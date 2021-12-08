Cloudflare mengakuisisi Zaraz untuk mengaktifkan pemuatan cloud alat pihak ketiga

Kami sangat senang mengumumkan akuisisi Zaraz oleh Cloudflare, dan peluncuran Cloudflare Zaraz (beta). Hari ini kami merilis versi beta dari produk Zaraz yang terintegrasi ke dalam sistem dan dasbor Cloudflare. Anda dapat menggunakannya untuk mengelola dan memuat alat pihak ketiga di cloud, serta mencapai peningkatan kecepatan, privasi, dan keamanan yang signifikan. Kami memercayai Worker, serta teknologi dan jaringan Cloudflare sejak hari pertama, sehingga kami sangat bersemangat untuk menawarkan Zaraz kepada semua pelanggan Cloudflare hari ini, secara cuma-cuma. Jika Anda adalah pelanggan Cloudflare, Anda hanya perlu mengeklik ikon Zaraz di dasbor, dan mulai mengonfigurasi tumpukan pihak ketiga Anda. Tidak diperlukan perubahan kode. Kami berencana untuk terus merilis fitur dalam beberapa bulan ke depan hingga versi beta ini menjadi penawaran produk yang dikembangkan sepenuhnya.

Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada Tag Manager dan Platform Data Pelanggan tradisional. Mereka telah melakukan bagian mereka, dan mereka melakukannya dengan baik, tetapi seiring berkembangnya web, mereka juga mengakibatkan beberapa masalah serius. Kami hadir untuk memecahkan masalah tersebut.

Masalah dalam beban pihak ketiga

Yo'av dan saya mendirikan Zaraz setelah berpengalaman bekerja di sisi seberang untuk implementasi alat pihak ketiga. Saya bekerja dengan manajer pemasaran dan produk yang sering meminta untuk menerapkan satu alat analitik lagi di situs web, sementara Yo'av adalah pengembang yang mencoba menundanya karena risiko kinerja dan keamanan yang dilibatkan.

Kami mulai membangun Zaraz setelah berdiskusi dengan ratusan teknisi yang frustrasi dari seluruh dunia. Itu semua terjadi ketika kami bergabung dengan Y Combinator pada musim dingin 2020. Kami kemudian mengerjakan produk yang sama sekali berbeda: perangkat lunak QA untuk alat analisis web. Dalam setiap promosi ke pelanggan baru, kami biasa menampilkan daftar alat yang sedang dimuat di situs pelanggan tersebut. Kami juga menyajikan daftar bug penerapan yang terkait dengan alat ini. Kami terus mendengar pertanyaan yang sama dan agak tidak berhubungan ini berulang kali: “Bagaimana bisa kami memuat begitu banyak alat pihak ketiga? Apakah ini menyebabkan perlambatan? Apakah itu memengaruhi SEO? Bagaimana saya bisa melindungi pengguna saya jika salah satu alat ini diretas?” Tidak ada yang benar-benar memedulikan QA. Teknisi menanyakan peningkatan kinerja dan risiko keamanan yang disebabkan oleh alat pihak ketiga.

Kami tidak yakin dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi kami menyadari mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di baliknya. Jadi kami memutuskan untuk melakukan penelitian. Kami membuat bot dan memindai 5.000 domain yang paling banyak dikunjungi di AS. Kami memuatnya dengan dan tanpa alat pihak ketiga, lalu membandingkan hasilnya. Rata-rata, alat pihak ketiga memperlambat web sebesar 40%. Di pertengahan 2010-an, beberapa tahun setelah Google merilis Tag Manager, teknisi sering bertanya kepada kami jika menambahkan Google Tag Manager (GTM) akan memperlambat situs web mereka. Saat itu, tidak ada yang memiliki jawaban jelas. Jawaban resmi Google adalah bahwa GTM memuat secara tidak sinkron, dan oleh karena itu seharusnya tidak memperlambat pemuatan "bagian yang terlihat oleh pengguna" dari laman. Sementara itu, kami telah mempelajari bahwa itu sama sekali tidak benar.

Terlepas dari kenyataan bahwa Google mendorong pasar untuk meluncurkan situs web yang lebih cepat, sering kali tumpukan mereka sendirilah yang menyebabkan beban. Jika Anda pernah menggunakan Google PageSpeed Insights, Anda mungkin memperhatikan bahwa Google menunjukkan alat mereka sendiri sebagai masalah di bagian diagnosis. Bahkan di Toko Merchandise Google, yang menggunakan sebagian besar alat Google (GTM, Analytics, iklan, DoubleClick, dll.), alat pihak ketiga memblokir utas utama selama kurang lebih empat detik. GTM sendiri bertanggung jawab untuk memblokir lebih dari satu detik. Perkembangan terbaru di lapangan, seperti penemuan Platform Data Pelanggan, hanya memperparah situasi karena lebih banyak kode pihak ketiga sekarang sedang dievaluasi dan dijalankan di browser daripada sebelumnya.

