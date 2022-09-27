Führende Venture Capital-Firmen werden bis zu 1,25 MILLIARDEN Dollar für die Unterstützung von Startups bereitstellen, die auf Cloudflare Workers aufbauen.

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Seit unseren Anfängen steht Cloudflare für den Aufbau eines besseren Internets, das für alle zugänglich ist. Unser Ziel ist es, dass jeder, der im Internet entwickeln möchte, dies einfach machen kann – ganz ohne die Hürden einer zu teuren oder schwer zu nutzenden Infrastruktur.

Nirgendwo ist diese Philosophie wichtiger – und wirkungsvoller für das Internet – als bei unserer Entwicklerplattform, Cloudflare Workers. Workers ist, einfach ausgedrückt, der Ort, an dem Entwickler und Unternehmer an Tag 1 beginnen. Es handelt sich um eine vollständige Entwicklerplattform, die Cloud-Speicher, Website-Hosting, SQL-Datenbanken und natürlich die branchenweit führende Serverless-Lösung umfasst. Die Benutzerfreundlichkeit der Plattform und die erschwingliche Preisgestaltung (bis hin zu kostenlos) sind entscheidend, um unsere Mission voranzubringen. Für Startups bedeutet dies eine schnelle, einfache Bereitstellung und Iteration, die nahtlos skalierbar ist und eine vorhersehbare, transparente und kosteneffektive Preisgestaltung bietet. Ein großartiges Unternehmen von Grund auf aufzubauen ist schwer genug. Wir wissen das nur zu gut! Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Komplexität Ihrer Anwendungsinfrastruktur zu verringern.

Wir präsentieren: das Workers Launchpad-Förderprogramm

Heute gehen wir noch einen Schritt weiter und machen es für Startups einfacher, das Unternehmen ihrer Träume aufzubauen. Wir präsentieren das Workers Launchpad-Förderprogramm in Höhe von 1,25 Mrd. in Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Venture Capital-Firmen. Jedes Startup, das auf Workers aufbaut, kann sich bewerben. Wie bei der Workers-Plattform selbst haben wir versucht, die Bewerbung so einfach wie möglich zu gestalten: Es sollte weniger als fünf Minuten dauern, bis Sie Ihre Bewerbung über das Workers Launchpad-Portal.

Wie funktioniert es? Die einzige Voraussetzung für die Teilnahme am Förderprogramm ist, dass Sie Ihre Kerninfrastruktur auf Workers aufgebaut haben. Wenn Sie Cloudflare und Cloudflare Workers noch nicht kennen, sollten Sie sich im ersten Schritt unseren Startup-Tarif ansehen. Wir hoffen, dass diese Ressourcen für alle Startups hilfreich sind und die gleichen Voraussetzungen schaffen – egal, wo in der Welt Sie sich befinden.

Sobald Sie Ihre Bewerbung eingereicht haben, wird sie von unserem Launchpad-Team geprüft, von denen einige selbst ehemalige Unternehmer oder ehemalige Venture Capitalists sind. Sie bringen vielversprechende Bewerber mit unseren VC-Partnern zusammen, die über die größte Expertise in Ihrem Bereich verfügen (mehr dazu weiter unten). Jedes Quartal werden wir die Gewinner unseres Launchpad-Programms bekannt geben. Die Gewinner, unsere „Workers Founders“, erhalten garantiert die Gelegenheit, dem oder den VC-Partner(n) zu pitchen, die wir für Ihr Unternehmen als geeignet erachtet haben. Es ist eine Win-Win-Situation für alle. VCs erhalten die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, von denen sie wissen, dass sie auf einer zukunftsweisenden, erstklassigen Entwicklungsplattform aufgebaut werden. Unternehmer werden mit erstklassigen VCs vernetzt. Und für die erste Gruppe von Gewinnern gibt es ein paar zusätzliche Vorteile, die wir weiter unten genauer beschreiben.

Wer sind die VCs, denen Sie vielleicht pitchen können?

Als wir uns mit unserer Vision für das Workers Launchpad an unsere Freunde in der Venture-Community wandten, stießen wir auf äußerst positives Feedback und viel Enthusiasmus. Viele von ihnen haben die Wettbewerbsvorteile, die sich aus der Entwicklung auf Workers ergeben, in ihren eigenen Portfoliounternehmen selbst erlebt. Darüber hinaus hat Cloudflare eine der größten Entwickler-Communities der Welt. Etwa 20 % aller Websites weltweit befinden sich in unserem Netzwerk. Dadurch können wir eine einzigartige Rolle dabei spielen, großartige Unternehmer mit großartigen VCs zusammenzubringen, um nicht nur die Workers-Plattform, sondern auch das Internet-Ökosystem für alle zu fördern.

