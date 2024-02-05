Privacy (TW)

在這篇文章中，我們將探討 Privacy Pass 通訊協定的最新變化。我們還很高興地推出 Privacy Pass 通訊協定最新 IETF 草案的公開實施，其中包括一組可用於實施 Privacy Pass 源站、發行者和證明者的開放原始碼範本 ...

要提供能為使用者帶來價值的軟體和 Web 服務，往往需要對使用者行為進行測量。在本部落格中，我們將討論能夠在不侵犯使用者隱私的情況下收集此類測量資料的新興加密和統計技術 ...

本部落格正式宣佈推出適用於資料保護的 Cloudflare One，這是我們的統一套件，用於保護 Web、SaaS 和私人應用程式中各處的資料。Cloudflare One 的資料保護套件基於我們的整個全球網路構建並在其中交付，其架構設計可應對現代編碼和 AI 的風險 ...

現在，Cloudflare Zaraz 還可以協助您收集和管理同意。藉助這一新工具，您可以使用同意強制回應，輕鬆地在自己的網站上收集使用者的同意喜好設定，並將同意原則套用於透過 Cloudflare Zaraz 載入的第三方工具 ...