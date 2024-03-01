Speed & Reliability (TW)

檢查 HTTP/3 一年來的使用情況

2023/06/06

在 HTTP/3 RFC 即將迎來一週歲生日之際，我們研究了 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期間 HTTP 版本的使用趨勢。我們發現，瀏覽器對 HTTP/3 的使用在繼續增長，但搜尋引擎和社群媒體機器人仍然在實際上忽略了最新版本的 Web 核心通訊協定 ...