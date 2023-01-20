Überblick: Internetstörungen im Q4 2022

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Internetstörungen sind zwar nie angenehm, aber das Online-Interesse an der Fußball-WM 2022 Mitte November und die Zunahme der Online-Weihnachtseinkäufe in vielen Gebieten im November und Dezember führten dazu, dass Konnektivitätsprobleme besonders störend sein konnten. Allerdings schien es im vierten Quartal weniger Störungen im Internet zu geben, obwohl der Iran und die Ukraine weiterhin Brennpunkte waren, wie wir weiter unten erläutern.

Staatlich angeordnet

Mehrstündige Internetsperren werden häufig von autoritären Regierungen als Reaktion auf weit verbreitete Proteste eingesetzt, um die Kommunikation zwischen den Demonstranten einzuschränken und sie daran zu hindern, Informationen und Videos mit der Außenwelt zu teilen. Im vierten Quartal führten Kuba und der Sudan erneut solche Sperrungen durch, während der Iran die Mitte September begonnene Serie von Internetsperren über Mobilfunknetze fortsetzte und darüber hinaus mehrere andere regionale Internetsperren einführte.

Kuba

Ende September legte der Hurrikan Ian die Stromversorgung in ganz Kuba lahm. Die Behörden bemühten sich zwar, die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen, aber einige Bürger reagierten auf die wahrgenommenen Verzögerungen mit Protesten, die Berichten zufolge die größten seit den Anti-Regierungs-Demonstrationen vor über einem Jahr waren. Als Reaktion auf diese Proteste hat die kubanische Regierung Berichten zufolge mehrmals den Internetzugang gekappt. Eine Sperrung am 29. und 30. September wurde in der Übersicht über Internetstörungen im Q3 2022 behandelt, und die Auswirkungen der Sperrung am 1. Oktober (UTC) sind in der Abbildung unten dargestellt. Der Zeitpunkt dieser Abschaltung war ähnlich wie bei der vorherigen. Sie fand zwischen 19:00 Uhr am 30. September und 02:45 Uhr am 1. Oktober (00:00-07:45 UTC am 1. Oktober) statt.

Sudan

Der 25. Oktober war der erste Jahrestag eines Staatsstreichs im Sudan, der den Übergang des Landes zu einer zivilen Regierung zum Scheitern brachte. Tausende von sudanesischen Bürgern nutzten diesen Jahrestag, um auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Die sudanesische Regierung hat eine mehrjährige Tradition, den Internetzugang in Zeiten ziviler Unruhen zu sperren, und hat als Reaktion auf diese Proteste erneut eine Internetsperre verhängt. Die Abbildung unten zeigt einen fast vollständigen Ausfall des Internet-Traffics aus dem Sudan am 25. Oktober zwischen 09:45-17:40 Uhr Ortszeit (07:45 - 15:40 UTC).

Iran

Wie wir im Blogbeitrag des letzten Quartals berichtet haben, hat die iranische Regierung als Reaktion auf die Proteste im Zusammenhang mit dem Tod von Mahsa Amini tägliche Internetsperren verhängt, die in der Regel zwischen 16:00 und Mitternacht Ortszeit (1230-2030 UTC) bei drei Mobilfunkanbietern — AS44244 (Irancell), AS57218 (RighTel), und AS197207 (MCCI) — stattfinden. Diese mehrstündigen Internetsperren setzten sich bis Anfang Oktober fort, wobei weitere ähnliche Ausfälle am 8., 12. und 15. Oktober beobachtet wurden, wie in der Abbildung unten zu sehen ist. (Die Linie in der Grafik für AS57218 (Rightel), den kleinsten der drei Mobilfunkanbieter, deutet darauf hin, dass die Abschaltungen in diesem Netz nicht nach Ende September vorgenommen wurden).

Zusätzlich zu den Sperrungen der Mobilfunknetze wurden im Iran im vierten Quartal auch mehrere regionale Internetstörungen verzeichnet, von denen wir zwei im Folgenden beschreiben. Die erste war eine vollständige Internetsperre am 26. Oktober in Sanandaj in der Provinz Kurdistan, die als Reaktion auf Demonstrationen, die anlässlich des 40. Tages seit dem Tod von Mahsa Amini stattfanden, implementiert wurde. Die Abbildung unten zeigt einen vollständigen Ausfall des Datenverkehrs ab 10:30 Uhr Ortszeit (0700 UTC), der bis 08:05 Uhr Ortszeit am 27. Oktober (0435 UTC) andauerte. Im Dezember wurde eine Internetstörung in einer Provinz verzeichnet, die am 18. Dezember begann und bis zum 25. Dezember andauerte.

