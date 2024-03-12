運用 IBM QRadar SIEM 從 Cloudflare 記錄中獲取深入解析

2022/03/14

我們很高興宣布，Cloudflare 客戶現在能夠直接將其記錄直接推送至 IBM Security QRadar SIEM。這種直接整合能夠讓 Cloudflare 和 QRadar SIEM 客戶節省成本，傳送記錄也更快速，因為不需要中間雲端儲存 ...