Privacy (CN)

在这篇文章中，我们将探讨 Privacy Pass 协议的最新变化。我们还很高兴地推出 Privacy Pass 协议最新 IETF 草案的公开实施，其中包括一组可用于实施 Privacy Pass 源站、发行者和证明者的开源模板 ...

要提供能为用户带来价值的软件和 Web 服务，往往需要对用户行为进行测量。在本博客中，我们将讨论能够在不侵犯用户隐私的情况下收集此类测量数据的新兴加密和统计技术 ...

我们隆重宣布，Microsoft Edge 正在利用 Cloudflare 的隐私代理技术（Cloudflare 隐私堆栈的关键部分）来支持它的 Edge 安全网络功能。此集成将使选择了它的 Microsoft Edge 用户能够更私密地浏览互联网，而不会遭到跨网站追踪 ...

本博客宣布了适用于资料保护的 Cloudflare One——我们的统一工具套件，用于保护 Web、SaaS 和私有应用中任何地方的数据安全。Cloudflare One 的数据保护套件基于我们整个的全局网络构建并交付，旨在应对现代编程和人工智能的风险 ...

现在， Cloudflare Zaraz 还可以帮助您收集并管理许可。使用这个新工具，您可以使用同意模式在您的网站上轻松收集用户的同意偏好，并将您的同意策略应用于通过 Cloudflare Zaraz 加载的第三方工具 ...