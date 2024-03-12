Security (TW)

Log Explorer：監控安全事件，無需第三方儲存
2024/03/08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...繼續閱讀 »
2024/03/08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...繼續閱讀 »
2024/03/05
今天，我們無比欣喜地在安全中心內推出一組新功能，以直接解決一個常見的挑戰：確保在基礎架構內進行全面部署。深入而精確地瞭解在何處以及如何最佳化安全狀態...
2024/03/04
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...
2024/03/04
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2024/02/01
2023 年感恩節（11 月 23 日），Cloudflare 在我們的自託管 Atlassian 伺服器上偵測到一個威脅行為者。我們的安全團隊立即開始調查，切斷了威脅行為者的存取，因此，Cloudflare 客戶資料或系統並未受到這起事件的影響...
2024年1月09日 下午2:00
今天，我們發布了《2024 年 API 安全性與管理報告》。本部落格介紹《2024 年 API 安全性與管理報告》並對其進行補充，其中詳細介紹了我們如何保護客戶，以及這對 API 安全性的未來意味著什麼...
2023年12月18日 下午2:00
透過編輯或建立啟用「Pre-Clearance」的新 Turnstile 小工具，Cloudflare 客戶現在可以使用 Turnstile 在頁面 HTML 載入時發出驗證，並強制所有有效回應都具有有效的 Turnstile 權杖...
2023年12月12日 下午2:00
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧...
2023年10月10日 下午12:02
本文將深入探討 HTTP/2 通訊協定、攻擊者用於發動這些大規模攻擊的功能，以及我們為確保所有客戶均受到保護而採取的緩解策略...
2023年10月03日 下午12:55
我們宣佈 Magic WAN Connector 全面上市，它充當您現有網路硬體和 Cloudflare 網路之間的黏合劑...
2023年9月29日 下午1:00
現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...
2023年8月21日 下午1:00
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...
2023年8月21日 上午7:14
我們再次發佈應用程式安全報告的季度更新。請繼續閱讀，瞭解從 Cloudflare 全球網路中得出的新攻擊趨勢和見解...
2023年8月09日 下午1:00
從今天起，使用 Cloudflare Advanced Certificate Manager 的客戶可以在網域內的單一主機名稱上進行 TLS 設定...
2023年8月04日 下午6:29
在本報告中，我們回顧了 Cloudflare 關於 2022 年最常被利用漏洞（根據 CISA）的資料...