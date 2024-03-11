Network (TW)

Cloudflare 伺服器不再擁有任何 IP，那麼它們如何連線至網際網路？

2022/11/25

縱觀歷史記錄，我們鮮有談論我們的伺服器如何從網際網路擷取內容。在這篇部落格中，我們將介紹這個差距。我們將探討如何管理用於從網際網路擷取資料的 Cloudflare IP 位址、我們的輸出網路設計如何演變、我們如何實施最佳化，以發揮可用 IP 空間的最大用處，以及引入我們的軟 Anycast 技術 ...