Es ist uns eine Ehre, eine erstklassige Gruppe von VC Launch Partnern bekannt zu geben, die dieses Programm und das Ökosystem der Workers-basierten Startups unterstützen:

Mehr darüber, warum wir das tun

Warum machen wir das also? Die Antwort ist einfach: Wir sind stolz auf unsere Workers-Entwicklerplattform und finden, dass jeder sie nutzen sollte. Unternehmer, die auf Workers entwickeln, können ihre Produkte schneller, einfacher und kosteneffizienter bereitstellen, und das auf eine Art und Weise, die Ihre Infrastruktur zukunftssicher macht:

Schnelligkeit. Eine rasche Entwicklung ist nicht nur für den Unternehmer von Vorteil. Sie ist ein massiver Wettbewerbsvorteil. Tatsächlich ist die Entwicklungsgeschwindigkeit einer der Wettbewerbsvorteile von Cloudflare - wir sind in der Lage, schnell zu entwickeln, weil wir auf Workers aufbauen. Wenn Sie auf Workers entwickeln, müssen Sie keine Zeit damit verschwenden, DNS-Einträge zu konfigurieren, Zertifikate zu verwalten, Cluster zu skalieren oder komplexe Bereitstellungspipelines aufzubauen. Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung Ihrer Anwendung, und Cloudflare kümmert sich um den Rest.

Benutzerfreundlichkeit. Sie sollten sich keine Gedanken über die IT-Infrastruktur machen oder komplizierte Entscheidungen darüber treffen müssen. Fragen wie „Welche Verfügbarkeitszone sollte ich wählen?", oder, „Werde ich meine Infrastruktur rechtzeitig für unsere nächste virale Marketingkampagne skalieren können?“ sollten Sie sich nicht stellen müssen! Der Code, den Sie und Ihr Team schreiben, wird automatisch schnell und konsistent über das globale Netzwerk von Cloudflare in über 275 Städten in mehr als 100 Ländern bereitgestellt. Cloudflare verbindet Ihre Nutzer sicher und skalierbar mit Ihren Anwendungen, unabhängig davon, wo diese Anwendungen gehostet werden oder wie viele Nutzer sich plötzlich für Ihr Produkt anmelden. Entwickler können weltweit verteilte Anwendungen mit einem programmierbaren Netzwerk verwalten, das sich einfach mit allen Diensten verbindet, mit denen sie kommunizieren müssen.

Zukunftssicherheit für Ihre Infrastruktur und Ihr Budget. Das riesige globale Netzwerk von Cloudflare, das sich über 275+ Städte in mehr als 100 Ländern erstreckt, kann mit Ihrem Unternehmen mitwachsen, egal wie groß es wird. Außerdem helfen wir Ihnen die Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften sicherzustellen, wenn Sie auf der ganzen Welt expandieren, z. B. mit Funktionen wie Rechtsraumbeschränkungen für Durable Objects mit Workers. Sie können nachts ruhig schlafen, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie Sie Ihre Infrastruktur inmitten sich ändernder Vorschriften auf den neuesten Stand bringen, und – was ebenso wichtig ist – Sie wissen, dass Sie keine schockierend hohen Rechnungen erhalten werden. Viele von uns haben die Erfahrung gemacht, dass ihnen von ihren Cloud-Anbietern unerwartete und / oder überhöhte Gebühren in Rechnung gestellt wurden. Oftmals können Sie Ihre Anwendung oder Ihre Daten bei Anbietern zwar einfach und kostenlos einbinden, müssen aber exorbitante Gebühren zahlen, wenn Sie sie wieder auslagern möchten. Cloudflare wird niemals Egress-Gebühren verrechnen (z.B. Egress-Gebühren). Unsere Preisgestaltung ist einfach und wir sind stets bestrebt, der günstigste Anbieter zu sein, egal wie groß Ihr Unternehmen wird.

