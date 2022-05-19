Eurovision 2022: Auswirkungen auf den Internet-Traffic

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Es gibt nur einen Song Contest, der bereits mehr als 60 Jahre an Geschichte hat. Dabei wurden nicht nur viele neue Songs präsentiert (ABBA, Celine Dion, Julio Iglesias und Domenico Modugno sind hier aufgetreten. Der Eurovision Song Contest hat eine globale Bühne mit über 40 Ländern, die von Künstlern vertreten werden, während die Länder an der Abstimmung teilnehmen können. Bei der 66. Ausgabe des Eurovision Song Contest in Turin (Italien) gab es zwei Semifinale (10. Mai und 12. Mai) und ein Finale (14. Mai). Jeder Abend hatte seine Höhepunkte, darunter der Sieg der Ukraine. Das Internet war in mehrfacher Hinsicht betroffen, von ganzen Ländern bis hin zu den Fan- und offiziellen Sender-Websites, aber auch von Videoplattformen.

Auf unserer Eurovisionsseite konnten Sie den Umfang des Internet-Traffics in den 40 Teilnehmerländern verfolgen und wir haben während des Finales einige Highlights getwittert.

#Ukraine just won the #Eurovision in Turin, #ItalyVideo platforms DNS traffic in Ukraine today, during the event, was 22% higher at 23:00 CEST compared to the previous Saturday. The @Eurovision final is being transmitted live via YouTube.— @Cloudflare data. pic.twitter.com/juBmtDj1FP — Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) May 14, 2022

Zunächst einige technische Details. Die Ausgangsbasis für die Werte, die wir in den folgenden Diagrammen verwenden, ist der Durchschnitt der vorangegangenen Woche. Einzige Ausnahme ist die detaillierte Ansicht nach Minuten, die den durchschnittlichen Datenverkehr vom 9. und 10. Mai als Ausgangsbasis verwendet. Um den Traffic zu den verschiedenen Arten von Websites aus den 40 teilnehmenden Ländern abzuschätzen, verwenden wir Daten zur DNS-Namensauflösung. In diesem Blogbeitrag verwenden wir MESZ, die Mitteleuropäische Sommerzeit.

Es kommt nicht oft vor, dass ein Unterhaltungsereignis einen Einfluss auf das Internet eines Landes hat. Gab es also Auswirkungen an den Abenden des Eurovision Song Contest?

Beginnen wir mit dem gesamten Internet-Traffic in den 40 Teilnehmerländern (einschließlich Australien). Im ersten Halbfinale am 10. Mai scheint es während des Wettbewerbs einen leichten Rückgang des Datenverkehrs zu geben - das macht Sinn, wenn wir bedenken, dass die meisten Leute die Übertragung wahrscheinlich im nationalen Fernsehen gesehen haben (und nicht auf YouTube, das das Ereignis ebenfalls live übertrug). Der Traffic war zwischen 21:00 und 23:00 Uhr geringer als im vorherigen Zeitraum (das Ereignis fand zwischen 21:00 und 23:14 Uhr statt), aber um 23:00 Uhr war er wieder normal.

Für das zweite Halbfinale ist dieser Trend weniger eindeutig. Aber das Finale am 14. Mai (das von 21:00 Uhr MESZ bis 01:10 Uhr dauerte) zeigte einen anderen Verlauf. Nach 21:00 Uhr war der Traffic um 6 % niedriger als am vorherigen Samstag, vor allem um 22:00 Uhr, und nach 23:15 Uhr war er sogar höher (zwischen 4 % und 6 %) als zuvor und hielt bis 02:00 Uhr an.

Was geschah um 23:15 Uhr beim Eurovision Song Contest? Der letzte der 25 Songs beim Wettbewerb war Estlands "Hope" von Stefan, und er endete um 23:14 Uhr (in diesem Blogbeitrag werden wir auch sehen, wie 23:16 Uhr der höchste Anstieg des DNS-Traffics auf Fan-Websites während des Finales war). Diese Grafik zeigt den Internet-Traffic in den teilnehmenden Ländern am 14. Mai.

Es gab mehrere Länder, die zumindest während des Finales ähnliche Auswirkungen auf das Traffic-Aufkommen zeigten. Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Island, Griechenland und die Schweiz sind Beispiele dafür.

