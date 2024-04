Certification (DE)

Weltweiter Schutz personenbezogener Daten in der Cloud

31.03.2023

Cloudflare erhält Nachweis für Einhaltung des EU Cloud Code of Conduct und stärkt durch diesen Beleg der DSGVO-Konformität das Vertrauen in Cloud-Dienste Die Gesetze für Datenschutz im Internet sind nicht überall auf der Welt gleich, und in den letzten Jahren waren grenzüberschreitende Datenübertragungen ein viel diskutiertes Thema. Häufig ist vorgeschrieben, dass angemessene Schutzvorkehrungen getroffen werden, bevor personenbezogene Daten einen bestimmten Rechtsraum verlassen. Ein Beispiel d ...