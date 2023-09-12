繼 Cloudflare One 資料保護套件後的產品規劃
2023/09/12
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...繼續閱讀 »
2023/09/12
Cloudflare One 剛剛推出了資料保護套件。本部落格預覽了透過我們的 DLP 和 CASB 服務在 SaaS 環境中保護資料和程式碼的新功能，並回顧了我們在過去一年的工作成果...繼續閱讀 »
2023/09/07
本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險...
2023/01/12
Cloudflare CASB 針對 Salesforce 和 Box 新增了兩種 SaaS 整合...
2023/01/11
Cloudflare CASB 和 DLP 如何協同合作來保護您的待用敏感性資料...
2022/03/18
在 CASB 測試版中，您可以在第一天就部署 Google Workspace 這類的熱門整合。您也將能夠直接聯繫我們的產品團隊，以協助後續發展的規劃...
2022年2月10日 下午4:38
我們很高興地宣佈，Vectrix 已被 Cloudflare 收購！...