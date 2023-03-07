Nova navegação Zero Trust em breve (e precisamos do seu feedback)

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Estamos atualizando a navegação Zero Trust

Em 20 de março de 2023, vamos lançar uma navegação atualizada no painel Zero Trust, oferecendo a todos os nossos usuários Zero Trust uma experiência mais integrada na Cloudflare como um todo. Essa alteração permitirá que você gerencie mais facilmente sua organização Zero Trust junto com seus aplicativos e serviços de rede, ferramentas para desenvolvedores e muito mais.

Como parte desta próxima versão, você vai notar três mudanças principais:

Navegação mais rápida

Em vez de abrir outra janela ou digitar um URL, você pode voltar ao painel da Cloudflare com um clique.

Trocar de contas com facilidade

Visualize e troque de contas na parte superior da barra lateral.

Recursos e suporte

Encontre links úteis para nossa comunidade, documentação para desenvolvedores e equipe de suporte na parte superior da barra de navegação.

Por que estamos atualizando a navegação Zero Trust

Em 2020, o Gateway foi amplamente lançado como o primeiro produto da Cloudflare que não exigia um site hospedado na infraestrutura da Cloudflare. Em outras palavras, o Gateway não era limitado pelo modelo específico do local em que a maioria dos outros produtos Cloudflare se baseava na época, embora também fosse usado em conjunto com o Access. E assim, o painel Cloudflare for Teams foi construído em um novo modelo, projetado do zero, para dar aos nossos clientes uma casa designada, consolidada sob o mesmo teto, para gerenciar seus produtos e contas do Teams.

Avançando até os dias de hoje, o Zero Trust cresceu tremendamente, tanto em capacidade quanto em alcance. Muitos de nossos clientes estão usando vários produtos Cloudflare juntos, incluindo os produtos Cloudflare One e Zero Trust. Nossa casa cresceu e essa mudança de navegação é um passo para expandir nosso teto para cobrir o alcance em rápida expansão da Cloudflare.

Foco na experiência do usuário

Ouvimos muitos de vocês falarem sobre as dificuldades que experimentam ao usar vários produtos da Cloudflare, incluindo o Zero Trust. Sua voz é importante para nós, e investimos no desenvolvimento de uma experiência do usuário de excelência para tornar seu tempo com a Cloudflare fácil e agradável. Nossas melhorias na experiência do usuário são baseadas em três princípios básicos: consistência, interconectividade e capacidade de descoberta.

Nosso objetivo é oferecer uma experiência do usuário consistente e previsível em todo o ecossistema da Cloudflare, para que você nunca precise pensar duas vezes sobre onde está em sua jornada, seja executando suas tarefas diárias familiares ou descobrindo nossos novos produtos e recursos inovadores.

O que mais?

Essa mudança de navegação que estamos anunciando hoje não é a única melhoria na experiência do usuário que criamos. Você deve ter notado mais algumas otimizações recentemente:

Autorização do usuário e experiência de carregamento

Lembra-se dos dias da tela de carregamento recorrente? Ou talvez quando sua conta Zero Trust não correspondia àquela com a qual você fez login para gerenciar, digamos, seu DNS? Esses dias acabaram. Nossa equipe criou uma experiência de autorização de usuário e conta mais inteligente, rápida e integrada.

Novas tabelas

Tabelas são essenciais quando se trata de apresentar grandes quantidades de dados e informações . As tabelas são um elemento de interface do usuário comum na Cloudflare, e agora o Zero Trust usa a mesma interface do usuário de tabelas que você tem ao gerenciar outros produtos e recursos.

Consistência da IU

Uma ligeira mudança no esquema de cores e no layout da página traz o painel Zero Trust para a mesma família visual da experiência Cloudflare mais ampla. Agora, quando você navegar para o Zero Trust, queremos que saiba que ainda está sob o teto único da Cloudflare.

Estamos tão empolgados com essas melhorias quanto você. E esperamos que as próximas melhorias de navegação e página sejam uma adição bem-vinda às alterações mencionadas acima.

O que vem a seguir?

As mudanças na experiência do usuário que abordamos hoje ajudam muito a criar uma interface mais consistente, integrada e amigável para tornar seu trabalho na Cloudflare o mais fácil e eficiente possível. Sabemos que sempre há espaço para mais melhorias (e já temos outras grandes melhorias em nosso radar).

Para garantir que estamos resolvendo seus maiores problemas, gostaríamos de ouvir você. Responda uma breve pesquisa para compartilhar as melhorias mais urgentes na experiência do usuário que você gostaria de ver a seguir.