Cloudflare devient interplanétaire : lancement de la passerelle IPFS de Cloudflare

2018-09-17

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la passerelle IPFS de Cloudflare, un moyen facile d'accéder au contenu du système de fichiers interplanétaire (IPFS) sans avoir à installer et exécuter de logiciel particulier sur votre ordinateur. ...