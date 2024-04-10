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Cloudflare 部落格

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用於實現生產安全的新工具：Gradual Deployments、來源對應、限速和新 SDK

2024/04/04

Developer Week (TW)Cloudflare Workers (TW)Rate Limiting (TW)SDK (TW)Observability (TW)繁體中文

今天，我們將推出以下五項更新，從而為您提供更強功能：逐步部署、Tail Workers 中的來源對應堆疊追蹤、全新的 Rate Limiting API、全新的 API SDK 以及 Durable Objects 更新，每一項更新的構建都將任務關鍵型生產服務納入了考量...

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2024年3月14日 下午12:30

在我們的 AI 產品中緩解權杖長度旁路攻擊

最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...

Bug Bounty (TW)
LLM (TW)
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Workers AI (TW)

2024年3月06日 下午2:00

如何透過 Express Cloudflare Network Interconnect 簡化企業與 Cloudflare 的連線方式

使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...

Security Week (TW)
Network Interconnect (TW)
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