Eurovision & Großbritannien

Großbritannien war eines der Länder, in denen die Einschaltquoten während der Zeit des großen Finales am höchsten waren – im letzten Jahr sahen laut Umfragen Umfragen acht Millionen Menschen die BBC-Übertragung mit dem Kommentator Graham Norton. Das Traffic-Aufkommen begann um 20:30 Uhr (wenige Minuten vor dem Finale) auf ein niedrigeres Niveau als gewöhnlich zu fallen und lag um 22:00 Uhr um 20 % niedriger, um sich nach 23:00 Uhr, als die 25 Songs der Finalisten zu Ende gingen, wieder dem normalen Niveau anzunähern.

Hier ist der Trend des Internet-Traffics von GB während des Eurovisionsfinales am 14. Mai:

Fanseiten: Was für einen Unterschied ein Gewinner macht

Das Offensichtlichste, was man im Hinblick auf den Einfluss überprüfen sollte, sind die Fan-Websites. Der Eurovision Song Contest hat viele davon, einige sind allgemeiner Natur (z.B. die OGAE, General Organisation of Eurovision Fans), , andere sind lokaler. Und der DNS-Traffic zu ihnen wurde eindeutig beeinträchtigt.

Das erste Halbfinale am 10. Mai hatte 33x mehr Traffic als im Durchschnitt der Vorwoche, mit einer deutlichen Spitze um 22:00 Uhr MESZ. Aber das zweite Halbfinale am 12. Mai übertraf dies noch, mit 42x mehr Traffic zur gleichen Zeit. Das Finale mit den 25 Finalisten übertraf das deutlich und um 22:00 Uhr war der Traffic bereits beim 70-fachen Niveau angelangt. Aber da das Finale viel länger dauerte (im Halbfinale wurden die Finalisten erst gegen 23:00 Uhr bekannt gegeben), wurde der Höhepunkt um 23:00 Uhr erreicht, als das Traffic-Niveau mehr als 86 Mal höher lag als sonst.

„We have a winner. The winner of the Eurovision Song Contest 2022 is… Ukraine!“.— Alessandro Cattelan, Laura Pausini und Mika um 01:01 MESZ am 15. Mai 2022.

Das Finale am Samstag dauerte mehr als vier Stunden (das Halbfinale dauerte etwas mehr als zwei Stunden) und endete wenige Minuten nach 01:00 Uhr MESZ. Der DNS-Traffic auf den Fan-Websites fiel um Mitternacht vom 86-fachen auf das 45-fache, stieg aber wieder auf 49-fache an, als es in den meisten europäischen Ländern bereits 01:00 MESZ war und die Ukraine als Gewinner der Eurovision 2022 bekannt gegeben wurde. Die nächste Grafik zeigt die Veränderung des Traffics auf Fan-Websites am Samstag, den 14. Mai:

Wir können auch deutlich sehen, dass am Sonntagmorgen um 09:00 Uhr eine 20-fache Spitze bei den Fanseiten zu verzeichnen war, ebenfalls um 11:00 Uhr (17 %).

Betrachten wir nun den DNS-Traffic auf den Fanseiten genauer, und zwar auf die Minute genau (die vorherigen Diagramme zeigen stündliche Daten). Bei den beiden Halbfinalen ist leicht zu erkennen, dass in dem Moment, in dem die Finalisten bekannt gegeben wurden und das Ereignis endete, also gegen 23:12 Uhr, der Datenverkehr am höchsten war. Hier sehen Sie, wie das Wachstum der Fanseiten bei den beiden Halbfinalen am 10. Mai (gelb) und am 12. Mai (grün) um 23 Uhr aussah:

Neben der Bekanntgabe der Finalisten, die definitiv die beliebtesten Momente der beiden Abende waren, konnten wir auch einige Highlights auf den Fanseiten während des Halbfinales entdecken. Erstens gab es am 10. Mai vor der Veranstaltung (21:00 Uhr) mehr Traffic als am 12. Mai, so dass die Menschen offenbar größere Erwartungen an die erste Veranstaltung in der Woche des Eurovision 2022 haben. In Bezug auf die Spitzen (vor der Bekanntgabe der Gewinner) haben wir eine Liste von Zeitpunkten erstellt, die für die Fan-Websites von größerem Interesse waren. Dann haben wir sie mit den Ereignissen in Verbindung gebracht, die zu diesem Zeitpunkt in der Eurovision stattfanden (geordnet nach ihrer Bedeutung):

Erstes Halbfinale, 10. Mai#1. 22:47 Zusammenfassung aller Songs.#2. 22:25 Der Song von Norwegen (Subwoolfer, „Give That Wolf a Banana“).#3. 21:42 Der Song von Bulgarien (Intelligent Music Project, „Intention“).#4. 21:51 Der Song von Moldawien (Zdob și Zdub and Advahov Brothers, „Trenulețul“).#5. 22:20 Der Song von Griechenland (Amanda Georgiadi Tenfjord, „Die Together“).

