Munich: Cloudflare's fifth data center in Germany

Oktoberfest has come early this year! We just turned up our latest data center in Munich: our 110th data center globally, and our fifth in Germany, joining Frankfurt, Düsseldorf, Berlin and Hamburg. Just over a mile away from the historic Hofbräuhaus, our newest deployment helps make six million websites faster across Bavaria, while providing additional redundancy and capacity to withstand attacks.

Oktoberfest kommt früh in diesem Jahr! Wir haben gerade unser 110. Rechenzentrum in München angeschaltet. Wir haben somit fünf Rechenzentren in Deutschland (Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und München). Nur ca. 2 Kilometer entfernt vom historischen Hofbräuhaus, wird unser neustes Rechenzentrum sechs Millionen Webseiten im Raum Bayern schneller machen, und zugleich größere Kapazitäten gegen DDoS Attacken bereitstellen.

As TripAdvisor put it: Germany’s third largest city reflects the character of a city and a post card village at the same time.

Wie TripAdvisor es ausdrückt: Deutschlands drittgrößte Stadt spiegelt zugleich den Charakter einer Stadt und eines Dorfes wider.



CC BY-NC-ND 2.0 image by Werner Nieke

Continued Expansion

We have several additional locations being added to our fast expanding network that spans 55 countries. If you have a new city in mind, let us know, and we'll get to work!

Wir haben mehrere weitere Standorte zu unserem schnell expandierenden Netzwerk hinzugefügt. Unser Netzwerk erstreckt sich nun über 55 Länder. Wenn Sie eine neue Stadt im Sinn haben, lassen Sie uns wissen, und wir machen uns an die Arbeit!

-The Cloudflare Team