feita com o mesmo nível de facilidade que você pode solucionar problemas de identidade do usuário na plataforma Zero Trust da Cloudflare.

Beta: segurança de dados com um clique para seus aplicativos internos e SaaS

Proteja dados confidenciais executando sessões de aplicativos em um navegador isolado e controle como os usuários interagem com os dados confidenciais, agora com apenas um clique.Inscreva-se para o acesso beta.

GA: Anunciamos a compatibilidade com o SCIM para o Cloudflare Access e o Gateway

Os serviços ZTNA (Access) e SWG (Gateway) da Cloudflare agora são compatíveis com o protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM), tornando mais fácil para os administradores gerenciar registros de identidade nos sistemas.

GA: Zero Trust da Cloudflare: a versão de ping mais empolgante desde 1983

Os administradores de Zero Trust da Cloudflare podem usar ferramentas de depuração familiares que usam o protocolo ICMP (como Ping, Traceroute e MTR) para testar a conectividade com destinos de rede privada.

Defesa contra ameaçasEsses posts do blog se concentram em ajudar as organizações a filtrar, inspecionar e isolar o tráfego para proteger os usuários contra phishing, ransomware e outras ameaças da internet.

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Comunicado

Resumo

GA: Isolamento de links de e-mail: sua rede de segurança para os ataques de phishing mais recentes

O Isolamento de links de e-mail é sua rede de segurança para os links suspeitos que acabam nas caixas de entrada e nos quais os usuários podem clicar. Essa proteção adicional transforma o Cloudflare Area 1 na solução de segurança de e-mail mais abrangente quando se trata de proteção contra ataques de phishing.

GA: Traga seus próprios certificados para o Cloudflare Gateway

Os administradores podem usar seus próprios certificados personalizados para aplicar HTTP, DNS, CASB, DLP, RBI e outras políticas de filtragem.

GA: Anunciamos perfis DLP personalizados

O serviço Prevenção de perda de dados (DLP) da Cloudflare agora oferece a capacidade de criar detecções personalizadas, para que as organizações possam inspecionar o tráfego em busca de seus dados mais confidenciais.

GA: Zero Trust da Cloudflare para provedores de serviços gerenciados

Saiba como o governo federal dos EUA e outros grandes provedores de serviços gerenciados (MSPs) estão usando a API do locatário da Cloudflare para aplicar políticas de segurança, como filtragem de DNS, nas organizações que gerenciam.

Ambientes SaaS segurosEsses posts do blog se concentram em manter a segurança e a visibilidade consistentes em ambientes de aplicativos SaaS, em particular para proteger vazamentos de dados confidenciais.

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Comunicado

Resumo

Roteiro: como o CASB e o DLP da Cloudflare trabalham juntos para proteger seus dados

O Zero Trust da Cloudflare introduz recursos entre nossos serviços CASB e DLP que permitem aos administradores examinar os arquivos armazenados em seus aplicativos SaaS e identificar dados confidenciais dentro deles.

Roteiro: Como o Cloudflare Area 1 e o DLP trabalham juntos para proteger dados nos e-mails

A Cloudflare combina os recursos do Area 1 Email Security e da Prevenção de perda de dados (DLP) para fornecer proteção completa de dados para os e-mails corporativos.

GA: CASB da Cloudflare: examine o Salesforce e o Box em busca de problemas de segurança

O CASB da Cloudflare agora se integra ao Salesforce e ao Box, permitindo que as equipes de TI e segurança examinem esses ambientes SaaS em busca de riscos de segurança.

Acelerar e proteger a conectividadeAlém dos recursos do produto, os posts do blog nesta seção destacam a velocidade e outros benefícios estratégicos que as organizações obtêm com a Cloudflare.

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Comunicado

Resumo

Por que os CIOs escolhem o Cloudflare One?

Como parte da CIO Week, conversamos com os líderes de alguns de nossos maiores clientes para entender melhor por que eles escolheram o Cloudflare One. Saiba os seis motivos temáticos.

A Cloudflare é mais rápida que a Zscaler

A Cloudflare é de 38 a 55% mais rápida na entrega de experiências Zero Trust do que a Zscaler, de acordo com testes de validação de terceiros.