Zweites Halbfinale, 12. Mai#1. 21:22 Zwischen Serbien (Konstrakta, „In corpore sano“) und Aserbaidschan (Nadir Rustamli, „Fade to Black“).#2. 22:48 Die Abstimmungsphase beginnt.#3. 22:30 Der Song der Tschechischen Republik (We Are Domi, „Lights Off“).#4. 22:38 Laura Pausini & Mika performmen („Fragile“ Sting-Cover).#5. 22:21 Der Song Belgiens (Jérémie Makiese, „Miss You“).

Wie wäre es mit dem Finale am 14. Mai? Dieses Diagramm (gefolgt von einer Rangliste) zeigt die Spitzen des DNS-Traffics auf Fanseiten während des Finales am Samstag:

Finale, 14. Mai#1. 23:11 Zwischen Serbien (Konstrakta, „In corpore sano") und Estland (Stefan, „Hope“).#2. 23:33 Zusammenfassung aller Songs.#3. 23:57 Abstimmung beendet.#4. 23:19 Zusammenfassung aller Songs.#5. 23:01 Ende des Songs von Großbritannien (Sam Ryder, „Space Man“).

(Der britische Performer und Kandidat Sam Ryder mit Graham Norton, dem BBC-Kommentator der Eurovision seit 2009 – die BBC überträgt die Veranstaltung seit 1956).

Auswirkungen bei den Fernsehstationen

Wie sieht es mit den offiziellen Websites der nationalen Fernsehsender aus? Gegen 23:00 Uhr MESZ war der Datenverkehr auf den Websites der insgesamt 40 Sender in den Halbfinal- und Finalnächten generell höher (in der nächsten Grafik grau dargestellt). Am deutlichsten wird dies beim Finale um 23:00 Uhr, als der DNS-Traffic um 18 % höher war als am Samstag zuvor (und um 50 % im Vergleich zum Vortag). Während des Halbfinales ist der Unterschied subtiler, aber um 23:00 Uhr war der Verkehr sowohl am 10. als auch am 12. Mai um ~6 % höher als an den Vortagen.

Wenn wir uns auf die Betrachtung nach Minuten auch auf den Sender-Websites, aber auf den drei Abenden des Eurovision Song Contests konzentrieren, ist der höchste Anstieg des Traffics auch während des Finales (wie wir auf den Fansites gesehen haben), hauptsächlich nach 23:00 Uhr, was normal zu sein scheint, wenn man bedenkt, dass das Finale viel länger dauerte als die Halbfinale, die um diese Zeit endeten.

Während des Finales (in der vorherigen Grafik rosa dargestellt) gab es einige deutliche Ausschläge. Wir haben sie zu einer Rangliste hinzugefügt, die auch zeigt, was zu diesem Zeitpunkt in der Veranstaltung geschah.

Anstieg bei der Sender-Website. Finale, 14. Mai#1. 21:52 Best Moments Clip der beiden Halbfinale#2. 21:00 Contest beginnt#3. 00:24 Sam Ryder, der britische Teilnehmer (mit dem Song „Space Man“) wird interviewt, nachdem er die Nummer 1 im Voting erreicht hat.#4. 01:09 Die Performance der Ukraine (Kalush Orchestra, „Stefania“) steht als Sieger fest#5. 01:02 Die Ukraine wurde als Gewinner der Eurovision 2022 bekannt gegeben.

Videoplattformen: das Wachstum nach dem Finale

Die Eurovision nutzt Videoplattformen wie YouTube und TikTok, um alle Songs, Clips von den Veranstaltungen und Interpreten zu teilen. Außerdem gab es eine Live-Übertragung der drei Nächte auf YouTube. Daher haben wir den DNS-Traffic zu den Videoplattformen für die 40 teilnehmenden Länder zusammengefasst. Gab es also eine Auswirkung auf diese bekannten und leistungsstarken sozialen und Video-Plattformen? Die Kurzantwort lautet: Ja.