Provinz Kurdistan, Iran. (Quelle: Kartendaten ©2023 Google, MapaGISrael)__

Die Internetstörungen, die in den letzten Monaten im Iran aufgetreten sind, hatten erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf das Land. In einem Beitrag vom Dezember teilte Filterwatch die Bedenken, die in einem Schreiben des Mobilfunkbetreibers Rightel geäußert wurden:

In dem Schreiben, das vom Geschäftsführer des Netzwerks, Yasser Rezakhah, unterzeichnet ist, heißt es, dass „in den letzten Wochen die Ressourcen und Einnahmen des Unternehmens durch Internetsperren und andere Einschränkungen, wie die Begrenzung der Internet-Bandbreite ab dem 21. September, erheblich zurückgegangen sind. Sie haben auch zu einem Rückgang der Datennutzung bei den Abonnenten geführt und den Datenverkehr um etwa 50 % reduziert.“ In dem Schreiben heißt es außerdem, dass die „weiterhin fehlende Entschädigung für Verluste zum Bankrott führen könnte“.

In dem Beitrag wurde auch auf die wirtschaftlichen Bedenken hingewiesen, die iranische Beamte teilen:

Einige iranische Beamte haben sich besorgt über die Kosten der Internetsperren geäußert, darunter Valiollah Bayati, Abgeordneter für Tafresh und Aschtian in der Provinz Markazi. In einer öffentlichen Sitzung im Majles (Parlament) erklärte er, dass die anhaltenden Internetsperren zur Schließung vieler Unternehmen geführt haben und die Menschen besorgt sind, dass die Regierung und der Präsident notwendige Maßnahmen ergreifen müssen.

Die Statistiken in einem Artikel auf der Nachrichtenseite enthkhab.ir geben einen konkreteren Einblick in die lokalen wirtschaftlichen Auswirkungen und besagen (über Google Translate):

Seit dem 30. des Monats Shahrivar und dem Beginn der Unterbrechung des Internets durch die Regierung sind die Unternehmen des Landes täglich um mindestens 50 Millionen Tomans und höchstens 500 Millionen Tomans geschädigt worden. Mehr als 41 % der Unternehmen haben in diesem Zeitraum 25-50 % ihrer Einnahmen verloren, und etwa 47 % hatten Umsatzeinbußen von mehr als 50 %. Eine Überprüfung der Daten des Forschungsassistenten der Organisation für Steuerangelegenheiten des Landes zeigt, dass der Internetausfall im Iran einen Schaden von 3000 Milliarden Tomans pro Tag verursacht hat. Das heißt, die Kosten eines 3-monatigen Internetausfalls im Iran entsprechen 43 % der jährlichen Öleinnahmen des Landes (25 Milliarden US-Dollar).

Ausfälle der Stromversorgung

Bangladesch, 4. Oktober

Mehr als 140 Millionen Menschen in Bangladesch waren am 4. Oktober ohne Strom. Grund war ein gemeldeter Netzausfall, der dadurch verursacht wurde, dass die Stromversorgungsunternehmen die Anweisungen des Nationalen Lastverteilungszentrums zum Lastabwurf nicht befolgt hatten. Der daraus resultierende Stromausfall führte zu einem beobachteten Rückgang des Internet-Traffics aus dem Land, beginnend um 14:05 Uhr Ortszeit (0805 UTC), wie in der Abbildung unten dargestellt. Die Störung dauerte etwa sieben Stunden, wobei der Datenverkehr gegen 19:00 Uhr Ortszeit (1500 UTC) wieder das erwartete Niveau erreichte.

Pakistan

Über eine Woche später verursachte ein ähnliches Problem in Pakistan Stromausfälle im südlichen Teil des Landes, einschließlich Sindh, Punjab und Belutschistan. Die Stromausfälle wurden durch eine Störung im südlichen Übertragungssystem des nationalen Stromnetzes verursacht, die Berichten zufolge auf fehlerhafte Geräte und mangelhafte Wartung zurückzuführen war. Wie erwartet führten die Stromausfälle zu Störungen der Internetverbindung. Die folgende Abbildung zeigt die Auswirkungen in Sindh, wo der Datenverkehr am 6. Oktober um 09:35 Uhr Ortszeit (0435 UTC) im Vergleich zur Vorwoche um fast 30 % einbrach. Die Unterbrechung dauerte über 15 Stunden, bis der Datenverkehr um 01:00 Uhr am 7. Oktober (2000 UTC am 6. Oktober) wieder das erwartete Niveau erreichte.