Wir probieren unser eigenes Produkt selbst aus

Wir sind von Workers nicht nur begeistert, weil wir unsere eigene Infrastruktur darauf aufgebaut haben, sondern auch, weil wir die unglaublichen Dinge gesehen haben, die andere darauf entwickelt haben. Tatsächlich haben wir Ende letzten Jahres ein Unternehmen übernommen, das vollständig auf Workers basiert, ein israelisches Startup namens Zaraz, das Webtools von Drittanbietern sichert und beschleunigt. Workers ermöglichte es Zaraz, diese mehreren Netzwerkanfragen jedes auf Ihrer Website laufenden Tools durch eine einzige Anfrage zu ersetzen und so ein unübersichtliches Netz von Erweiterungen in eine einzige schlanke Anwendung zu verwandeln. Diese Übernahme öffnete uns die Augen für die Macht der globalen Community, die auf unserer Plattform entwickelt. Sie motivierte uns, Startups, die auf Workers aufbauen, dabei zu helfen, die Finanzierung, Mentoring und Unterstützung zu finden, die sie für ihr Wachstum benötigen.

Aber das ist noch nicht alles!

Wir machen es Startups noch einfacher, alle Vorteile von Workers zu nutzen, über die wir gerade gesprochen haben. Bewerber für das Workers Launchpad-Programm haben automatisch die Möglichkeit, den Startup-Tarif. von Cloudflare zu nutzen, wenn Sie weniger als 3 Millionen Dollar an externen Geldern aufgebracht haben. Dieser Plan umfasst alle Elemente der Pro- und Business-Tarife von Cloudflare (im Wert von 2.400 $ pro Jahr) sowie höhere Stufen unseres Videoprodukts Stream, unserer Zero Trust-Sicherheitssuite Teams und der Workers-Plattform. Um sicherzustellen, dass die gesamte Bandbreite unserer Entwicklerplattform für Startups zugänglich ist, haben wir vor kurzem die Anzahl der Produkte, die in diesem Plan verfügbar sind, mehr als verdreifacht. Dazu gehören jetzt E-Mail-Sicherheit, R2, Pages, KV, und viele andere.

Darüber hinaus werden alle Startups, die sich bis zum 31. Oktober 2022 bewerben, für die Winter 2022-Klasse der Workers Founder ausgewählt, wodurch sich zusätzliche Support-, Mentorship-, und _Marketing-_Möglichkeiten ergeben. Wenn Sie als Workers Founder ausgewählt werden, haben Sie die Möglichkeit, Ihren Pitch vor Investoren zu üben, mit Führungskräften von Cloudflare zu sprechen und während einer virtuellen Workers Founders Bootcamp Week Ratschläge für den Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens zu erhalten; von Themen wie Personalbeschaffung bis hin zu Marketing und Vertrieb und darüber hinaus. Das Programm endet mit einem Virtual Demo Day, damit Sie der Welt zeigen können, was Sie entwickelt haben. Wir wollen vielversprechenden Unternehmern helfen, sich unserer Mission anzuschließen, ein besseres Internet zu schaffen.

Mitwirken, ein besseres Internet für alle zu schaffen

Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit stehen bei Cloudflare im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir werden unsere Produkte und Plattformen immer so benutzerfreundlich gestalten, dass auch das kleinste Unternehmen oder ein Hobbyist sie problemlos nutzen kann. Wir hoffen, dass das Workers Launchpad-Förderprogramm Unternehmer aus der ganzen Welt und mit unterschiedlichem Hintergrund ermutigt, auf Workers zu entwickeln, und dass es für Sie einfacher wird, die Finanzierung zu finden, die Sie benötigen, um das Unternehmen Ihrer Träume aufzubauen.

Besuchen Sie die Seite des Workers Launchpad um sich zu bewerben. Treten Sie dem Cloudflare Developer Discord bei, um sich mit anderen Mitgliedern in der Workers-Community auszutauschen. Sie sind ein VC und möchten unser Programm unterstützen? Dann kontaktieren Sie uns unter [email protected].

Cloudflare stellt keine Mittel zur Verfügung und trifft keine Finanzierungsentscheidungen, und es gibt keine Garantie dafür, dass ein bestimmtes Unternehmen eine Förderung durch das Programm erhält. Alle Finanzierungsentscheidungen werden von den am Programm teilnehmenden Venture Capital-Firmen getroffen. Cloudflare ist kein registrierter Broker-Dealer, Anlageberater oder sonstiger ähnlicher Vermittler.