Besonders deutlich zeigte sich das im Finale, insbesondere nach 23:15 Uhr, als alle 25 Finalsongs bereits dargeboten wurden und die Veranstaltung noch zwei weitere Stunden mit Performances von Nicht-Teilnehmern, Videoclips, die die Songs zusammenfassen, und dem Abstimmungsprozess fortsetzte. In letzterem berühmten Moment wird in Europa ermittelt, wer aus jedem der 40 Teilnehmerländer die maximale Punktzahl von 12 erhält.

In diesem Vergleich zwischen dem Halbfinale und dem Finaltag können wir sehen, dass am 10. Mai, dem Tag des ersten Halbfinales, der Traffic auf den Videoplattformen vor Beginn des Wettbewerbs stärker zunahm. Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass es sich um die erste Veranstaltung der Eurovision 2022 handelte und man vielleicht neugierig war, wer die anderen Teilnehmer waren (zu diesem Zeitpunkt hatte die Eurovision bereits Videos von allen Teilnehmern auf YouTube).

Das Finale am 14. Mai zeigt jedoch einen stärkeren Anstieg des DNS-Traffics als die anderen Eurovisions-Tage nach 23:16 Uhr (wie wir bereits gesehen haben, wurden zu diesem Zeitpunkt bereits alle Songs der Finalisten aufgeführt). Der Unterschied im Traffic im Vergleich zum Halbfinale war um 1:11 MESZ höher. Das war der Moment, in dem das Finale am Samstagabend zu Ende ging. Zu diesem Zeitpunkt erreichte es 31 % mehr Besucher auf den Videoplattformen als am 10. Mai und 38 % mehr als am 12. Mai.

Die Auswirkungen Australiens (mit acht Stunden Zeitunterschied)

Australien war einer der 40 Teilnehmer und hatte einen großen Zeitunterschied (acht Stunden Unterschied zur MESZ). Was die Videoplattformen betrifft, so war der DNS-Traffic in Australien um 23:00 Uhr MESZ (07:00 Uhr Ortszeit) um 22 % höher als am Samstag zuvor und stieg einige Stunden später um 17 % weiter an. Vor der Spitze um 23:00 Uhr war der Traffic um 22:00 Uhr um 20 % und um 21:00 Uhr, als die Veranstaltung begann, um 17 % höher.

Die Gewinner & Social Media

Die sozialen Medien waren in den 40 teilnehmenden Ländern im Allgemeinen nicht so stark betroffen. Es gab jedoch eine Spitze um 01:00 Uhr MESZ während des Finales, etwa zu der Zeit, als die Entscheidung zwischen der Ukraine und Großbritannien fiel - um 01:01 Uhr wurde die Ukraine als Gewinner der Eurovision 2022 bekannt gegeben.

Wir können auch eine Auswirkung auf die sozialen Medien in der Ukraine sehen, als der Song „Stefania“ von Kalush Orchestra beim Finale am Samstag, den 14. Mai, zum Sieger erklärt wurde (es war bereits nach Mitternacht, am 15. Mai). Der übliche Trend der Verlangsamung des nächtlichen Datenverkehrs, der an anderen Tagen zu beobachten ist, wurde nach 01:02 Uhr MESZ (02:02 Uhr Ortszeit in der Ukraine) deutlich unterbrochen.

Fazit: Der Eurovision-Effekt

Wenn ein Ereignis wie der Eurovision Song Contest stattfindet, gibt es unterschiedliche Muster im Internet in den teilnehmenden Ländern, normalerweise alle in Europa (obwohl dieses Jahr auch Australien dabei war). Fan- und Sender-Websites haben aufgrund des Ereignisses besondere Auswirkungen. Doch bei einem solchen Multimedia-Ereignis gibt es auch einige Veränderungen im DNS-Traffic der Videoplattformen.

Dieser Trend erstreckt sich auch auf den Internet-Traffic der teilnehmenden Länder im Allgemeinen, was darauf hindeutet, dass sich die Menschen zumindest bei einigen Teilen des Eurovision Song Contests und in einigen Ländern mehr auf ihre nationale Fernsehübertragung konzentriert haben.

Im Internet dreht sich letztendlich alles um die Menschen. Das haben wir in vielen Momenten gesehen, etwa bei der Oscarverleihung 2022, dem Super Bowl, Französischen Präsidentschaftswahlen, Ramadan oder sogar im Krieg gegen die Ukraine und den Auswirkungen auf das offene Internet in Russland.