บล็อก Cloudflare

Security Week

Cloudflare for AI: การสนับสนุนการใช้ AI ขนาดใหญ่ด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

2025-03-19

เมื่อมี Cloudflare for AI นักพัฒนา ทีมความปลอดภัย และผู้สร้างเนื้อหาสามารถใช้เครือข่ายและเครื่องมือของ Cloudflare เพื่อปกป้อง สังเกตการณ์ และทำให้แอปพลิเคชัน AI ฟื้นตัวได้ไวและปลอดภัยต่อการใช้งาน...

วิทยาการเข้ารหัสลับแบบเดิมกำลังตกอยู่ในอันตราย อัปเกรดเป็นวิทยาการเข้ารหัสลับโพสต์ควอนตัมโดยใช้ Zero Trust ของ Cloudflare

2025-03-17

Security Weekโพสต์ควอนตัมZero TrustCloudflare GatewayCloudflare Accessไม่ใช้ไคลเอ็นต์อุโมงค์ Cloudflareวิทยาการเข้ารหัสลับResearch

เราตื่นเต้นที่จะประกาศว่าในขณะนี้ องค์กรสามารถคุ้มครองการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายบริษัทที่ละเอียดอ่อนจากภัยคุกคามจากควอนตัมได้แล้ว โดยการใช้แพลตฟอร์ม Zero Trust ของ Cloudflare...

สร้างกฎ Zero Trust ด้วยอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการ

2021-03-30

Security WeekCloudflare AccessZero TrustTeams DashboardCloudflare Zero Trustความปลอดภัย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทีมของคุณจะสามารถใช้ Cloudflare Access เพื่อสร้างกฎที่อนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์ที่องค์กรของคุณจัดการได้เท่านั้น คุณสามารถรวมข้อกำหนดนี้กับกฎอื่นๆ ในแพลตฟอร์ม Zero Trust ของ Cloudflare ...

ภายใน Cloudflare: ป้องกันการแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี

2021-03-30

Security WeekCloudflare GatewayCloudflare Accessความปลอดภัย

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Cloudflare ได้เผยแพร่บล็อกโพสต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยลูกค้าของเราจากบ็อต credentials stuffing , ตรวจจับผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวที่ถูกบุกรุก และปิดกั้นผู้ใช้จากบริการพร็อกซี แต่เราจะทำอย่างไรภายใน...

ความปลอดภัยของผู้ใช้ปลายทาง: การป้องกันการยึดครองบัญชีด้วย Cloudflare

2021-03-30

Security WeekความปลอดภัยCloudflare AccessCloudflare Gatewayข่าวผลิตภัณฑ์

ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ปลายทาง คือ งานสำคัญที่สุดเสมอ แต่ก็เป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ การยืนยันตัวตนผู้ใช้ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเช่นกัน เมื่อชุดข้อมูลประจำตัวที่ถูกละเมิดกลายเป็นเรื่องปกติ และบอทที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้นก็คืบคลานเข้ามาในเว็บเพื่อพยายามโจมตีแบบ Credential Stuffing...

29 มีนาคม 2564

Cloudflare เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ใหม่

Cloudflare เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ (WAF) บล็อกภัยคุกคามทางไซเบอร์มากกว่า 57 พันล้านรายการต่อวัน ซึ่งนั่นหมายถึงการร้องขอ HTTP ที่ถูกบล็อกไปกว่า 650,000 การร้องขอต่อวินาที โค้ดต้นฉบับที่ใช้กรองการรับส่งข้อมูลนี้เขียน...

Security Week
WAF
Firewall
ข่าวผลิตภัณฑ์

27 มีนาคม 2564

ตอนนี้ Keyless SSL รองรับโมดูลความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ FIPS 140-2 L3 (HSM) ที่เสนอโดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมด

ในตอนนี้ คีย์เข้ารหัสส่วนตัวที่จัดเก็บไว้ในโมดูลความปลอดภัยฮาร์ดแวร์จากผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมด สามารถถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ HTTPS ภายในสภาพแวดล้อม Edge ทั่วโลกของ Cloudflare ได้แล้ว...

Security Week
Keyless SSL
ข่าวผลิตภัณฑ์

27 มีนาคม 2564

ย้อนดู Heartbleed

ในปี 2014 มีการพบจุดบกพร่องใน OpenSSL ซึ่งเป็นไลบรารีการเข้ารหัสยอดนิยมที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ส่วนมากบนอินเทอร์เน็ตปลอดภัย จุดบกพร่องนี้ทำให้ผู้โจมตีสามารถใช้คุณลักษณะที่ไม่สะดุดตาชื่อ TLS heartbeats...

Security Week
TLS

27 มีนาคม 2564

ขอแนะนำ: Advanced Certificate Manager

เราเปิดตัวใบรับรองเฉพาะเมื่อปี 2016 และวันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าใบรับรองเฉพาะกำลังได้รับการอัปเกรด… และได้ชื่อใหม่… เราขอแนะนำ Advanced Certificate Manager! ...

Security Week
Advanced Certificate Manager
ข่าวผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัย

26 มีนาคม 2564

ขอแนะนำ Super Bot Fight Mode

ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเกือบครึ่งหนึ่งขับเคลื่อนโดยบ็อต บ็อตได้ท่องอินเทอร์เน็ตมาหลายปี แฮ็คเข้าสู่บัญชีธนาคารอย่างไม่ลดละ รวบรวมตั๋วของ Bruno Mars และเจาะเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูล ปัญหาเหล่านี้แพร่หลายมากจนเราเปิดตัว Bot Fight Mode ...

