Annonce de Cloudflare R2 Storage, une solution de stockage d’objets rapide et fiable, sans frais de trafic sortant

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Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de Cloudflare R2 Storage ! En permettant aux développeurs de stocker de grandes quantités de données non structurées, nous élargissons le champ des possibles avec Cloudflare tout en réduisant à zéro les frais de bande passante sortante associés à des services de stockage cloud classiques.

Cloudflare R2 Storage prévoit la compatibilité d'API S3 et fonctionne donc avec les outils et applications existants sans transformation nécessaire.

Examinons les détails de R2.

R2 synonyme de « Réellement Récupérable »

Le stockage d'objet, parfois appelé stockage Blob, stocke des fichiers non structurés volumineux de manière arbitraire. Le stockage d'objet convient pour tout type d'élément allant des fichiers médias aux fichiers journaux en passant par les métadonnées spécifiques aux applications, le tout récupérable avec une latence constante, une durabilité élevée et des capacités illimitées.

L'API la plus connue pour le stockage d'objet et les mises en œuvre R2 de l'API est le Simple Storage Service (S3) d'Amazon. Lors du lancement du S3 en 2006, les services de stockage dans le cloud ont été une bénédiction pour les développeurs. Cela ne s'est pas fait en un jour, mais au cours des quinze dernières années, les développeurs ont adhéré au stockage dans le cloud et à ses promesses d'espace de stockage illimité.

Si le stockage dans le cloud a révolutionné le panorama du stockage, un inconvénient est toutefois rapidement apparu : il concernait la récupération des données. Avec le temps, les entreprises ont amassé des quantités énormes de données sur les réseaux des fournisseurs de cloud. Lorsqu'elles cherchent à récupérer leurs données, elles sont confrontées à des frais de sortie considérables, sans commune mesure avec la valeur pour le client ; il s'agit simplement d'une taxe que les développeurs ont pris l'habitude de payer.

Entrez dans R2.

Avec le stockage d'objets traditionnel, les développeurs doivent payer pour trois éléments : la bande passante, le volume de stockage et les opérations de stockage.

R2 s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Cloudflare avec la Bandwidth Alliance à savoir permettre une sortie à zéro frais pour les objets stockés ; et ce quel que soit votre débit de requêtes. C'est souvent la bande passante de sortie qui coûte le plus aux développeurs ayant recours au stockage d'objet et c'est également la partie des frais la plus difficile à anticiper. L'élimination de ces derniers constitue un progrès majeur vers un accès libre aux données stockées dans le cloud.

Cela ne signifie pas que les coûts de bande passante vont se reporter ailleurs. Cloudflare R2 sera facturé 0,015 USD par Go de données stockées par mois ; ce qui est bien inférieur à ce que facturaient les principaux fournisseurs existants.

Les accès occasionnels aux objets impliquent souvent une prise en charge anecdotique pour les fournisseurs, et pourtant, le coût pour chaque opération est identique. Nous trouvons injuste que le stockage d'objets classique facture la même chose à un développeur qui effectue une requête par seconde qu'à un autre qui en lance des milliers par seconde ; voire à un tarif supérieur si l'on tient compte des remises négociées en fonction du volume.

D'autre part, les fournisseurs qui ont été conçus pour des accès occasionnels ne peuvent généralement pas évoluer vers un usage plus intensif.

R2 ne facturera rien pour les activités occasionnelles jusqu'à un certain seuil (fixé pour l'instant à moins de 10 requêtes par seconde). Au-delà de cette limite, R2 facturera nettement moins par opération que la plupart des principaux fournisseurs. Notre stockage d'objet sera très économique pour les accès occasionnels tout en étant capable d'évoluer et ce, à moindre coût par rapport aux principaux fournisseurs existants.

Cette baisse dans le tarif ne signifie en rien que l'évolutivité est réduite. En arrière-plan, R2 gère automatiquement et intelligemment la hiérarchisation des données afin de garantir à la fois des performances pour les charges intenses et un faible coût pour les objets demandés occasionnellement. Nous nous sommes débarrassés des règles de hiérarchisation manuelle et complexe pour offrir aux développeurs ce qu'ils ont toujours attendu d'un stockage d'objet, à savoir une évolutivité sans limites à un coût le plus bas possible.

R2 est synonyme de « Repositionnement d'enRegistrements »

Zéro sortie signifie que vous pouvez récupérer facilement les objets, mais qu'en est-il de leur déplacement vers le stockage ? La migration des données entre fournisseurs de cloud, même si les deux prennent en charge l'API S3 complète ne se fait pas sans risque d'erreur et a un coût.

Pour vous faciliter la tâche, sans que vous ayez besoin de modifier vos outils, Cloudflare proposera un service de migration depuis les services de stockage cloud compatible avec S3. L'outil de migration permettra d'éviter la tâche fastidieuse que représente le chargement manuel des objets, en copiant les objets vers R2 de manière incrémentielle au fur et à mesure qu'ils seront demandés. L'architecture multi-cloud vous permet de commencer à servir des objets issus du R2 dès leur migration, et ainsi de vous faire économiser de l'argent tout en vous offrant les avantages du multi-cloud.

