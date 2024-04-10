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Cloudflare 部落格

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Cloudflare Workers (TW)

用於實現生產安全的新工具：Gradual Deployments、來源對應、限速和新 SDK

2024/04/04

Developer Week (TW)Cloudflare Workers (TW)Rate Limiting (TW)SDK (TW)Observability (TW)繁體中文

今天，我們將推出以下五項更新，從而為您提供更強功能：逐步部署、Tail Workers 中的來源對應堆疊追蹤、全新的 Rate Limiting API、全新的 API SDK 以及 Durable Objects 更新，每一項更新的構建都將任務關鍵型生產服務納入了考量...

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2022年11月17日 下午2:00

我們的構建過程：Cloudflare Radar 2.0 背後的技術

在上個月的 Cloudflare Birthday Week 期間，Radar 2.0 已作為完整的產品改進發佈。這篇部落格文章介紹了其技術上的建置過程。希望這篇文章能激勵開發人員使用 Cloudflare 產品建置複雜的 Web 應用程式...

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