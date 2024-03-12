Security (TW)

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Cloudflare 部落格

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2023年9月29日 下午1:00

Cloudflare 不使用 CAPTCHA；所有人皆可免費使用 Turnstile

現在，Cloudflare 已經不再使用 CAPTCHA，我們希望加速 CAPTCHA 在網際網路上的消亡。我們很高興地宣佈，Turnstile 已正式上市，並且 Turnstile 的「受管理」模式現已完全免費提供，所有人皆可無限使用...

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