Privacy (CN)

Privacy Pass：升级到最新协议版本
2024/01/04
在这篇文章中，我们将探讨 Privacy Pass 协议的最新变化。我们还很高兴地推出 Privacy Pass 协议最新 IETF 草案的公开实施，其中包括一组可用于实施 Privacy Pass 源站、发行者和证明者的开源模板...继续阅读 »
2024/01/04
在这篇文章中，我们将探讨 Privacy Pass 协议的最新变化。我们还很高兴地推出 Privacy Pass 协议最新 IETF 草案的公开实施，其中包括一组可用于实施 Privacy Pass 源站、发行者和证明者的开源模板...继续阅读 »
2023/12/22
要提供能为用户带来价值的软件和 Web 服务，往往需要对用户行为进行测量。在本博客中，我们将讨论能够在不侵犯用户隐私的情况下收集此类测量数据的新兴加密和统计技术...
2023/09/28
我们隆重宣布，Microsoft Edge 正在利用 Cloudflare 的隐私代理技术（Cloudflare 隐私堆栈的关键部分）来支持它的 Edge 安全网络功能。此集成将使选择了它的 Microsoft Edge 用户能够更私密地浏览互联网，而不会遭到跨网站追踪...
2023/09/07
本博客宣布了适用于资料保护的 Cloudflare One——我们的统一工具套件，用于保护 Web、SaaS 和私有应用中任何地方的数据安全。Cloudflare One 的数据保护套件基于我们整个的全局网络构建并交付，旨在应对现代编程和人工智能的风险...
2023/04/18
现在， Cloudflare Zaraz 还可以帮助您收集并管理许可。使用这个新工具，您可以使用同意模式在您的网站上轻松收集用户的同意偏好，并将您的同意策略应用于通过 Cloudflare Zaraz 加载的第三方工具...
2023年3月30日 10:46
在全球范围内帮助保护云中的个人信息...
2023年1月27日 14:00
这是数据隐私日前的第三篇，也是最后一篇博客文章，我们深入探讨了跨境数据流动的挑战，特别是从欧盟到美国的个人数据传输...
2023年1月25日 15:15
在数据隐私日来临之际，我们认为有必要关注安全措施和隐私增强技术如何帮助保护个人数据的隐私性，以及对于保护隐私来说，为什么安全措施更重要...
2022年12月30日 14:00
那么在 2022 年进行的所有这些工作组会议、规范文件和附带活动中发生了什么事情呢？Web 协议的实施者和部署者在做什么？接下来会发生什么呢...
2022年12月15日 14:00
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2022年10月27日 13:01
Privacy Gateway 让注重隐私的应用程序能使用 Cloudflare 作为可信中继，限制哪些可识别信息（包括 IP 地址）对其基础设施可见...
2022年9月28日 13:01
无论是否在 Cloudflare 网络上，任何网站都可以使用简单的 API 将 CAPTCHA 替换为我们看不见的替代方案...
2022年3月10日 18:30
今天，我们很高兴能与 WhatsApp 合作来提供一个系统，以确保用户在 web 上访问 WhatsApp 时运行的代码就是 WhatsApp 打算运行的代码...
2021年10月01日 12:59
本文中，我们开始在 web 的发展背景中说明 Web3，以及 Cloudflare 将如何帮助对其提供支持。 ...
2021年8月12日 13:00
我们的加密人格证明向用户提供了一种更简单的方式来证明他们是人类，并且比很多 CAPTCHA 替代方案或提供商更能保护隐私。然而，我们对现状并不满意，已找到一种方法来运用高级加密技术改善用户隐私。...