Sindh, Pakistan (Quelle: Kartendaten ©2023 Google)

Kenia

Am 24. November wurde in einem Tweet von Kenya Power um 1525 Ortszeit mitgeteilt, dass „die Stromversorgung in verschiedenen Teilen des Landes aufgrund einer Systemstörung unterbrochen wurde“. In einem weiteren Tweet, der etwas mehr als sechs Stunden später um 21:50 Uhr Ortszeit veröffentlicht wurde, hieß es, dass „die normale Stromversorgung in allen Teilen des Landes wiederhergestellt wurde“. Die Zeitstempel dieser Meldungen stimmen mit dem in der Abbildung unten sichtbaren Ausfall des Internet-Raffics überein, der zwischen 15:00-20:50 Uhr Ortszeit (1200-1750 UTC) andauerte.

Vereinigte Staaten (Moore County, North Carolina)

Am 3. Dezember wurden zwei Umspannwerke in Moore County, North Carolina, unter Beschuss genommen. Die daraus resultierenden Schäden führten zu lokalen Stromausfällen, deren Behebung mehrere Tage dauerte. Die Stromausfälle begannen Berichten zufolge kurz nach 1900 Ortszeit (0000 UTC am 4. Dezember), was zu einem gleichzeitigen Verlust des Internet-Traffics von Kommunen in Moore County führte, wie in der Abbildung unten zu sehen ist.

Der Internet-Traffic in der Kommune West End schien am Mittag (UTC) des 5. Dezembers wieder anzusteigen, aber diese Erholung war offenbar nur von kurzer Dauer, da er am Nachmittag des 6. Dezembers wieder abfiel. In Pinehurst begann sich der Traffic nach etwa einem Tag langsam zu erholen, erreichte aber gegen 08:00 Uhr Ortszeit (1300 UTC) am 7. Dezember wieder ein normales Niveau.

West End und Pinehurst, North Carolina. (Quelle: Kartendaten ©2023 Google)__

Ukraine

Der Krieg in der Ukraine tobt seit dem 24. Februar, und Cloudflare hat die Auswirkungen des Krieges auf die Internetkonnektivität des Landes in einer Reihe von Blogbeiträgen im Laufe des Jahres (März, April, Mai, Juni, Juli, Oktober, Dezember) dokumentiert. Im vierten Quartal 2022 verursachten russische Raketenangriffe weitreichende Schäden an der elektrischen Infrastruktur, die zu Stromausfällen und Unterbrechungen der Internetverbindung führten. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die Internetstörungen, die im vierten Quartal in der Ukraine beobachtet wurden, aber das sind nur einige der vielen Störungen, die aufgetreten sind.

Am 20. Oktober führte die Zerstörung mehrerer Kraftwerke in Kiew zu einem Rückgang des Internet-Traffics aus der Stadt Kiew um 25 % im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Wochen. Die Unterbrechung begann gegen 09:00 Uhr Ortszeit (0700 UTC).

Kyiv Stadt, Ukraine. (Quelle: Kartendaten ©2023 Google)

Am 23. November verursachten weit verbreitete Stromausfälle nach den russischen Angriffen einen fast 50%igen Rückgang des Internet-Traffics in der Ukraine, der kurz nach 14:00 Uhr Ortszeit (1200 UTC) begann. Diese Störung dauerte fast anderthalb Tage, bis der Traffic am 24. November um 23:45 Uhr Ortszeit (2145 UTC) wieder das erwartete Niveau erreichte.

Am 16. Dezember führten Stromausfälle infolge russischer Luftangriffe auf die Infrastruktur des Stromnetzes dazu, dass der Internet-Traffic auf Landesebene um 9.15 Uhr Ortszeit (0715 UTC) um etwa 13 % einbrach und die Störung bis Mitternacht Ortszeit (2200 UTC) andauerte. Auf Netzwerkebene waren die Auswirkungen jedoch deutlicher: AS13188 (Triolan) verzeichnete einen Rückgang des Datenverkehrs um 70 % und AS15895 (Kyivstar) um 40 %, wie die folgenden Abbildungen zeigen.

Kabelausfälle

Shetlandinseln, Vereinigtes Königreich

Die Shetlandinseln sind für ihre Internetverbindung hauptsächlich vom SHEFA-2 Unterseekabelsystem abhängig, das über das schottische Festland führt. Am späten Abend des 19. Oktober wurden die Shetlandinseln durch eine Beschädigung dieses Kabels fast vollständig vom Netz genommen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte aufgrund der gemeldeten Sabotage der Nord Stream-Erdgaspipelines Ende September große Besorgnis über mögliche Sabotageakte an Unterseekabeln. Die Behörden gingen jedoch davon aus, dass die Beschädigung des Kabels auf verirrte Fischereifahrzeuge zurückzuführen war und nicht auf Sabotage.

