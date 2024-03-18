Bot Management (TW)

監控用於機器人偵測的機器學習模型
2024/02/16
我們最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介紹，該方法提供了 Cloudflare 模型訓練和部署流程的整體概觀。在這篇文章中，我們將更深入地探討監控，以及我們如何持續評估支援機器人管理的模型...繼續閱讀 »
2024/02/16
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2022/09/06
Gartner 在 2022 年《Gartner® Web 應用程式和 API 保護 (WAAP) Magic Quadrant™》報告中將 Cloudflare 評為「領導者」，該報告對 11 個廠商的「執行能力」及「願景完整性」進行了評估...
2022/07/13
Cloudflare 很自豪地宣佈種下了第一批 35,000 棵樹木，體現出我們協助清理惡意機器人（及惡劣氣候）的承諾...
2021/03/26
從即刻起，任何擁有 Pro 或 Business 網站的 Cloudflare 使用者都可以對機器人採取新的措施。我們在儀表板中新增了進階功能，並對分析功能進行了一些令人振奮的更新。Free 方案客戶將保留「機器人防禦模式」賦予他們的所有權益，我們的「企業級機器人管理」產品也將繼續推動創新。...