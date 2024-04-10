R2 Storage (TW)

2024 年 Developer Week 總結
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/03
我們無比欣喜地宣佈推出 Cloudflare R2 的三種全新功能：事件通知、支援從 Google Cloud Storage 遷移以及不常存取儲存方案...
2024/03/08
藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本...
2023/09/26
使用 Sippy，根據要求逐步將資料從 S3 遷移到 R2，並避免遷移特定的輸出費用...
2022/11/15
今天，我們非常激動地宣佈，Cache Reserve 正式進入開放測試階段——使用者無需再苦苦等待，現在即可對其進行測試，並將其整合至內容交付策略中...