เริ่มต้นใช้งานฟรี|ติดต่อฝ่ายขาย|

บล็อก Cloudflare

สมัครเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีโพสต์ใหม่:สมัครรับข้อมูล

ประกาศเรื่องโปรแกรมป้องกันไวรัสใน Cloudflare Gateway

2021-03-23

อ่านเมื่อ 4 นาทีก่อน
โพสต์นี้ยังแสดงเป็นภาษา English, 繁體中文, 日本語, Indonesia และ 简体中文 ด้วย

ในวันนี้ เราขอประกาศเรื่องการสนับสนุนการตรวจจับและการป้องกันมัลแวร์โดยตรงจาก Cloudflare edge ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Gateway มีด่านป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

Cloudflare Gateway ปกป้องพนักงานและข้อมูลจากภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะกระทำโดยการไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย แทนที่จะรับส่งข้อมูลแบบผ่านตัวกลางไปที่สถานที่กลาง ลูกค้าของ Gateway จะเชื่อมต่อกับหนึ่งในศูนย์ข้อมูลของ Cloudflare ที่มีอยู่ในกว่า 200 เมืองทั่วโลก ซึ่งเครือข่ายของเราจะสามารถใช้นโยบายด้านข้อมูลและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรับส่งข้อมูลที่เชื่อมโยงอยู่กับอินเทอร์เน็ตได้

ในปีที่ผ่านมา Gateway ได้ขยายจากโซลูชันการกรอง DNS ที่ปลอดภัยไปใช้ Secure Web Gateway เต็มรูปแบบที่สามารถปกป้องการรับส่งข้อมูล HTTP ของผู้ใช้ทุกคนได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจจับและบล็อกได้ทั้งภัยคุกคามที่เลเยอร์ DNS และ URL ที่เป็นอันตราย รวมถึงประเภทไฟล์ที่ไม่ต้องการได้ด้วย อีกทั้งในปัจจุบัน ผู้ดูแลระบบมีความสามารถในการกำหนดนโยบายที่มีผลกระทบสูงทั่วทั้งบริษัท ซึ่งช่วยปกป้องผู้ใช้ทุกคนได้ด้วยเพียงคลิกเดียว หรือผู้ดูแลสามารถสร้างกฎที่ละเอียดลึกลงไปตามลักษณะเฉพาะของผู้ใช้

เมื่อต้นเดือนนี้ เราได้เปิดตัวนโยบายแอปพลิเคชันใน Cloudflare Gateway เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถบล็อกเว็บแอปพลิเคชันที่เฉพาะเจาะจงได้ง่ายขึ้น ซึ่งด้วยคุณลักษณะนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถบล็อกแอปพลิเคชันดังกล่าวที่ใช้ในการกระจายมัลแวร์ที่พบเห็นได้บ่อย เช่น พื้นที่จัดเก็บไฟล์บนคลาวด์สาธารณะ

คุณลักษณะที่มีอยู่ใน Gateway เหล่านี้ช่วยให้สามารถรักษาความปลอดภัยแบบหลายเลเยอร์ได้ ด้วยการกรอง DNS ของ Gateway ลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองจากภัยคุกคามที่ ละเมิดโปรโตคอล DNS เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ C2, การดาวน์โหลด payload ที่ฝังมัลแวร์เข้ามาหรือการดึงข้อมูลองค์กรออกไป โดยการกรอง DNS จะใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันที่มีการสร้าง DNS query และการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล HTTP จะช่วยเสริมให้อีกด้วยการเจาะลึกไปที่ภัยคุกคามที่ผู้ใช้อาจพบได้ขณะท่องอินเทอร์เน็ต

ในวันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะประกาศเลเยอร์การป้องกันอีกเลเยอร์หนึ่ง โดยการเพิ่มการป้องกันไวรัสลงใน Cloudflare Gateway ตอนนี้ผู้ดูแลระบบสามารถบล็อกมัลแวร์และไฟล์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ไม่ให้ถูกดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ขององค์กรเมื่อผ่าน edge ของ Cloudflare เพื่อการตรวจสอบไฟล์ได้แล้ว