Pada tahun 2021, situs web median menggunakan 21 solusi pihak ketiga pada perangkat seluler dan 23 di desktop, sementara di persentil ke-90, angka-angka ini naik menjadi 89 solusi pihak ketiga di perangkat seluler, dan 91 di desktop. Saat Anda memuat puluhan alat pihak ketiga, situs web Anda akan melambat. Ini akan merusak metrik penting seperti Total Blocking Time, Time to Interactive, dan banyak lagi. Faktanya, ini tindakan yang sia-sia.

Dalam era saat semuanya berlangsung secara online, kecepatan menjadi keunggulan kompetitif. Dalam iklim digital saat ini, jelas bahwa situs web yang lebih cepat memengaruhi laba dan mengalahkan persaingan. Data terbaru yang diterbitkan oleh Google dan Deloitte menunjukkan bahwa perubahan waktu muat 0,1 detik saja dapat memengaruhi setiap langkah perjalanan pengguna, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat konversi hingga 10% di berbagai industri. Selanjutnya, Google mengumumkan Core Web Vitals tahun lalu, yaitu serangkaian metrik untuk mengukur kecepatan yang memengaruhi peringkat SEO Anda.

Banyaknya alat ini juga memaparkan situs web terhadap keamanan server dan ancaman privasi. Karena sebagian besar alat meminta sumber daya JavaScript jarak jauh, pelanggan tidak dapat melacak hal yang sedang dimuat di situs web mereka. Dan jika itu tidak cukup, sebagian besar alat pihak ketiga akan memanggil sumber daya pihak ketiga lainnya, atau mengarahkan permintaan HTTP ke titik akhir yang tidak pernah Anda ketahui keberadaannya. Praktik buruk ini membuat pengguna Anda terkena ancaman berbahaya dan terlalu sering melanggar etika privasi. Dengan penerapan GDPR, CCPA, dan peraturan lainnya, ini tentu menjadi masalah yang memusingkan.

Tren menunjukkan perubahan besar dalam cara kami menggunakan pihak ketiga saat ini, terutama alat periklanan dan pemasaran. Browser utama memaksakan batasan ketat bawaan pada penggunaan cookie pihak ketiga. Publik mengemukakan kekhawatiran tentang privasi dan masalah izin pengguna. Hanya masalah waktu sampai alat pemasaran dan periklanan akan dipaksa untuk menghentikan penggunaan cookie pihak ketiga. Oleh karena itu, masuk akal untuk membuka API mereka dan mengizinkan pemuatan cloud untuk pelanggan. Dan perusahaan perlu menerapkan infrastruktur yang mudah digunakan untuk melakukan perubahan ini. Membangun infrastruktur ini di edge cukup masuk akal karena harus dijalankan sedekat mungkin dengan pengguna akhir agar dapat berfungsi.

Jadikan situs web Anda lebih cepat, dan aman dengan Zaraz!

Zaraz dapat secara signifikan meningkatkan kinerja situs web dengan mengoptimalkan cara memuat alat pihak ketiga. Setiap alat yang kami dukung sedikit berbeda, tetapi ide utamanya adalah menjalankan apa pun yang kami bisa di backend cloud, bukan di browser. Dengan dasbor, pelanggan dapat menerapkan semua jenis solusi pihak ketiga: widget interaktif, alat analitik, alat periklanan, automasi pemasaran, alat CRM, dll. Versi beta mencakup pustaka 18 alat pihak ketiga yang dapat Anda integrasikan ke dalam situs web. Dalam beberapa klik, Anda dapat mulai memuat alat sepenuhnya di cloud, tanpa JavaScript apa pun yang berjalan di browser pengguna akhir Anda. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang teknologi unik kami dalam postingan blog yang ditulis oleh Yo'av Moshe, CTO kami.

Memindahkan eksekusi skrip pihak ketiga dari browser berdampak signifikan pada waktu pemuatan laman, sebab lebih sedikit kode yang berjalan di browser. Ini juga menciptakan lapisan keamanan dan kontrol ekstra atas Informasi Identifikasi Pribadi, Informasi Kesehatan yang Dilindungi, atau informasi sensitif lainnya yang sering kali secara tidak sengaja diteruskan ke vendor pihak ketiga. Dan jika situs Anda menyertakan beberapa sumber daya pihak ketiga, Cloudflare akan mengumumkan PageShield hari ini, solusi untuk melindungi situs web Anda dari potensi risiko. Kedua produk tersebut menawarkan solusi holistik untuk keamanan pihak ketiga dan ancaman privasi.

