继 Cloudflare One 的数据保护套件后的产品规划
2023/09/12
Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果...继续阅读 »
2023/09/12
Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果...继续阅读 »
2023/09/07
本博客宣布了适用于资料保护的 Cloudflare One——我们的统一工具套件，用于保护 Web、SaaS 和私有应用中任何地方的数据安全。Cloudflare One 的数据保护套件基于我们整个的全局网络构建并交付，旨在应对现代编程和人工智能的风险...
2023/07/13
Cloudflare One 现在支持 Data Loss Prevention 精确数据匹配功能...
2023/01/11
Cloudflare CASB 与 DLP 如何协同保护静态敏感数据...
2021/03/24
API 流量正在迅速增长。仅在去年，我们边缘节点的 API 流量增长比 Web 流量快 300%。API 驱动移动和 Web 应用程序，传输各种各样的指令，例如“使用这张信用卡从我最喜欢的餐厅点一个披萨“，或者“进行一笔加密货币交易，这是我的个人信息”等等，因此 API 很容易成为数据盗窃和滥用的目标。（2019 年十大 API 安全威胁）。...