หยุดการแพร่กระจายมัลแวร์

การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ขององค์กรไม่ให้ติดมัลแวร์เสียแต่เนิ่น ๆ ถือเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลแวร์สามารถสร้างความหายนะได้หลากหลาย ตั้งแต่การโดน Ransomware เข้าโจมตีจนการดำเนินธุรกิจเสียหายร้ายแรง สปายแวร์ทำการดึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไป หรือมีมัลแวร์เข้าแย่งชิงทรัพยากรของ CPU เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินจากการขุดเหมืองเงินดิจิทัล

ผู้มุ่งร้ายมักจะพยายามเผยแพร่มัลแวร์ผ่านไฟล์แนบทางอีเมลหรือลิงก์ที่เป็นอันตรายที่ส่งทางอีเมลเพื่อ compromise เครือข่าย เมื่อไม่นานมานี้ ผู้คุกคามเริ่มใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น SMS, เสียง และซอฟต์แวร์ support ticket สำหรับการกระจายมัลแวร์ เพื่อหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของอีเมล

ผลกระทบร้ายแรงของมัลแวร์ประกอบกับพื้นที่การโจมตีขนาดใหญ่เพื่อ compromise ที่ซ่อนเร้น ทำให้การป้องกันมัลแวร์นั้นถือเป็นข้อกังวลอันดับต้น ๆ ของทีมรักษาความปลอดภัย

การป้องกันในเชิงลึก

ไม่มีเครื่องมือหรือแนวทางใดที่จะให้การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบได้ ทำให้เราจำเป็นต้องมีการป้องกันจากภัยคุกคามแบบเป็นเลเยอร์ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ นักวิจัยภัยคุกคามย่อมไม่สามารถทราบถึงภัยคุกคามทั้งหมดได้ล่วงหน้า ทำให้ผู้ดูแลระบบต้องกลับไปพึ่งพาเครื่องมือตรวจสอบเพิ่มเติม เมื่อผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายได้

ภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนสูงอาจหลุดเข้าสู่เครือข่ายของผู้ใช้ ซึ่งงานสำคัญของทีมรักษาความปลอดภัยคือ การกำหนดขอบเขตของการโจมตีที่มีต่อองค์กรอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่ผู้ใช้ได้เข้าถึงโดเมน เว็บไซต์ หรือไฟล์ที่ถือว่าเป็นอันตราย แนวป้องกันสุดท้ายของทีมรักษาความปลอดภัยคือ การทำความเข้าใจต้นกำเนิดของการโจมตีองค์กรและทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน

ประกาศเรื่องการสแกนไฟล์

ในวันนี้ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันอุปกรณ์ปลายทางของคุณและป้องกันไม่ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นอันตรายลงในอุปกรณ์ของพนักงานได้ด้วย Cloudflare Gateway โดย Gateway จะสแกนไฟล์ขาเข้าจากอินเทอร์เน็ตเมื่อผ่าน Cloudflare edge ที่ศูนย์ข้อมูลที่ใกล้ที่สุด Cloudflare จะจัดการเลเยอร์การป้องกันนี้ให้กับลูกค้า รวมถึงการจัดการข้อมูลที่ใช้สำหรับกรองการรับส่งข้อมูล DNS และ HTTP ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องซื้อสัญญาอนุญาตของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพิ่มเติม หรือต้องกังวลเรื่องการดูแลฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอ

เมื่อผู้ใช้เริ่มการดาวน์โหลดไฟล์นั้นผ่าน Gateway ที่ edge ของ Cloudflare แล้ว ไฟล์นั้นจะถูกส่งไปที่เอ็นจิ้นสแกนมัลแวร์ เอ็นจิ้นนี้มีฐานข้อมูลตัวอย่างมัลแวร์และทำการอัปเดตทุกวัน เมื่อ Gateway สแกนไฟล์และตรวจพบว่ามีมัลแวร์อยู่ ระบบจะบล็อกการถ่ายโอนไฟล์โดยการรีเซ็ตการเชื่อมต่อ ซึ่งจะแสดงบนเบราว์เซอร์ให้ผู้ใช้เห็นเป็นข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลด และ Gateway ยังเก็บ log URL ที่ดาวน์โหลดไฟล์, แฮช SHA-256 ของไฟล์ และข้อเท็จจริงที่ว่าระบบได้บล็อกไฟล์นั้นเนื่องจากมีมัลแวร์อยู่

