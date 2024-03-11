Advanced DNS Protection：緩解複雜的 DNS DDoS 攻擊
2024/03/07
我們無比自豪地推出 Advanced DNS Protection 系統，這是一種可靠的防禦機制，旨在防範最複雜的基於 DNS 的 DDoS 攻擊...繼續閱讀 »
2024/03/07
我們無比自豪地推出 Advanced DNS Protection 系統，這是一種可靠的防禦機制，旨在防範最複雜的基於 DNS 的 DDoS 攻擊...繼續閱讀 »
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...
2023/12/14
在過去的十年中，用戶端的 IPv6 採用率從不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具體取決於報告方），但還有等式的另一端：伺服器端...
2023/09/04
在本部落格中，我們將對「連線合併」進行更深入的探討，並特別關注大規模的管理問題...
2023/07/11
由於 .com 和 .net TLD 名稱伺服器的源站 DNS 解析失敗，亞太地區的使用者遭遇連線錯誤...
2023年2月28日 下午2:00
隆重推出全新的 DNS 平台，為 1.1.1.1 以及其他形形色色的產品提供強大的支援...
2022年12月21日 下午2:00
今天，我們將發佈 DNS 記錄註解和標記，以便更輕鬆地追蹤和管理網域的 DNS 記錄...
2022年12月15日 下午2:00
Cloudflare 正在參與 AS112 專案，成為針對 RFC 1918 位址、動態 DNS 更新和其他模糊位址的反向對應 (PTR) 查詢的鬆散協調、分散式接收器的營運商...
2021年12月08日 下午1:58
今天，我們將隆重推出 Cloudflare 的全新進階 DNS 產品方案──Foundation DNS；此方案提供無可比擬的可靠性與卓越的效能，而且能夠滿足基礎結構團隊多數的複雜要求...
2021年11月13日 下午2:33
本週稍早，Cloudflare 自動偵測到並緩解了一次高峰接近 2 Tbps 的 DDoS 攻擊...
2021年10月04日 下午9:08
「臉書不能可能當掉，對吧？」有一瞬間，我們這樣覺得。 今天世界標準時間 15:51，我們開啟了一個名為「臉書 DNS 查找回應 SERVFAIL」的內部事件，因為我們擔心是我們的 DNS 解析器 1.1.1.1 出了問題。但是當我們準備在我們的公開狀態頁面上發文時，我們意識到還有更嚴重的事情正在發生。...