Untuk pelanggan yang ingin menguji integrasi lebih kompleks, kami menawarkan API Peristiwa, dan serangkaian variabel yang telah ditetapkan sebelumnya yang dapat Anda gunakan. Dengan cara ini, Anda dapat mengukur konversi atau tindakan apa pun yang terjadi di situs web Anda berdasarkan konteks. Untuk pengguna Google Tag Manager saat ini, kami memiliki kabar baik: Zaraz menawarkan kompatibilitas mundur dataLayer secara langsung. Anda dapat dengan mudah beralih dari GTM ke Zaraz, tanpa perlu mengubah apa pun di basis kode Anda. Dalam waktu dekat, kami juga akan mempermudah proses impor konfigurasi GTM Anda saat ini ke Zaraz.

Instacart mencapai Waktu Pemblokiran 0 md, dan meningkatkan keamanan dengan Zaraz

Instacart achieves 0 ms Blocking Time, and increases security with Zaraz

“Dengan memanfaatkan Zaraz, Instacart dapat melejitkan kinerja domain khusus Shopper kami dengan perubahan minimal yang diperlukan untuk keseluruhan situs. Kami telah melakukan banyak optimasi ke https://shoppers.instacart.com/ tetapi kami mengidentifikasi alat pihak ketiga sebagai masalah berikutnya dalam dampak kinerja. Dengan Zaraz, kami mengoptimalkan waktu pemuatan pihak ketiga dan menggunakan Cloudflare Worker, kami mempertahankan integrasi di subdomain kami sendiri, dengan tetap mengontrol visibilitas dan keamanan.”- Marc Barry, Staff Software Engineer, Fondasi Cloud di Instacart

Tidak ada yang lebih pas untuk membahas manfaat menggunakan Zaraz daripada pelanggan kami. Instacart, platform grosir online terkemuka di Amerika Utara, telah memutuskan untuk menguji Zaraz di domain shoppers.instacart.com. Mereka memiliki dua tujuan: untuk meningkatkan keamanan dan privasi, serta meningkatkan kecepatan laman (lebih khususnya, untuk meningkatkan Total Waktu Pemblokiran).

Untuk bagian keamanan dan privasi, fakta bahwa Zaraz secara default tidak menyimpan informasi apa pun tentang pengguna akhir, tetapi hanya bertindak sebagai saluran, berperan penting dalam keputusan mereka untuk mengujinya. Dan dengan mencegah skrip pihak ketiga berjalan langsung di browser, mereka bermaksud mengurangi risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan alat pihak ketiga. Untuk mendapatkan kontrol lebih, mereka telah memutuskan menggunakan Cloudflare Worker untuk membuat proxy semua permintaan ke dan dari layanan Zaraz, melalui sub-domain shoppers.instacart.com mereka. Ini memberi mereka visibilitas dan kontrol penuh atas proses pengiriman data ke pihak ketiga, termasuk Zaraz.

Instacart adalah salah satu perusahaan paling cakap teknologi di dunia, dan sub-domain Shopper cukup cepat untuk memulai daripada situs web lain. Mereka telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan metrik kecepatannya sebelumnya. Tetapi mereka telah mencapai titik saat skrip pihak ketiga adalah hal utama yang memperlambatnya.

Seperti yang disajikan dalam grafik di atas, meluncurkan Zaraz secara signifikan dapat meningkatkan kecepatan laman untuk perangkat seluler. Total Waktu Pemblokiran berkurang dari 500 md menjadi 0 md. Waktu untuk Interaktif meningkat sebesar 63%, menurun dari 11,8 menjadi 4,26 detik. Waktu CPU meningkat 60%, dari 3,62 detik menjadi 1,45 detik. Dan bobot JavaScript menyusut sebesar 63%, dari 448 KB menjadi 165 KB.

Kami juga mengukur peningkatan signifikan pada desktop. Total Waktu Pemblokiran berkurang dari 65 md menjadi 0 md. Waktu untuk Interaktif meningkat sebesar 23%, menurun dari 1,64 menjadi 1,26 detik. Waktu CPU meningkat sebesar 55%, dari 1,57 detik menjadi 0,7 detik. Dan bobot JavaScript meningkat dengan jumlah yang sama — dari 448 KB menjadi 165 KB.

Dengan semakin banyak pemimpin industri seperti Instacart yang mulai memindahkan alat ke cloud, hanya menunggu waktu hingga sebagian besar vendor dan startup SaaS akan mulai membangun integrasi sisi server sebagai solusi lengkap yang berjalan di edge. Vendor pihak ketiga tidak pernah bermaksud untuk membahayakan, mereka hanya kekurangan alat untuk membangun integrasi yang dapat ditingkatkan di edge. Bersama Instacart, kami berkesempatan untuk terhubung langsung dengan beberapa vendor, berkolaborasi, dan berupaya menemukan solusi paling optimal. Ke depannya, kami akan berupaya keras untuk berkolaborasi dengan perusahaan dan vendor SaaS, serta memberi mereka cara mudah untuk membangun solusi di edge. Simak terus!

