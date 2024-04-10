R2 Storage (TW)

Log Explorer：監控安全事件，無需第三方儲存

2024/03/08

藉助 Security Analytics + Log Explorer 結合的強大功能，安全團隊可以在 Cloudflare 內原生分析、調查和監控安全攻擊，而無需將記錄轉寄至第三方 SIEM，從而為客戶降低了解決問題的時間以及總體擁有成本 ...