Bot Management (TW)

隆重推出超級機器人防禦模式

2021/03/26

從即刻起，任何擁有 Pro 或 Business 網站的 Cloudflare 使用者都可以對機器人採取新的措施。我們在儀表板中新增了進階功能，並對分析功能進行了一些令人振奮的更新。Free 方案客戶將保留「機器人防禦模式」賦予他們的所有權益，我們的「企業級機器人管理」產品也將繼續推動創新。 ...