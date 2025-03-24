Security Week 2025: resumen

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Gracias por seguir otra Security Week de Cloudflare. Estamos muy orgullosos del trabajo que realiza nuestro equipo para mejorar la seguridad de Internet y ayudar a hacer frente al desafío de las amenazas emergentes. Como ha señalado nuestro director de seguridad de la información, Grant Bourzikas, en su publicación inicial de esta semana, los equipos de seguridad afrontan un panorama cuya complejidad aumenta rápidamente debido a la proliferación de proveedores, al "boom de la IA" y a una superficie cada vez mayor que proteger.

Seguimos trabajando para hacer frente a los nuevos desafíos, y las Innovation Weeks, como la Security Week, nos brindan una valiosa oportunidad de compartir nuestro punto de vista y de relacionarnos con la comunidad de Internet en general. La misión de Cloudflare es ayudar a mejorar Internet. Queremos ayudar a salvaguardar Internet ante la llegada de los superordenadores cuánticos, proteger el medio de subsistencia de los creadores de contenido contra la extracción no autorizada de datos de la IA, concienciar sobre las últimas amenazas en Internet y encontrar nuevas formas de reducir la reutilización de contraseñas en riesgo. Resolver estos desafíos requerirá la colaboración de toda la comunidad. Agradecemos a todos los que han colaborado con nosotros en estos temas a través de las redes sociales, que han contribuido a nuestros repositorios de código abierto y que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro programa de socios tecnológicos para trabajar con nosotros en los temas más importantes para ellos. Para nosotros, esa es la mejor parte.

Aquí tienes un resumen de los anuncios de esta semana:

Ayudamos a mejorar la seguridad de Internet

Investigación de amenazas de la red que ve más amenazas

Protegemos los modelos y contra las amenazas de la IA

Simplificamos la seguridad

Seguridad de los datos en todas partes y en todo momento

No te pierdas las últimas novedades en Cloudflare TV

Para obtener más información sobre muchos de los fantásticos anuncios de la Security Week, echa un vistazo a nuestra programación de Cloudflare TV , donde nuestro equipo ofrece aún más detalles sobre nuestras últimas novedades.

¡Nos vemos en nuestra próxima Innovation Week!