Willkommen zur Birthday Week 2023

Lesezeit: 2 Min.

Ich war schon bei Cloudflare, als wir noch in den Kinderschuhen steckten, und kann kaum fassen, dass wir jetzt das Teenageralter erreicht haben! Aber da sind wir nun, 13 Jahre sind seit dem Start vergangen. Denken wir zurück an das Jahr 2010 – iPhone 4, das erste iPad, der erste Kinect, im Kino läuft Inception und TiK ToK ist der Renner (zumindest der Song von Kesha). Das scheint eine Ewigkeit her zu sein und was in den nächsten 13 Jahren passiert, kann ich nur schwer vorhersehen. Also bleibe ich lieber dabei, die Zukunft selbst mitzugestalten (mit viel Hilfe vom Cloudflare-Team).

Die Zukunft gestalten – genau darum geht es auch bei der Birthday Week. In den letzten 13 Jahren präsentierten wir maßgebende Entwicklungen wie Universal SSL (sofortige Verdopplung des Umfangs des verschlüsselten Webs und Wegbereiter für das weitgehend verschlüsselte Web, das wir alle nutzen; Cloudflare Radar zeigt, dass weltweit 99 % der HTTP-Anfragen verschlüsselt sind) oder Cloudflare Workers (dadurch hat sich die Art und Weise verändert, wie Menschen Anwendungen entwickeln und skalieren) oder DDoS-Schutz ohne Volumensbegrenzung (um die DDoS-Plage zu bekämpfen).

Dieses Jahr wird es nicht anders sein.

In meinem ersten Jahr bei Cloudflare haben wir unsere erste Präsentation zur Geburtstagswoche gemacht: unser automatisches IPv6-Gateway. Inzwischen verwenden laut Cloudflare Radar 37 % der Verbindungen zu Cloudflare IPv6. Daher haben wir dieses Jahr ein besonderes Angebot, um IPv6 weiter zu verbreiten und all jenen entgegenzuwirken, die uns an IPv4 binden wollen. Bauen wir also gemeinsam eine IPv6-Zukunft auf.

Letztes Jahr haben wir Turnstile präsentiert, unseren datenschutzfreundlichen CAPTCHA-Ersatz. In diesem Jahr schließen wir eine große Datenschutzlücke im verschlüsselten Internet und zeigen, wie Messungen mithilfe von Kryptographie anonym und vertraulich vorgenommen werden können. Und noch mehr verschlüsselte, anonyme Verbindungen von Ihrem Computer zum Internet. Zur Zukunft von Turnstile selbst gibt es noch weitere Neuigkeiten und dazu wie Schriftarten schneller und privater werden. Bauen wir also gemeinsam ein Internet auf, in dem unsere Daten geschützt bleiben.

KI ist natürlich ein Riesenthema. Ein Viertel aller Blogbeiträge dieser Woche handelt von KI, maschinellem Lernen, GPUs und sowie von allem rund um die Erstellung, Verwaltung und Messung von Anwendungen, die KI und maschinelles Lernen nutzen. Spätestens nach dieser Woche wird allen klar sein, dass KI in Zukunft überall präsent sein wird; auf Geräten, in der Cloud und in den Tiefen des globalen Cloudflare-Netzwerks.

Cloudflare WARP war zwar keine Ankündigung der Geburtstagswoche (es war eine unserer Veröffentlichungen zum 1. April, wie z. B. 1.1.1.1), aber in diesem Jahr schalten wir von Star Trek auf Star Wars um und präsentieren ein neues Produkt namens Hyperdrive. Für alle Einzelheiten müssen Sie sich bis Donnerstag gedulden. Aber wenn Sie ein Faible für Datenbanken haben, werden Sie mit uns auf Lichtgeschwindigkeit springen wollen.

Wo wir gerade von Geschwindigkeit sprechen: Es geht nicht nur um KI, Datenschutz und hippe Produkte. Wir müssen auch unsere Mission fortsetzen, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen das Internet für alle zu beschleunigen. Wir geben Ihnen also ein Update zu unserer Netzwerk-Performance, sprechen darüber, wie wir unser Netzwerk im launischen Internet-Wetter störungsfrei halten, helfen Ihnen beim Streamen mit geringer Latenz und nutzen Caching auf neue smarte Weise.

Und schließlich geht es auch um die Auswirkungen von Cloudflare auf das Klima und über unsere Klimaschutzverpflichtungen. Auch im Kampf gegen den Klimawandel müssen wir gemeinsam anpacken.

Und natürlich gibt es noch viel mehr. Aber ich möchte die Geburtstagsüberraschung nicht verderben, indem ich die Blogs zu früh auspacke.