DDoS Reports (TW)

2023 年第四季 DDoS 威脅報告
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...繼續閱讀 »
2024/01/09
歡迎閱讀第十六版《Cloudflare DDoS 威脅報告》。本版涵蓋 2023 年第四季即最後一個季度的 DDoS 趨勢和主要調查結果，並對全年主要趨勢進行了回顧...繼續閱讀 »
2023/10/26
在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%。遊戲和博彩公司受到最嚴重的攻擊，Cloudflare 緩解了數千起超流量 DDoS 攻擊。最大規模的攻擊達到了 2.01 億 rps。在過去的一個季度，DDoS 攻擊激增了 65%，而 Cloudflare 緩解了數千起針對 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超流量攻擊。請閱讀我們的報告，深入瞭解各個地區和產業的最新 DDoS 攻擊趨勢...
2023/07/18
2023 年第二季，DDoS 攻擊的複雜性前所未有地升級。親俄駭客組織 REvil、Killnet 和 Anonymous Sudan 聯合起來，對西方網站發起了攻擊...
2023/04/11
威脅執行者以一記重擊拉開了 2023 年的序幕。今年年初的一大特點是，針對西方目標的一系列駭客活動以及破紀錄的超流量攻擊...
2023/01/10
第四季度，Cloudflare 緩解了數百萬個 DDoS 攻擊。攻擊持續時間全面增加，巨流量攻擊急劇上升，而 DDoS 勒索攻擊則沒完沒了。旅遊與活動產業受到的攻擊最為猛烈，第 3/4 層 DDoS 攻擊在中國網際網路資產流量中所佔百分比達到了 90% 以上。請閱讀我們完整的最新報告...
2022年7月06日 下午12:55
歡迎閱讀我們的 2022 年第二季 DDoS 報告。本報告包括有關 DDoS 威脅情勢的深入解析與趨勢，這些資訊從全球 Cloudflare 網路中觀察所得。Radar 上也會提供本報告的互動版本。...