Bots
Bot Fight Mode
Bot Management
Security Week
ข่าวผลิตภัณฑ์

26 มีนาคม 2564

การบรรเทาผลกระทบจากการโจมตี Cloudflare ของบ็อต

คำว่า “บ็อต” บนอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหลดได้พอสมควร ประสบการณ์ 'บ็อต' แรกสุดของฉันคือ บน IRC ที่บ็อตมีประโยชน์มาก โดยช่วยทำให้ช่องโปรดของคุณไม่ถูกผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายเข้าสวมรอยและเปิดให้ Game of Trivia ที่สนุกสนานเข้ามามีบทบาท ซึ่งเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว “บ็อต”...

Security Week
Bot Management
Bots
Attacks

26 มีนาคม 2564

ประกาศเรื่องการตรวจจับการละเมิด API

API มีความสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อ ตลอดช่วงทศวรรษ 2000 โดย API ถือเป็นแกนหลักของบริการเว็บยอดนิยม ซึ่งช่วยให้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์และเข้าถึงได้มากขึ้น ในช่วงทศวรรษ 2010 API มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของเรา ทำให้อุปกรณ์ส่วนบุคคล...

Security Week
ความปลอดภัย
API
Bots
Mobile

25 มีนาคม 2564

Page Shield: ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ในเบราว์เซอร์

วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำ Page Shield ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยฝั่งไคลเอนต์ที่ลูกค้าสามารถนำมาใช้ตรวจจับการโจมตีในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ปลายทางได้...

Security Week
Page Shield
ข่าวผลิตภัณฑ์
Device Security
ความเร็วและความน่าเชื่อถือ

25 มีนาคม 2564

ปกป้องลูกค้า Cloudflare จากความไม่ปลอดภัยของ BGP ด้วยการตรวจจับการรั่วไหลของเส้นทาง

Border Gateway Protocol (BGP) การรั่วไหลของเส้นทางและการเข้ายึดเส้นทางสามารถทำลายการทำงานของคุณได้ ทั้งนี้ BGP ไม่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบของมันเอง และข้อมูลการกำหนดเส้นทางที่ไม่ถูกต้องที่แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความชะงักงันและเป็นอันตรายต่อการ...

Security Week
BGP
ความปลอดภัย
RPKI

24 มีนาคม 2564

การประกาศตัวแพลตฟอร์มป้องกันข้อมูลสูญหายของ Cloudflare

วันนี้เรามีความตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่าทีมของคุณสามารถใช้งานเครือข่ายของ Cloudflare เพื่อสร้าง Zero Trust สำหรับควบคุมข้อมูลในองค์กรของคุณ - ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไร...

Security Week
ข่าวผลิตภัณฑ์
Data Loss Prevention
Zero Trust
Secure Web Gateway

24 มีนาคม 2564

การใช้ Cloudflare สำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย (Data Loss Prevention)

การขโมยข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูลอาจเป็นการทดสอบที่ใช้เวลานานและมีราคาแพง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน การเชื่อมโยงแบรนด์เชิงลบ และบทลงโทษจากกฎหมายที่เน้นความเป็นส่วนตัว ยกตัวอย่าง...

Security Week
Cloudflare One
Data Loss Prevention

24 มีนาคม 2564

ปกป้อง API ของคุณจากการละเมิดและการขโมยข้อมูล

การรับส่งข้อมูล API เติบโตอย่างรวดเร็ว ปีที่แล้วเพียงปีเดียว ขอบของเราเติบโตเร็วกว่าการเข้าชมเว็บถึง 300% เนื่องจาก API ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ การส่งคำสั่งที่หลากหลายเช่น “สั่งพิซซ่าจากร้านอาหารโปรดของฉันโดยใช้บัตรเครดิตใบนี้” หรือ “ทำการซื้อ...

Security Week
API Shield
Firewall
DLP

23 มีนาคม 2564

Browser Isolation สำหรับทีมทุกขนาด

ทุกองค์กรที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องอาศัยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดำเนินการ: การรับธุรกรรม การมีส่วนร่วมกับลูกค้า หรือการทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การคลิกลิงก์ทำให้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณดาวน์โหลดและนำเข้าโค้ดมากมายที่ไม่รู้จักมาไว้ในอุปกรณ์ของคุณ...

ข่าวผลิตภัณฑ์
Zero Day Threats
Cloudflare One
Security Week
ความปลอดภัย

23 มีนาคม 2564

พันธมิตรด้านการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ใหม่สำหรับ Cloudflare One

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เราได้ประกาศเปิดตัว Cloudflare One ซึ่งเป็นโซลูชันเครือข่ายแบบบริการบนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุม มีความปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อม ๆ กับกำหนดอนาคตของเครือข่ายองค์กร ทั้งนี้ Cloudflare One ประกอบด้วยองค์ประกอบสอง...

Zero Trust
Cloudflare Zero Trust
Device Security
Cloudflare Access
Cloudflare One

23 มีนาคม 2564

ประกาศเรื่องโปรแกรมป้องกันไวรัสใน Cloudflare Gateway

ในวันนี้ เราขอประกาศเรื่องการสนับสนุนการตรวจจับและการป้องกันมัลแวร์โดยตรงจาก Cloudflare edge ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Gateway มีด่านป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม...

Cloudflare Zero Trust
Cloudflare Gateway
Security Week
ความปลอดภัย
ข่าวผลิตภัณฑ์