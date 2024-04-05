Workers AI (TW)

使用 LoRA 在 Workers AI 上執行經過微調的模型
2024/04/02
Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料...繼續閱讀 »
2024/04/02
Workers AI 現在支援使用 LoRA 進行微調的模型。但是，什麼是 LoRA，它又是如何運作的呢？在本貼文中，我們將深入探討微調、LoRA 甚至某些數學原理，來分享有關它如何在後台運作的詳細資料...繼續閱讀 »
2024/03/14
最近，Workers AI 和 AI Gateway 團隊與本·古里安大學的網路安全研究人員就我們「公開漏洞懸賞」活動中收到的一份報告展開了密切合作。透過此程序，我們發現並完全修補了一個影響所有 LLM 提供者的漏洞。下面是具體情況...
2024/03/04
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2023/11/23
我們很高興地宣佈，Stable Diffusion 和 Code Llama 現已作為 Workers AI 的一部分提供，在 Cloudflare 全球網路覆蓋的 100 多個城市執行...
2023/11/21
今天，我們很高興地宣佈，我們已將 Mistral-7B-v0.1-instruct 新增到 Workers AI 中...
2023年11月14日 下午2:00
Workers AI 現在支援使用 server-sent events（伺服器傳送事件）對我們目錄中的 LLM 模型（包括 Llama-2）進行串流文字回應...