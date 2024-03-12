Security (TW)

藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本 ...

今天，我們無比欣喜地在安全中心內推出一組新功能，以直接解決一個常見的挑戰：確保在基礎架構內進行全面部署。深入而精確地瞭解在何處以及如何最佳化安全狀態 ...

Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一 ...

隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析 ...

2023 年感恩節（11 月 23 日），Cloudflare 在我們的自託管 Atlassian 伺服器上偵測到一個威脅行為者。我們的安全團隊立即開始調查，切斷了威脅行為者的存取，因此，Cloudflare 客戶資料或系統並未受到這起事件的影響 ...