Die Abbildung unten zeigt, dass die Auswirkungen der Beschädigung des Kabels relativ kurzlebig waren, verglichen mit den mehrtägigen Internetstörungen, die häufig mit Unterbrechungen von Unterseekabeln verbunden sind. Der Datenverkehr brach kurz nach 23:00 Uhr Ortszeit (2200 UTC) am 19. Oktober ein und erholte sich 14,5 Stunden später, kurz nach 14:30 Uhr Ortszeit (1330 UTC) am 20. Oktober.

Shetlandinseln, Vereinigtes Königreich. (Quelle: Kartendaten ©2023 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google)__

Naturkatastrophen

Salomonen

Erdbeben verursachen häufig Schäden an der Infrastruktur und Stromausfälle in den betroffenen Gebieten, was zu Störungen der Internetverbindung führt. Wir haben eine solche Störung auf den Salomonen festgestellt, nachdem sich am 22. November in der Nähe der Inseln ein Erdbeben der Stärke 7,0 ereignet hatte. Die Abbildung unten zeigt, dass der Internet-Traffic aus dem Land um 13:00 Uhr Ortszeit (0200 UTC) deutlich zurückging und sich 11 Stunden später um etwa 20:00 Uhr Ortszeit (0900 UTC) wieder erholte.

Technische Probleme

Kirgisistan

Am 24. Oktober wurde in Kirgisistan eine dreistündige Internetstörung verzeichnet, die zwischen 11:00-14:00 Uhr Ortszeit (0500-0800 UTC) andauerte, wie in der Abbildung unten zu sehen ist. Nach Angaben des kirgisischen Ministeriums für digitale Entwicklung, wurde die Störung durch „einen Unfall auf einer der Hauptleitungen, die das Internet bereitstellen“, verursacht, aber es wurden keine weiteren Einzelheiten über die Art des Unfalls oder den Ort, an dem er sich ereignet hatte, genannt.

Australien (Aussie Broadband)

Kunden des australischen Breitband-Internetanbieters Aussie Broadband in Victoria und New South Wales waren am 27. Oktober von kurzen Internetstörungen betroffen. Wie die Abbildung unten zeigt, brach der Datenverkehr von AS4764 (Aussie Broadband) aus Victoria zwischen 15:05-17:45 Uhr Ortszeit (0405-0645 UTC) um etwa 40 % ein. Ein ähnlicher, aber kürzerer Rückgang des Datenverkehrs aus New South Wales wurde ebenfalls beobachtet, und zwar zwischen 15:15-15:50 Uhr Ortszeit (0415-0450 UTC). Ein Vertreter von Aussie Broadband gab einen Einblick in die Ursache der Unterbrechung und erklärte „Es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die durch Automatisierung an die DHCP-Server in diesen Bundesstaaten weitergegeben wurde. ... Die Änderung wurde rückgängig gemacht, aber die Wiederinbetriebnahme der Sitzungen dauert in VIC einige Zeit, und wir sind jetzt dabei, die Bereiche manuell nacheinander wieder in Betrieb zu nehmen.“

Victoria und New South Wales, Australien. (Quelle: Kartendaten ©2023 Google)__

Haiti

In Haiti waren die Kunden des Internetanbieters Access Haiti am 9. November mehr als einen halben Tag lang von Serviceunterbrechungen betroffen. Die Abbildung unten zeigt, dass der Internet-Traffic für AS27759 (Access Haiti) gegen Mitternacht Ortszeit (0500 UTC) stark einbrach und bis 14:30 Uhr Ortszeit (1930 UTC) niedrig blieb, um sich dann schnell zu erholen. In einem Facebook-Post von Access Haiti hieß es „Aufgrund eines zeitweiligen Ausfalls einer unserer internationalen Leitungen kommt es in unserem Netzwerk zu Schwierigkeiten, die zu einer Verlangsamung Ihres Internetdienstes führen.“ Access Haiti gab zwar keine weiteren Einzelheiten darüber bekannt, welche internationale Leitung ausgefallen war, aber submarinecablemap.com zeigt, dass zwei Unterseekabel internationale Internetverbindungen nach Haiti bieten — das Bahamas Domestic Submarine Network (BDSNi), das Haiti mit den Bahamas verbindet, und Fibralink, das Haiti mit der Dominikanischen Republik und Jamaika verbindet.

