Speed & Reliability (TW)

Cloudflare 不使用 CAPTCHA；所有人皆可免費使用 Turnstile
2023/09/29
現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...繼續閱讀 »
2023/09/29
現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...繼續閱讀 »
2023/09/04
在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題...
2023/06/06
在 HTTP/3 RFC 即將迎來一週歲生日之際，我們研究了 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期間 HTTP 版本的使用趨勢。我們發現，瀏覽器對 HTTP/3 的使用在繼續增長，但搜尋引擎和社群媒體機器人仍然在實際上忽略了最新版本的 Web 核心通訊協定...
2023/04/18
從今天開始，您不必成為網路工程師也能知道您的網際網路在哪些方面表現出色。讓我們告訴您我們是如何做到的...
2023/02/13
DDoS 攻擊在上個週末打破了記錄。上週末，Cloudflare 偵測並緩解了數十次超流量 DDoS 攻擊。大多數攻擊的峰值在每秒 5000-7000 萬個請求 (rps) 的範圍內，最大的超過 7100 萬 rps...
2022年12月15日 下午2:00
Cloudflare 正在參與 AS112 專案，成為針對 RFC 1918 位址、動態 DNS 更新和其他模糊位址的反向對應 (PTR) 查詢的鬆散協調、分散式接收器的營運商...
2022年10月07日 下午1:00
宣佈支援從 Cloudflare Pages 專案傳送 Early Hints...
2022年7月08日 下午12:27
Automatic Signed Exchanges 可極大地提高您網站的訪客數量...
2021年12月10日 下午1:59
Cloudflare One 與 Microsoft 合作，以最佳化使用者與 Microsoft 365 的連線能力...