GA: Perfis de configuração e detecção de rede para o agente Cloudflare One

O cliente de dispositivo da Cloudflare (WARP) agora pode detectar com segurança locais pré-configurados e rotear o tráfego com base nas necessidades da organização para esse local.

Tornar a Cloudflare mais fácil de usarEsses posts do blog destacam inovações em todo o portfólio da Cloudflare e fora das categorias Zero Trust e SASE, para ajudar as organizações a proteger e acelerar o tráfego com facilidade.

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Comunicado

Resumo

Experimente qualquer produto Cloudflare hoje

Os clientes Enterprise já podem começar a experimentar serviços não contratados com um único clique no painel.

GA: Controles de acesso aprimorados: o acesso à API agora pode ser desabilitado seletivamente

A Cloudflare torna mais fácil para os proprietários de contas visualizar e gerenciar o acesso que seus usuários têm a uma conta, permitindo que eles restrinjam o acesso à API na conta.

GA: Zone Versioning agora em disponibilidade geral

O Zone Versioning permite que os clientes gerenciem com segurança a configuração de zona por meio de alterações de versão e escolham como e quando implantar essas alterações em ambientes de tráfego definidos.

Roteiro: Cloudflare Application Services para redes privadas: faça mais com as ferramentas que você tanto gosta

A Cloudflare está desbloqueando eficiências operacionais, trabalhando em integrações entre nossos Application Services, para proteger sites voltados para a internet, e nossa plataforma Cloudflare One para proteger redes corporativas.

Colaboração com os parceiros certos

Além da nova programação para nossos parceiros de canal, esses posts do blog descrevem integrações técnicas mais profundas que ajudam as organizações a trabalhar com mais eficiência com as ferramentas de TI e segurança que já usam.

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Comunicado

Resumo

GA: Expandir nossa colaboração com a Microsoft: segurança Zero Trust proativa e automatizada para os clientes

A Cloudflare anunciou quatro novas integrações entre o Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) e o Zero Trust da Cloudflare que reduzem o risco de forma proativa. Essas ofertas integradas aumentam a automação, permitindo que as equipes de segurança se concentrem em ameaças ao invés de implementação e manutenção.

Beta: Varredura de e-mail baseada em API

Agora, os clientes do Microsoft Office 365 podem implantar a segurança de e-mail em nuvem do Area 1 por meio da API do Microsoft Graph. Esse recurso permite que os clientes do O365 implantem rapidamente o produto Area 1 por meio de API, com a integração através do Microsoft Marketplace que vai chegar em breve.

GA: China Express: parceiros da Cloudflare aumentam o desempenho na China para redes corporativas

O China Express é um conjunto de ofertas projetado para simplificar a conectividade e melhorar o desempenho dos usuários na China e desenvolvido em parceria com a China Mobile International e a China Broadband Communications.

Beta: Anunciamos o Authorized Partner Service Delivery Track do Cloudflare One

A Cloudflare anunciou a disponibilidade limitada de uma nova faixa de especialização para nossos parceiros de canal e implementação, projetada para ajudar a desenvolver sua experiência na prestação de serviços do Cloudflare One.

Simplificar sua estratégia multinuvem

Esses posts do blog destacam as inovações que tornam mais fácil para as organizações simplesmente "conectar-se" à rede da Cloudflare e enviar tráfego de qualquer origem para qualquer destino.

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Comunicado

Resumo

Beta: Anunciamos o Magic WAN Connector: a via de acesso mais fácil para sua rede de próxima geração

A Cloudflare está facilitando ainda mais a conexão com o Magic WAN Connector: um pacote de software leve que você pode instalar em qualquer rede física ou em nuvem para conectar, direcionar e moldar automaticamente qualquer tráfego IP. Inscreva-se para acesso antecipado.

GA: O Cloud CNI conecta de forma privada suas nuvens à Cloudflare

Os clientes que usam Google Cloud Platform, Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud e Amazon Web Services agora podem abrir conexões diretas de suas instâncias de nuvem privada para a Cloudflare.

Proteção Cloudflare para todas as suas direções cardeais

Neste post do blog, recapitulamos como as definições de tráfego de rede corporativa mudaram e como o Cloudflare One fornece proteção para todos os fluxos de tráfego, independentemente da origem ou destino.