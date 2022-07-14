Blog Cloudflare

Mantis — najpotężniejszy botnet w historii

2022-07-14

Ten post jest również dostępny w następujących językach: English, 繁體中文, Español, Рyсский i 简体中文.

W czerwcu 2022 roku poinformowaliśmy o największym ataku DDoS przez HTTPS, z jakim mieliśmy do czynienia — wysyłał on 26 milionów żądań na sekundę i był największym tego typu atakiem w historii. Nasze systemy automatycznie wykryły i złagodziły ten i wiele innych ataków. Od tamtej pory śledzimy ten botnet, który nazwaliśmy „Mantis”, oraz ataki, które przeprowadził przeciw tysiącowi klientom Cloudflare.

Mantis - the most powerful botnet to date

Klienci Cloudflare korzystający z rozwiązań WAF/CDN są chronieni przed atakami DDoS przez HTTP, w tym ataki Mantis. Na końcu tego artykułu dostępne są dodatkowe porady, jak chronić zasoby internetowe przed atakami DDoS.

Czy znasz już Mantis?

Botnet, który w ramach ataku DDoS wysyłał 26 milionów RPS (żądań na sekundę), nazwaliśmy „Mantis”, ponieważ przypomina tak zwane ustonogi (ang. mantis shrimp) — niewielkie stworzenie o ogromnej mocy. Ustonogi mają niecałe 10 cm długości, ale ich szczypce są tak mocne, że potrafią stworzyć falę uderzeniową o sile 1500 N przy prędkości 83 km/h ze startu zatrzymanego. Podobnie botnet Mantis dysponuje niewielką flotą około 5000 botów, jednak jest w stanie wygenerować ogromną moc, odpowiedzialną za największe ataki DDoS przez HTTP, jakich byliśmy świadkiem.

Ustonog. Źródło: Wikipedia.

Image of the Mantis shrimp from Wikipedia

Botnet Mantis był w stanie wygenerować 26 milionów żądań HTTPS na sekundę z użyciem jedynie 5000 botów. Powtórzę: 26 milionów żądań HTTPS na sekundę z użyciem jedynie 5000 botów. To średnio 5200 HTTPS żądań na sekundę na jednego bota. Już samo wygenerowanie 26 milionów żądań HTTP jest trudne, a Mantis zrobił to przez HTTPS, co wymagało dodatkowo ustanowienia bezpiecznego połączenia. Ataki DDoS przez HTTPS są kosztowniejsze z punktu widzenia wymaganych zasobów obliczeniowych, ze względu na wyższy koszt ustanowienia bezpiecznego połączenia szyfrowanego TLS. To zdecydowanie wyróżnia ten botnet i jego moc.

W przeciwieństwie do „tradycyjnych” botnetów, na które składają się urządzenia Internetu rzeczy (IoT), takie jak cyfrowe rejestratory wideo, kamery CCTC czy czujniki dymu, Mantis wykorzystuje przejęte maszyny wirtualne i potężne serwery. Dzięki temu każdy bot ma znacznie więcej zasobów obliczeniowych, co daje temu botnetowi porażającą moc.

Graph of the 26 million requests per second DDoS attack

Mantis to następstwo botnetu Meris. Meris wykorzystywał urządzenia MikroTik, natomiast Mantis poszedł dalej i obejmuje rozmaite platformy maszyn wirtualnych, a także wspiera uruchomienie wielu serwerów proxy HTTP w celu przeprowadzenia ataku. Nazwę „Mantis” wybrano także ze względu na podobieństwo do „Meris”, by przypominała o pochodzeniu tego botnetu oraz o jego niespodziewanej sile. W ciągu ostatnich kilku tygodni Mantis był szczególnie aktywny, wykorzystując swoją moc przeciwko prawie 1000 klientów Cloudflare.

Kogo atakuje Mantis?

Graphic design of a botnet

W ostatnim raporcie nt. trendów w atakach DDoS omówiliśmy rosnącą liczbę ataków DDoS przez HTTP. W ostatniej kwarcie liczba tego typu ataków wzrosła o 72%, a Mantis zdecydowaniu przyczynił się do tego wzrostu. W ostatnim miesiącu Mantis przeprowadził ponad 3000 ataków DDoS przez HTTP przeciw klientom Cloudflare.

Przyglądając się celom Mantis, widzimy, że najczęściej atakowaną branżą, stanowiącą cel aż 36% ataków, był Internet i telekomunikacja. Na drugim miejscu znajduje się branża medialno‑wydawnicza, natomiast na trzecim są gry oraz finanse.

Jeśli chodzi o lokalizację tych firm, celem ponad 20% ataków były firmy położone w USA, a ponad 15% — w Rosji. Niecałe 5% ataków celowało w firmy w Turcji, Francji, Polsce, Ukrainie i innych krajach.

Jak chronić się przed Mantis i innymi atakami DDoS

System zautomatyzowanej ochrony przed atakami DDoS Cloudflare wykorzystuje dynamiczne tworzenie odcisków cyfrowych do wykrywania i łagodzenia DDoS. System jest dostępny dla klientów jako zarządzane zestawy reguł DDoS HTTP. Domyślnie zestaw reguł jest włączony i przeprowadza działania łagodzące, więc jeśli w Twoim systemie nie wprowadzono żadnych zmian, nie musisz nic robić — Twoja organizacja jest chroniona. Możesz także zapoznać się z naszymi poradnikami na temat zapobiegania atakom DDoS i reagowania na ataki DDoS, gdzie znajdziesz dodatkowe rady i zalecenia, jak zoptymalizować swoją konfigurację usług Cloudflare.

Jeśli korzystasz jedynie z Magic Transit lub Spectrum, ale jednocześnie prowadzisz aplikacje HTTP niechronione przez Cloudflare, zalecamy dodać je do usługi WAF/CDN Cloudflare w celu zapewnienia ochrony warstwy 7.

Omer Yoachimik|@OmerYoahimik