วิธีการทั่วไปในการรักษาความปลอดภัยคือ "สันนิษฐานว่าเป็นการละเมิด" ข้อสันนิษฐานเช่นนี้ของทีมรักษาความปลอดภัยถือเป็นการยอมรับว่าทีมอาจไม่รู้จักภัยคุกคามทั้งหมดมาก่อนล่วงหน้า จากนั้นจึงปรับการทำงานให้เหมาะสมเพื่อการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่รวดเร็ว การใช้ Gateway จะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นผลกระทบที่ภัยคุกคามนั้นมีต่อองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้ประโยชน์จากการ log แบบรวมศูนย์ของ Gateway ที่จะแจ้งขั้นตอนการแก้ไขภัยคุกคามในฐานะส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างชัดเจน

การตรวจจับมัลแวร์หลัง compromise

เมื่อใช้วิธี "สันนิษฐานว่าเป็นการละเมิด" ทีมรักษาความปลอดภัยจะต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ที่ได้มาจากข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีที่มีอยู่ทั้งหมด การโจมตีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอาจเกิดขึ้นในลักษณะดังนี้:

  • หลังจากลอบเข้าระบบของผู้ใช้ด้วยวิธีการต่าง ๆ (ซึ่งนำไปสู่แนวทาง "สันนิษฐานว่าเป็นการละเมิด") แล้ว ไฟล์ที่ฝังมัลแวร์ระยะ 0 (หรือมัลแวร์แบบ dropper) จะถูกนำไปวางไว้บนอุปกรณ์ที่ถูกโจมตี

  • ไฟล์นี้อาจเป็นข้อมูลฝังมัลแวร์ที่สมบูรณ์หรือต้องการชิ้นส่วนเพิ่มเติมของข้อมูลฝังมัลแวร์ที่ขนาดใหญ่กว่า จากนั้นไฟล์จะส่ง DNS query ไปที่โดเมนที่ไม่เคยทราบถึงการคุกคามมาก่อน เนื่องจากไฟล์มีความเกี่ยวข้องกับ C2 สำหรับแนวทางการโจมตี

  • การตอบสนองต่อ query ไปที่เซิร์ฟเวอร์ C2 จะเข้ารหัสข้อมูลที่บอกตำแหน่งที่ข้อมูลฝังมัลแวร์สามารถดาวน์โหลดส่วนประกอบเพิ่มเติมของข้อมูลฝังมัลแวร์นั้นได้

  • ข้อมูลฝังมัลแวร์จะใช้ DNS tunneling ไปที่โดเมนที่ไม่เคยทราบถึงการคุกคามว่าเป็นภัยอันตราย เพื่อดาวน์โหลดส่วนประกอบเพิ่มเติมของข้อมูลฝังมัลแวร์

  • ข้อมูลฝังมัลแวร์ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วจะทำงานต่าง ๆ ตามที่เซิร์ฟเวอร์ C2 อีกเซิร์ฟเวอร์มอบหมายให้ทำ ซึ่งรวมไปถึงการดึงไฟล์ข้อมูลในเครื่อง การเคลื่อนไหวเพื่อหาข้อมูลในเครือข่ายโดยไม่ถูกตรวจจับ การเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดในเครื่อง หรือแม้แต่การใช้ CPU ในเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์ในการขุดสกุลเงินดิจิทัล

Cloudflare Gateway เป็นมากกว่าแค่การตรวจจับและการบล็อก query ที่ส่งไปหาโดเมนที่ทราบว่าเคยเชื่อมโยงกับ C2, DNS tunneling หรือที่ดูเหมือนว่าจะสร้างขึ้นจาก Domain Generation Algorithm (DGA) Gateway จะใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมจากการวิจัยภัยคุกคามเพื่อระบุ query ที่ดูเหมือนว่า DGA สร้างขึ้นมาเพื่อประสงค์ที่จะโจมตีตามที่ระบุไว้ข้างต้น จากนั้นทำการตรวจจับภัยคุกคามที่ไม่รู้จักมาก่อนนี้จากข้อมูล log ขององค์กร แล้วทำการบล็อกภัยนั้นในเชิงรุกก่อนที่จะให้ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยเข้าไปดำเนินการด้วยตนเอง

การวิจัยภัยคุกคามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Cloudflare Gateway รับหน้าที่แทนผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามภัยคุกคามด้านความปลอดภัยให้ทันสมัย ด้วยการส่งมอบ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากเครือข่ายของ Cloudflare เพื่อปกป้ององค์กรทุกแห่งและทุกขนาด

แล้วยังไงต่อ

เป้าหมายของเราคือ การส่งมอบความสามารถด้านความปลอดภัยที่ซับซ้อนทว่าง่ายต่อการใช้งานแก่องค์กรในทุกขนาด เพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปในสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของตนได้ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ขยายขีดความสามารถของ Gateway ให้มากขึ้นเพื่อปกป้องผู้ใช้และข้อมูลของพวกเขา ซึ่งระบบการกรอง DNS ของ Gateway จะรวมไปถึง DNS tunneling และการตรวจจับ DGA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ ทีมที่มีผู้ใช้สูงสุด 50 คน แต่สำหรับการตรวจจับมัลแวร์แบบ In-line ที่ edge ของ Cloudflare จะมีอยู่ในแผน Teams Standard และ Teams Enterprise

โปรดติดตามระบบการกรองในระดับเครือข่ายและการผสานรวมเข้ากับ GRE tunnel — นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเราเท่านั้น ไปตามลิงก์นี้เพื่อลงทะเบียนทันทีในวันนี้

เราปกป้องเครือข่ายของทั้งองค์กร โดยช่วยลูกค้าสร้างแอปพลิเคชันรองรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วของการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต จัดการการโจมตีแบบ–DDoS ป้องปรามบรรดาแฮกเกอร์ และช่วยเหลือคุณตลอดเส้นทางสู่ Zero Trust

เข้าไปที่ 1.1.1.1 จากอุปกรณ์ใดก็ได้เพื่อลองใช้แอปฟรีของเราที่จะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของคุณเร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้น

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของเราเพื่อปรับปรุงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เริ่มได้จากที่นี่ หากคุณกำลังมองหางานในสายงานใหม่ ลองดูตำแหน่งที่เราเปิดรับ
Cloudflare Zero TrustCloudflare GatewaySecurity Weekความปลอดภัยข่าวผลิตภัณฑ์Zero Trust

ติดตามบน X

Malavika Balachandran Tadeusz|@malavikabala
Cloudflare|@cloudflare

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

20 เมษายน 2569

Building the agentic cloud: everything we launched during Agents Week 2026

Agents Week 2026 is a wrap. Let’s take a look at everything we announced, from compute and security to the agent toolbox, platform tools, and the emerging agentic web. Everything we shipped for the agentic cloud. ...

Agents Week, Agents, AI, Durable Objects, Cloudflare Workers, SDK, Browser Run, Cloudflare Access, Browser Rendering, MCP, Developer Platform, นักพัฒนา, Sandbox, LLM, Cloudflare Gateway, Workers AI, ข่าวผลิตภัณฑ์, API 

20 เมษายน 2569

The AI engineering stack we built internally — on the platform we ship

We built our internal AI engineering stack on the same products we ship. That means 20 million requests routed through AI Gateway, 241 billion tokens processed, and inference running on Workers AI, serving more than 3,683 internal users. Here's how we did it. ...

Agents Week, Agents, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, Developer Platform, นักพัฒนา, Cloudflare Gateway, ข่าวผลิตภัณฑ์, Workers AI 

14 เมษายน 2569

Securing non-human identities: automated revocation, OAuth, and scoped permissions

Cloudflare is introducing scannable API tokens, enhanced OAuth visibility, and GA for resource-scoped permissions. These tools help developers implement a true least-privilege architecture while protecting against credential leakage. ...

Agents Week, Agents, ความปลอดภัย, ข่าวผลิตภัณฑ์, นักพัฒนา, Developer Platform 

14 เมษายน 2569

Scaling MCP adoption: Our reference architecture for simpler, safer and cheaper enterprise deployments of MCP

We share Cloudflare's internal strategy for governing MCP using Access, AI Gateway, and MCP server portals. We also launch Code Mode to slash token costs and recommend new rules for detecting Shadow MCP in Cloudflare Gateway. ...

AI, ความปลอดภัย, Cloudflare One, Cloudflare Workers, นักพัฒนา, Developer Platform, MCP, Cloudflare Access, Cloudflare Gateway, Agents Week 