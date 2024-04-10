Cloudflare Workers (TW)

2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討 ...

今天，我們將推出以下五項更新，從而為您提供更強功能：逐步部署、Tail Workers 中的來源對應堆疊追蹤、全新的 Rate Limiting API、全新的 API SDK 以及 Durable Objects 更新，每一項更新的構建都將任務關鍵型生產服務納入了考量 ...

Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料 ...

2024 年 Developer Week 的序幕正在拉開，我們無比期待您的參與，在此期間，我們將提供活動前瞻以及我們對平台未來的構想 ...