Unbekannt

Viele Internetstörungen lassen sich leicht mit einer zugrunde liegenden Ursache in Verbindung bringen, sei es durch die Berichterstattung in der Presse, ein gleichzeitiges Wetterereignis oder eine Naturkatastrophe oder durch die Mitteilung eines betroffenen Providers. Allerdings bleiben die Ursachen für andere festgestellte Störungen unbekannt, da die betroffenen Anbieter über die Ursache des Problems schweigen.

Vereinigte Staaten (Wide Open West)

Am 15. November kam es bei Kunden von Wide Open West, einem Internet Service Provider, der in mehreren US-Bundesstaaten vertreten ist, zu einer Störung des Internetservices, die etwas mehr als eine Stunde dauerte. Die folgende Abbildung zeigt die Auswirkungen der Unterbrechung in Alabama und Michigan auf AS12083 (Wide Open West). Der Datenverkehr brach um 11:50 Uhr Ortszeit (1650 UTC) ein und erholte sich kurz nach 13:00 Uhr Ortszeit (1800 UTC).

Kuba

Störungen des Internets sind in Kuba keine Seltenheit, sei es durch von der Regierung veranlasste Sperrungen (wie die oben beschriebene), Unterbrechungen der Glasfaserverbindungen oder Stromausfälle. Für die siebenstündige Störung des Internet-Traffics, die zwischen 23:45 Uhr am 25. November und 06:45 Uhr am 26. November Ortszeit (0445-1145 UTC am 26. November) beobachtet wurde, wurde jedoch nie eine Ursache genannt. Der Datenverkehr ging während der Störung um bis zu 75 % gegenüber dem vorherigen Stand zurück.

SpaceX Starlink

Als Anbieter von Satelliten-Internet-Konnektivitätsdiensten im niedrigen Erdorbit (LEO) können Unterbrechungen des SpaceX Starlink-Dienstes weltweite Auswirkungen haben. Am 30. November wurde auf AS14593 (SPACEX-STARLINK) zwischen 20:50-21:30 Uhr UTC eine Störung beobachtet, bei der das Traffic-Volumen kurzzeitig auf nahezu Null sank. Leider hat Starlink den Vorfall nicht bestätigt und auch keinen Grund für die Störung genannt.

Fazit

Im Rückblick auf die im Jahr 2022 beobachteten Internetstörungen lassen sich eine Reihe von gemeinsamen Themen finden. In Ländern mit eher autoritären Regierungen wird das Internet oft als Waffe eingesetzt, um die Kommunikation innerhalb des Landes und mit der Außenwelt durch Netzsperren auf regionaler oder nationaler Ebene einzuschränken. Wie bereits erwähnt, wurde diese Methode in den letzten Monaten des Jahres im Iran aggressiv eingesetzt.

Die Internetverbindung wurde schnell ein Opfer des Krieges in der Ukraine. Zu Beginn des Konflikts kam es häufig zu Netzwerkausfällen, und in einigen ukrainischen Netzwerken wurde der Datenverkehr schließlich über russische Internetdienstleister umgeleitet. Später im Jahr, als die elektrische Infrastruktur zunehmend Ziel russischer Angriffe wurde, führten weit verbreitete Stromausfälle zu mehrstündigen Störungen des Internet-Traffics im ganzen Land.

Während der Vulkanausbruch in Tonga das Land für mehr als einen Monat vom Netz nahm, weil es auf ein einziges Unterseekabel für die Internetverbindung angewiesen war, führten die durch Erdbeben verursachten Schäden in anderen Ländern im Laufe des Jahres zu viel kürzeren und begrenzteren Unterbrechungen.

Und obwohl Probleme mit Unterseekabeln mehrere Länder entlang ihrer Route betreffen können, bedeutet das Aufkommen von Diensten mit einer zunehmend globalen Reichweite wie SpaceX Starlink, dass Unterbrechungen des Dienstes letztendlich viel breitere Auswirkungen haben werden. (Starlink hat derzeit nur einen vergleichsweise kleinen Abonnentenkreis, ist aber derzeit in über 30 Ländern der Welt vertreten.)

Um Internetstörungen zeitnah mitzuverfolgen, können Sie das Cloudflare Radar Outage Center (CROC) besuchen und @CloudflareRadar auf Twitter folgen. Einen Überblick über die im Jahr 2022 beobachteten Störungen finden Sie in den Blogbeiträgen zu den Internetstörungen in Q1, Q2 und Q3.