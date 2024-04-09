General availability (TW)

Browser Rendering API 正式上市，推出 Cloudflare Snippets、SWR，並向所有使用者提供 Workers for Platforms
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...繼續閱讀 »
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...繼續閱讀 »
2023/10/25
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...
2023/10/24
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...
2023/09/29
Cloudflare 宣佈推出後量子加密作為通用系統...
2023/09/25
現在，客戶可以訂閱 Cloudflare 事件警示，並根據受影響的產品和影響程度選擇何時收到通知...
2023年7月19日 上午2:31
Cloudflare Zaraz 已完成測試階段，現在普遍可供所有客戶使用。它包含在 Cloudflare 開發人員平台的免費方案、付費方案和企業方案中。請造訪我們的儀表板，瞭解有關不同方案的更多資訊...