Cloudflare Workers (TW)

2024 年 Developer Week 總結
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/08
2024 年 Developer Week 已正式閉幕。下面來快速回顧一下上週發佈的公告和深度技術探討...繼續閱讀 »
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...
2024/04/04
今天，我們將推出以下五項更新，從而為您提供更強功能：逐步部署、Tail Workers 中的來源對應堆疊追蹤、全新的 Rate Limiting API、全新的 API SDK 以及 Durable Objects 更新，每一項更新的構建都將任務關鍵型生產服務納入了考量...
2024/04/02
Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料...
2024/03/31
2024 年 Developer Week 的序幕正在拉開，我們無比期待您的參與，在此期間，我們將提供活動前瞻以及我們對平台未來的構想...
2023年11月23日 下午2:00
我們很高興地宣佈，Stable Diffusion 和 Code Llama 現已作為 Workers AI 的一部分提供，在 Cloudflare 全球網路覆蓋的 100 多個城市執行...
2023年11月21日 下午2:00
今天，我們很高興地宣佈，我們已將 Mistral-7B-v0.1-instruct 新增到 Workers AI 中...
2023年11月14日 下午2:00
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...
2023年9月20日 下午1:00
我們想給您一個幕後的視角，讓您瞭解我們如何發展產品的核心機制，即它如何啟動流量排隊以回應流量高峰...
2023年7月19日 上午2:31
Cloudflare Zaraz 已完成測試階段，現在普遍可供所有客戶使用。它包含在 Cloudflare 開發人員平台的免費方案、付費方案和企業方案中。請造訪我們的儀表板，瞭解有關不同方案的更多資訊...
2023年2月08日 下午7:00
今天，我們宣佈推出 Wildebeest，這是一個開放原始碼、易於部署且與 ActivityPub 和 Mastodon 相容的伺服器，完全基於 Cloudflare 的 Supercloud 構建...
2022年11月18日 下午2:00
瞭解 Cloudflare 如何使用我們自己的 Workers Analytics Engine 產品擷取有關我們自身產品的分析...
2022年11月17日 下午2:05
Pages 是一個正式的完整堆疊平台，其中的 Pages Functions 現已正式上市。Pages 利用 Workers 的強大功能和可擴展性，並對其進行專門化以使其與 Pages 開發人員體驗相匹配...
2022年11月17日 下午2:00
使用 Cloudflare Workers、我們基於片段的微前端架構以及片段融入技術，工程團隊能夠以每次改善一小部分的方式，逐步改善大型前端，最終顯著提升使用者和開發人員體驗...
2022年11月17日 下午2:00
在上個月的 Cloudflare Birthday Week 期間，Radar 2.0 已作為完整的產品改進發佈。這篇部落格文章介紹了其技術上的建置過程。希望這篇文章能激勵開發人員使用 Cloudflare 產品建置複雜的 Web 應用程式...