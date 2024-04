Pleins feux sur le Zero Trust : nous sommes les plus rapides et en voici la preuve

21/06/2023

Cloudflare est la passerelle web sécurisée la plus rapide dans 42 % des scénarios de test, soit le chiffre le plus élevé parmi tous les fournisseurs. Cloudflare est 46 % plus rapide que Zscaler, 56 % plus rapide que Netskope et 10 % plus rapide que Palo Alto pour l'accès réseau Zero Trust ...