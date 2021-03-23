Browser Isolation สำหรับทีมทุกขนาด

ทุกองค์กรที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องอาศัยเว็บเบราว์เซอร์เพื่อดำเนินการ: การรับธุรกรรม การมีส่วนร่วมกับลูกค้า หรือการทำงานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การคลิกลิงก์ทำให้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณดาวน์โหลดและนำเข้าโค้ดมากมายที่ไม่รู้จักมาไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
องค์กรด้านไอทีมักจะเสียเปรียบเมื่อต้องป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัย ไม่ได้เป็นเรื่องของ "ถ้า" แต่เป็น "เมื่อไหร่" ที่ช่องโหว่ครั้งต่อไปจะทำให้เว็บเบราว์เซอร์ถูกบุกรุก องค์กรด้านไอทีจะคุ้มครองผู้ใช้งานและข้อมูลของเขาจากภัยคุกคามที่ไม่รู้จักโดยไม่ปิดกั้นทุกความเสี่ยงที่เป็นไปได้ได้อย่างไร วิธีแก้ปัญหาคือเปลี่ยนภาระในการรันโค้ดที่ไม่น่าเชื่อถือจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ไปให้เบราว์เซอร์ที่แยกออกออกไปต่างหาก
นำ Remote Browser Isolation มาใช้ในทีมทุกขนาด
วันนี้เราตื่นเต้นที่ได้ประกาศว่า Cloudflare Browser Isolation เปิดให้ใช้งานในชุดความปลอดภัยของ Zero Trust ของ Cloudflare สำหรับ Teams และเป็นบริการเสริมเพื่อเสริมความปลอดภัยในการบริการการท่องเว็บแล้ว Teams ทุกขนาดจากสตาร์ทอัปไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่สามารถใช้ประโยชน์จากการท่องเว็บแบบที่เชื่อถือได้และปลอดภัยโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปยังเบราว์เซอร์ต้องการหรือตั้งค่าเครือข่ายโทโพโลจีที่ซับซ้อน
เบราว์เซอร์ระยะไกลต้องเชื่อถือได้
การทำงานที่มีความอ่อนไหวในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไม่ใช่เรื่องใหม่และได้มีการใช้เทคโนโลยี Remote Browser Isolation (RBI) มาหลายปีแล้ว นั่นจึงเป็นคำถามว่าเหตุใดเบราว์เซอร์ระยะไกลถึงไม่ใช่เทคโนโลยีทั่วไปที่ทุกคนสามารถใช้ได้
คำตอบก็คือ — การจัดการที่ผิดพลาดในอดีต งานส่วนใหญ่ของทุกคนต่างต้องพึ่งพาเว็บเบราว์เซอร์และผลกระทบใดๆ ที่มีต่อประสบการณ์ของผู้ใช้หรือประสิทธิภาพการทำงานสามารถอย่างน้อยที่สุดลดประสิทธิผลและอย่างร้ายแรงที่สุดคือการปฏิเสธการใช้งานโซลูชัน
การเร็นเดอร์ที่เชื่อถือไม่ได้และประสิทธิภาพที่ต่ำในโซลูชันการแยกเบราว์เซอร์แบบเดิมทำให้องค์กรด้านไอทีต้องจำกัดการใช้มาตรการรูปแบบความปลอดภัยที่ยกระดับสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานหรือกิจกรรมระดับสูงเท่านั้น เหมือนกับการเชื่อมั่นในเครือข่ายที่ผ่านโมเดลปราสาทและคูน้ำ ที่คาดเดาว่าผู้ใช้งานบางคนหรือบางเว็บไซต์ไม่ใช่เวกเตอร์ฟิชชิ่งหรือมัลแวร์ที่เปิดช่องล่อเพื่อการโจมตี มันเหมือนการเปิดประตูเชื้อเชิญการโจมตี
Cloudflare Browser Isolation ถูกสร้างขึ้นบนโครเมียม (เช่นเดียวกับเอนจินที่ขับเคลื่อนเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมอื่นๆ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge และ Brave Browser) เมื่อมารวมกับเทคนิค Network Vector Rendering ใหม่ของเรา ทำให้มั่นใจได้ว่าเว็บเพจจะปลอดภัยและมีการเรนเดอร์ได้อย่างต่อเนื่องต่อให้เทคโนโลยีเว็บมีวิวัฒนาการและซับซ้อนมากขึ้น
เบราว์เซอร์ระยะไกลต้องรวดเร็ว
โซลูชันการแยกเบราว์เซอร์แบบเดิมโดนจำกัดประสิทธิภาพจากเทคโลยีที่เป็นรากฐานหรือเครือข่ายที่พวกเขาใช้ดำเนินการ โซลูชันแบบเก่าเหล่านี้ต้องอาศัยการส่งเนื้อหาทีละพิกเซลล์ที่มีเวลาหน่วงสูงและเต็มไปด้วยแบนด์วิธหรือเนื้อหาที่เปราะบางที่ไร้ประสิทธิภาพรวมถึงการเทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างที่ลดประสิทธิภาพ ทำลายเว็บไซต์และอาจพลาดเพย์โหลดที่เป็นอันตรายระหว่างดำเนินการ
Network Vector Rendering ให้เราแสดงผลหน้าเว็บเพจระยะไกลอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีการใช้แบนด์วิธมากหรือลดคุณภาพของภาพแต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้โซลูชัน เราวางตำแหน่งในเบราว์เซอร์ระยะไกลอยู่ใกล้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของทุกคนโดยการยกระดับเครือข่ายทั่วโลกของเรา ซึ่งอนุญาตให้เราส่งการโต้ตอบแบบสตรีมของเว็บเพจที่ใช้เวลาแฝงที่ต่ำไม่ว่าตัวคุณจะอยู่ที่ใด
การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นทางหลักของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานแบบเต็มกำลัง ผู้ใช้งานบนการเชื่อมต่อแบนด์วิธอินเทอร์เน็ตต่ำสามารถเพลิดเพลินไปกับการโต้ตอบของอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นด้วยการส่งคำสั่งขั้นต่ำผ่านสายที่มีอยู่
การรวมเครือข่ายขนาดใหญ่ ฉลาดและกระจายอย่างกว้างขวางเข้ากับเทคโนโลยี Network Vector Rendering ที่รวดเร็วอย่างมาก และคล่องตัวซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรของเราทำให้เกิดผลลัพธ์คือเทคโนโลยีการท่องเว็บจากระยะไกลที่เป็นอิสระจากข้อจำกัดเดิมๆ — ทำให้แยกหน้าที่คมชัดให้กับผู้ใช้งานใดๆ บนอุปกรณ์ใดๆ และจากที่ไหนบนโลกก็ได้
ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของการใช้ Browser Isolation คือการลดภาระการดาวน์โหลดเว็บเพจสมัยใหม่ให้แก่เว็บเบราว์เซอร์หลัก ตามข้อมูล FCC ชาวอเมริกันเกือบ 30 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบรนด์ได้(แหล่งที่มา)เว็บไซต์สมัยใหม่ไม่ได้เหมาะสมกับการเชื่อมต่อบอร์ดแบนด์วิธต่ำและกำหนดให้มีการดาวน์โหลดหลายร้อยรายการ เบราว์เซอร์ระยะไกลของ Cloudflare ถูกเชื่อมต่อกับเส้นทางหลักของอินเทอร์เน็ตและสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องตามความเร็วของบอร์ดแบนด์ ลดข้อเสียเปรียบของผู้ใช้งานที่ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบแบนด์วิธต่ำ
นี่คือตัวอย่างของการโหลดเว็บเพจบนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่องช้าเทียบกับแบบมีหรือไม่มี Browser Isolation เราตื่นเต้นที่ได้เห็น Browser Isolation ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงดิจิทัลและทำให้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกละเลยใช้งานได้เร็วขึ้น
หมายเหตุ: เวลาวัดจากเมื่อเริ่มการดาวน์โหลดเว็บเพจจนถึงเมื่อเว็บเพจแจ้งสัญญาณการโหลด
Note: Timing is measured from the start of web page download until the webpage has triggered it’s on-load signal.