Notre conception du R2 comprend un stockage multirégion qui procède immédiatement à une réplication des objets vers les emplacements d'où ils sont fréquemment demandés. Comme dans le cas des Durable Objects, nous prévoyons d'instaurer des restrictions de juridiction permettant aux développeurs de se conformer aux exigences complexes en matière de souveraineté des données à l'aide d'une simple API.

R2 synonyme de « Ridiculement sûR »

L'atout majeur du stockage d'objet R2 est la fiabilité : nous avons conçu R2 autour de deux points essentiels qui sont la durabilité et la résilience. R2 garantira une durabilité annuelle de 99,999999999 % (onze 9), un nombre qui suffit à illustrer la faible probabilité de perte de données. Si vous stockez 1 000 000 objets sur R2, vous pouvez vous attendre à en perdre un tous les 100 000 ans ; le même niveau de durabilité que n'importe quel autre fournisseur parmi les plus importants. R2 résistera aux pannes régionales, en répliquant les objets de nombreuses fois pour garantir une disponibilité élevée.

R2 est conçu avec redondance dans un grand nombre de régions ce qui contribue à sa fiabilité. Nous prévoyons de commencer par une distribution mondiale automatique, puis d'ajouter des contrôles spécifiques en fonction des régions pour les cas où les données ont besoin d'être stockées localement, comme il est décrit précédemment.

R2 synonyme de « Radicalement Reprogrammable »

R2 est entièrement intégré à l'environnement d'exécution Cloudflare Workers. Vous pouvez prévoir une liaison entre un Worker et un compartiment spécifique, qui aura pour effet de transformer dynamiquement les objets tandis qu'ils seront inscrits dans ou lus depuis les compartiments de stockage. L'intégration étroite entre Workers et R2 facilite grandement la mise en place de pipelines de données et la manipulation des objets.

Cloudflare R2 a été pensé pour une intégration facile avec le reste des produits Cloudflare. Pour citer quelques exemples, nous avons prévu de permettre la configuration des Durable Objets avec R2 comme cible de sauvegarde, et de proposer une intégration automatique entre R2 et le cache de Cloudflare afin de prolonger fortement la durée de vie du cache pour les objets qui changent rarement.

Que pourrez-vous bâtir avec Cloudflare R2 ?

Il y a beaucoup à faire avec du stockage longue durée, en particulier avec l'accès à la plateforme informatique Workers en parallèle.

Par exemple, avec R2 la diffusion de données provenant d'un grand nombre d'appareils IdO devient d'une grande simplicité. Une fois les données transformées et manipulées par Worker, R2 peut ingérer de grands volumes de données de capteurs et les stocker à moindre coût. Sans frais de sortie, il devient simple de migrer des volumes de données vers de multiples bases de données et solutions d'analyse en fonction des besoins, le tout pour des coûts incroyablement réduits. Étant donné qu'il est possible d'exécuter un Worker sur les données sortantes également, le pipeline de données lui-même gagne en flexibilité.

R2 constitue également un emplacement idéal pour les ressources CDN et les fichiers médias volumineux. Pour les gros fichiers, R2 prolonge de manière significative la durée de vie du cache tout en réduisant de manière spectaculaire les factures de sortie. La combinaison avec l'API Cache et Workers permet de mettre le contenu en cache de manière dynamique ce qui garantit un accès à faible latence sur toute la planète.

Plus que tout, c'est l'absence de frais de bande passante sortante de R2 qui en fait le stockage idéal pour le contenu faisant l'objet d'accès fréquents. Aujourd'hui, R2 s'adapte facilement aux charges de requêtes intenses, avec une hiérarchie dynamique de vos objets pour des performances optimales à moindre coût. La hiérarchisation dynamique nous permet de proposer les meilleurs prix tout en assumant des performances élevées pendant les périodes de forte sollicitation, sans effort de configuration nécessaire de la part de l'utilisateur.

Accès à Cloudflare R2

R2 est en cours de développement ; vous pouvez vous inscrire ici pour intégrer la liste d'attente pour l'accès. Nous sommes heureux de collaborer avec de nombreux premiers utilisateurs pour affiner et tester le produit. Nous annoncerons bientôt une version bêta ouverte pour laquelle n'importe quel utilisateur pourra s'inscrire.

Nous sommes ravis de continuer à faire progresser le produit vers une version bêta ouverte, et nous avons déjà de grandes idées sur ce à quoi l'avenir du stockage en périphérie de Cloudflare pourrait ressembler. Si vous êtes un ingénieur dans les systèmes distribués et que vous souhaitez nous aider à façonner l'avenir du travail en périphérie, rejoignez-nous !