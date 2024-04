Comment le pare-feu WAF avec IA de Cloudflare a proactivement détecté la vulnérabilité critique zero-day d'Ivanti Connect Secure

23/01/2024

Aujourd'hui, nous présentons un exemple récent de vulnérabilité critique (CVE-2023-46805 et CVE-2024-21887) et expliquons de quelle manière l'indice WAF Attack Score amélioré par IA de Cloudflare et l'activation de règles d'urgence dans le pare-feu WAF ont permis de contrer cette menace ...