เบราว์เซอร์ระยะไกลต้องใช้งานง่าย
ผลิตภัณฑ์ Browser Isolation มักถูกนำมาใช้เพื่อเสริมอุปกรณ์ (เช่นเครื่องยนต์เสมือนหรือกล่องไฟร์วอลล์) หรือเพื่อเปลี่ยนเบราว์เซอร์ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์เสริมเครือข่าย ทีมไอทีจำเป็นต้องรวมหลายโซลูชันที่แตกต่างเข้าด้วยกัน (แม้ว่าเป็นโซลูชันจากผู้จำหน่ายเดียวกัน) จึงก่อให้เกิดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นในเครือข่ายและสร้างความแตกต่างแก่ตัวประสานสำหรับการควบคุมนโยบายการกำหนดค่าและการเฝ้าระวังภัยคุกคาม
Cloudflare Browser Isolation ผสานรวมเข้ากับ Cloudflare สำหรับ Teams ได้อย่างเป็นธรรมชาติและนำเสนอมุมมองโดยรวมของเครือข่ายการรับส่งข้อมูลแบบแยกได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ Gateway เพื่ออนุญาต/ปิดกั้นการรับส่งข้อมูลตามหมวดหมู่เนื้อหาหรือภัยคุกคามความปลอดภัย คุณสามารถกำหนดนโยบายการแยกเว็บไซต์โดยแยกแบบไดนามิกตามอัตลักษณ์ ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยหรือเนื้อหาก็ได้
อนาคตของการท่องอินเทอร์เน็ตคือเบราว์ซิ่งระยะไกล
การดำเนินการในเว็บเพจท้องถิ่นสร้างภัยคุกคามใหญ่หลวงแก่ธุรกิจและองค์กรทั่วโลก วิธีแก้ปัญหาคือแค่เปลี่ยนภาระในการรันโค้ดที่ไม่น่าเชื่อถือจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ไปให้เบราว์เซอร์ที่แยกออกออกไปต่างหาก
ปลอดภัย รวดเร็ว เรียบง่าย เป็นไปได้แล้วใน Remote Browser Isolation วันนี้เราตื่นเต้นที่จะประกาศให้ทราบว่า Cloudflare Browser Isolation สามารถใช้งานแบบเสริมบน Cloudflare สำหรับ Teams ได้แล้ว จากนี้ไปคุณสามารถคุ้มครองธุรกิจของคุณจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยอันเกิดจากการท่องเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์หรือเครือข่าย เพื่อเริ่มใช้งาน ลงชื่อเพื่อเปิดใช้บัญชี Cloudflare สำหรับ Teams และเพิ่ม Browser Isolation เข้าไปยัง Teams Gateway หรือแผนมาตรฐานของ Teams ลูกค้าแบบรายสัญญาสามารถใช้งาน Browser Isolation ที่เพิ่มเข้าไปในแผน Cloudflare สำหรับ Teams ของตนได้โดยการ กรอกการร้องขอผ่านฟอร์มนี้
ตั้งแต่วันที่ Cloudflare ก่อตั้ง ภารกิจของเราคือการได้ช่วยสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่าเดิมและทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นประชาธิปไตยซึ่งก่อนนี้การเข้าถึงทำได้เพียงบริษัทรายใหญ่ที่มาพร้อมกับเครือข่ายอันซับซ้อน ทีมไอทีที่ทุ่มเทและเงินทุนที่สนับสนุนพวกเขา
เช่นเดียวกับในอดีตไม่นานมานี้เมื่อการเข้ารหัส HTTPS ถูกจำกัดไว้ให้เฉพาะการเข้าใช้งานในหน้าต่างๆ และการชำระเงินธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มี "ความอ่อนไหว" เท่านั้น เราเชื่อว่าการใช้โค้ดเว็บไซต์ให้น่าเชื่อถือโดยไร้เหตุผลนั้นเหมือนเป็นสิ่งโบราณตามกระบวนทัศน์ของการท่องเว็บแบบ Zero Trust เวลาแห่งเทคโนโลยี Remote Browser Isolation ที่มีการตอบสนองที่ดีและเชื่อถือได้มาถึงแล้ว