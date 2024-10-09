Greg McKeon

Un nouvel espoir pour le stockage d'objets : la solution R2 passe en bêta ouverte
2022-05-11
Accessible à tous les clients, à des fins de tests et de déploiement, la solution de stockage d'objets R2 est maintenant disponible en bêta ouverte !...
2022-05-11
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2021-11-15
Cloudflare construit la meilleure plate-forme informatique du monde. Nous souhaitons vous faciliter le développement sur cette dernière, afin de vous permettre de profiter d'une expérience fluide et limpide. ...
2021-11-15
La Full Stack Week se consacre avant tout à la manière dont les développeurs adoptent la puissance du réseau Cloudflare pour développer des applications à l'échelon mondial par défaut....
2021-09-28
Présentation du service de stockage d’objets compatible S3 de Cloudflare, sans frais de trafic sortants, avec migration automatique depuis les services compatibles S3...