Masa depan Zaraz sebagai platform

Hari ini menandai tonggak penting dalam sepak terjang perusahaan kami. Tim kami sangat senang bergabung dengan kantor Cloudflare di Portugal, saat kami akan terus memimpin pengembangan produk Zaraz. Sebagai bagian dari Cloudflare, kami akan mengubah Zaraz menjadi platform tempat vendor pihak ketiga dapat dengan mudah membangun alat dan memanfaatkan kemampuan jaringan global Cloudflare. Kami akan memimpin seluruh industri menuju adopsi pemuatan sisi server dari alat pihak ketiga dan akan memungkinkan semua orang dengan mudah membuat produk yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman.

Fakta bahwa Zaraz sepenuhnya berjalan pada Workers, bahkan sebelum kami bergabung dengan Cloudflare, menjadikan integrasi begitu sederhana dan cepat. Hasilnya, kami dapat dengan cepat melanjutkan untuk membangun fitur baru hingga mencapai penawaran lengkap dan ketersediaan umum. Kemampuan internal Cloudflare yang unik akan memungkinkan kami menjadikan Zaraz lebih kuat dan menyederhanakan proses orientasi pelanggan baru. Satu peningkatan besar yang telah kami capai adalah pelanggan Cloudflare tidak perlu membuat perubahan kode apa pun untuk menggunakan Zaraz. Setelah diaktifkan, skrip kita akan dimasukkan langsung di HTML. Hal menarik lainnya adalah seluruh layanan sekarang berjalan di domain Anda sendiri.

Selain itu, kami berencana untuk memanfaatkan keahlian Cloudflare guna memperluas rangkaian fitur kami serta membantu pelanggan menghadapi lebih banyak ancaman keamanan dan risiko privasi yang diakibatkan oleh kode pihak ketiga. Salah satu contohnya adalah menambahkan pemicu geolokasi, untuk memungkinkan memuat alat yang berbeda kepada pengguna akhir yang mengunjungi situs web Anda dari berbagai belahan dunia. Ini diperlukan agar tetap mematuhi beragam peraturan. Contoh lainnya adalah fitur Pencegahan Kehilangan Data, yang saat ini digunakan oleh beberapa pelanggan perusahaan kami. Fitur DLP memindai setiap permintaan yang masuk ke titik akhir pihak ketiga demi memastikannya tidak menyertakan informasi sensitif seperti nama, alamat email, SSN, dll. Masih banyak lagi fitur dalam saluran.

Perusahaan berpengaruh seperti Cloudflare akan membantu kami mendorong perubahan positif di pasar, mendorong vendor untuk membangun di edge, dan perusahaan mengadopsi pemuatan cloud. Kami berencana memperluas SDK guna memungkinkan semua vendor pihak ketiga membangun integrasi mereka di platform kami dan dengan mudah menjalankan solusi mereka di edge, menggunakan Workers. Bersama Cloudflare, kami akan memainkan peran utama dalam perubahan pemuatan kode pihak ketiga ke cloud. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada Tag Manager dan Platform Data Pelanggan. Pengumuman ini menandai akhir dari sebuah era. Tak lama lagi, kita semua akan menikmati pengalaman penelusuran yang 40% lebih cepat, cukup dengan mengoptimalkan cara situs web memuat alat pihak ketiga.

Menawarkan Zaraz kepada jutaan pengguna Cloudflare dari seluruh dunia membawa kami selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan: menjadikan Internet lebih cepat dan lebih aman, bagi semua orang. Kami percaya pengalaman pengguna situs web apa pun — kecil atau besar —tidak boleh dirusak oleh penggunaan analitik, chatbot, atau alat pihak ketiga lainnya. Alat-alat ini harus meningkatkan pengalaman pengguna, bukan merusaknya. Dan kami tidak akan berhenti sampai seluruh web beralih ke pemuatan cloud alat pihak ketiga, sehingga membebaskan browser untuk melakukan hal yang awalnya ditetapkan untuk dilakukan: memuat situs web. Kami bersemangat akan masa depan ini dan tak akan berhenti sampai tujuan kami tercapai.

Jika Anda ingin menjelajahi versi beta gratis, klik di sini. Jika Anda adalah perusahaan dan memiliki persyaratan tambahan/khusus, klik di sini untuk bergabung ke daftar tunggu. Untuk bergabung ke saluran Discord kami, klik di sini.