29 มีนาคม 2564
Cloudflare เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ใหม่
Cloudflare เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ (WAF) บล็อกภัยคุกคามทางไซเบอร์มากกว่า 57 พันล้านรายการต่อวัน ซึ่งนั่นหมายถึงการร้องขอ HTTP ที่ถูกบล็อกไปกว่า 650,000 การร้องขอต่อวินาที โค้ดต้นฉบับที่ใช้กรองการรับส่งข้อมูลนี้เขียน...
27 มีนาคม 2564
ตอนนี้ Keyless SSL รองรับโมดูลความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ FIPS 140-2 L3 (HSM) ที่เสนอโดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมด
ในตอนนี้ คีย์เข้ารหัสส่วนตัวที่จัดเก็บไว้ในโมดูลความปลอดภัยฮาร์ดแวร์จากผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ทั้งหมด สามารถถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อ HTTPS ภายในสภาพแวดล้อม Edge ทั่วโลกของ Cloudflare ได้แล้ว...
27 มีนาคม 2564
ย้อนดู Heartbleed
ในปี 2014 มีการพบจุดบกพร่องใน OpenSSL ซึ่งเป็นไลบรารีการเข้ารหัสยอดนิยมที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ส่วนมากบนอินเทอร์เน็ตปลอดภัย จุดบกพร่องนี้ทำให้ผู้โจมตีสามารถใช้คุณลักษณะที่ไม่สะดุดตาชื่อ TLS heartbeats...
27 มีนาคม 2564
ขอแนะนำ: Advanced Certificate Manager
เราเปิดตัวใบรับรองเฉพาะเมื่อปี 2016 และวันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าใบรับรองเฉพาะกำลังได้รับการอัปเกรด… และได้ชื่อใหม่… เราขอแนะนำ Advanced Certificate Manager! ...
26 มีนาคม 2564
ขอแนะนำ Super Bot Fight Mode
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเกือบครึ่งหนึ่งขับเคลื่อนโดยบ็อต บ็อตได้ท่องอินเทอร์เน็ตมาหลายปี แฮ็คเข้าสู่บัญชีธนาคารอย่างไม่ลดละ รวบรวมตั๋วของ Bruno Mars และเจาะเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูล ปัญหาเหล่านี้แพร่หลายมากจนเราเปิดตัว Bot Fight Mode ...
26 มีนาคม 2564
การบรรเทาผลกระทบจากการโจมตี Cloudflare ของบ็อต
คำว่า “บ็อต” บนอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหลดได้พอสมควร ประสบการณ์ 'บ็อต' แรกสุดของฉันคือ บน IRC ที่บ็อตมีประโยชน์มาก โดยช่วยทำให้ช่องโปรดของคุณไม่ถูกผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายเข้าสวมรอยและเปิดให้ Game of Trivia ที่สนุกสนานเข้ามามีบทบาท ซึ่งเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว “บ็อต”...
26 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่องการตรวจจับการละเมิด API
API มีความสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อ ตลอดช่วงทศวรรษ 2000 โดย API ถือเป็นแกนหลักของบริการเว็บยอดนิยม ซึ่งช่วยให้อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์และเข้าถึงได้มากขึ้น ในช่วงทศวรรษ 2010 API มีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของเรา ทำให้อุปกรณ์ส่วนบุคคล...
25 มีนาคม 2564
Page Shield: ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ในเบราว์เซอร์
วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำ Page Shield ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยฝั่งไคลเอนต์ที่ลูกค้าสามารถนำมาใช้ตรวจจับการโจมตีในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ปลายทางได้...
25 มีนาคม 2564
ปกป้องลูกค้า Cloudflare จากความไม่ปลอดภัยของ BGP ด้วยการตรวจจับการรั่วไหลของเส้นทาง
Border Gateway Protocol (BGP) การรั่วไหลของเส้นทางและการเข้ายึดเส้นทางสามารถทำลายการทำงานของคุณได้ ทั้งนี้ BGP ไม่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบของมันเอง และข้อมูลการกำหนดเส้นทางที่ไม่ถูกต้องที่แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตสามารถสร้างความชะงักงันและเป็นอันตรายต่อการ...
24 มีนาคม 2564
การประกาศตัวแพลตฟอร์มป้องกันข้อมูลสูญหายของ Cloudflare
วันนี้เรามีความตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่าทีมของคุณสามารถใช้งานเครือข่ายของ Cloudflare เพื่อสร้าง Zero Trust สำหรับควบคุมข้อมูลในองค์กรของคุณ - ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไร...
24 มีนาคม 2564
การใช้ Cloudflare สำหรับการป้องกันข้อมูลสูญหาย (Data Loss Prevention)
การขโมยข้อมูลหรือการสูญหายของข้อมูลอาจเป็นการทดสอบที่ใช้เวลานานและมีราคาแพง ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน การเชื่อมโยงแบรนด์เชิงลบ และบทลงโทษจากกฎหมายที่เน้นความเป็นส่วนตัว ยกตัวอย่าง...
24 มีนาคม 2564
ปกป้อง API ของคุณจากการละเมิดและการขโมยข้อมูล
การรับส่งข้อมูล API เติบโตอย่างรวดเร็ว ปีที่แล้วเพียงปีเดียว ขอบของเราเติบโตเร็วกว่าการเข้าชมเว็บถึง 300% เนื่องจาก API ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ การส่งคำสั่งที่หลากหลายเช่น “สั่งพิซซ่าจากร้านอาหารโปรดของฉันโดยใช้บัตรเครดิตใบนี้” หรือ “ทำการซื้อ...
23 มีนาคม 2564
Browser Isolation สำหรับทีมทุกขนาด
ทุกองค์กรที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องอาศัยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดำเนินการ: การรับธุรกรรม การมีส่วนร่วมกับลูกค้า หรือการทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การคลิกลิงก์ทำให้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณดาวน์โหลดและนำเข้าโค้ดมากมายที่ไม่รู้จักมาไว้ในอุปกรณ์ของคุณ...
23 มีนาคม 2564
พันธมิตรด้านการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ใหม่สำหรับ Cloudflare One
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เราได้ประกาศเปิดตัว Cloudflare One ซึ่งเป็นโซลูชันเครือข่ายแบบบริการบนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุม มีความปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ พร้อม ๆ กับกำหนดอนาคตของเครือข่ายองค์กร ทั้งนี้ Cloudflare One ประกอบด้วยองค์ประกอบสอง...
23 มีนาคม 2564
ประกาศเรื่องโปรแกรมป้องกันไวรัสใน Cloudflare Gateway
ในวันนี้ เราขอประกาศเรื่องการสนับสนุนการตรวจจับและการป้องกันมัลแวร์โดยตรงจาก Cloudflare edge ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Gateway มีด่านป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม...