ปกป้อง API ของคุณจากการละเมิดและการขโมยข้อมูล

2021-03-24

โพสต์นี้ยังแสดงเป็นภาษา English, 繁體中文, 日本語, Indonesia และ 简体中文 ด้วย

การรับส่งข้อมูล API เติบโตอย่างรวดเร็ว ปีที่แล้วเพียงปีเดียว ขอบของเราเติบโตเร็วกว่าการเข้าชมเว็บถึง 300% เนื่องจาก API ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ การส่งคำสั่งที่หลากหลายเช่น “สั่งพิซซ่าจากร้านอาหารโปรดของฉันโดยใช้บัตรเครดิตใบนี้” หรือ “ทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและนี่คือรายละเอียดส่วนตัวของฉัน” สิ่งเหล่านี้จึงสุกงอมพอสำหรับการโจรกรรมข้อมูลและการละเมิด การเปิดเผยข้อมูลถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามอันดับต้น ๆ สำหรับการรับส่งข้อมูล API โดย OWASP; ซึ่งรวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลและการกรองข้อมูลจากการตอบกลับของข้อมูลต้นทาง (ความปลอดภัยของ API - ภัยคุกคาม 10 อันดับสูงสุดของปี 2019) การเพิ่มขึ้นของการรับส่งข้อมูลของ API และการโจมตีข้อมูลบ่อยครั้งขึ้นเรียกร้องให้มีโซลูชันการรักษาความปลอดภัยใหม่

ชุดเครื่องมือความปลอดภัยของ Cloudflare ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องการรับส่งข้อมูลของเว็บและ API มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้พูดคุยกับลูกค้าหลายร้อยราย เราก็พบว่ามีความจำเป็นในการปรับใช้และกำหนดค่าเครื่องมือรักษาความปลอดภัยสำหรับการรับส่งข้อมูล API ในอินเทอร์เฟซเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ในเดือนตุลาคม 2020 เราได้เปิดตัว API ShieldTM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ออกแบบมาสำหรับการรับส่งข้อมูล API เราเริ่มต้นด้วยการให้การรับรองความถูกต้อง mTLS แก่ผู้ใช้ Cloudflare ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับ gRPC และการตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาในรุ่นเบต้า ระหว่างการเปิดตัว เราได้วางแผนสำหรับการเปิดตัวในอนาคตด้วยฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพิ่มเติม ตอนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถขยายข้อเสนอของเราด้วยคุณลักษณะใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครอง API ของคุณจากการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

วันนี้ เรากำลังเปิดตัวคุณลักษณะสี่ประการเพื่อช่วยลดผลกระทบของการโจมตีด้วยการกรองข้อมูล: การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาสำหรับลูกค้าองค์กรทั้งหมด รายการ IP ที่มีการจัดการซึ่งช่วยให้คุณสามารถบล็อกการรับส่งข้อมูลจากพร็อกซีเปิด Certificate ควบคุมวงจรชีวิตได้มากขึ้น และโซลูชันการป้องกันข้อมูลสูญหาย ปลายสัปดาห์นี้ เรายังจะประกาศความสามารถที่จะช่วยให้คุณค้นพบ API ที่ทำงานบนเครือข่ายของคุณที่คุณอาจไม่ทราบ และวิธีการระบุคำขอผิดปกติที่เบี่ยงเบนไปจากการใช้งานที่ตั้งใจไว้

การตรวจสอบสคีมามีอยู่ทั่วไป

ระหว่างการเปิดตัว API Shield เราได้แนะนำการตรวจสอบสคีและเปิดตัวให้กับลูกค้าบางรายที่เลือกไว้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้ทำงานร่วมกับผู้ที่เริ่มใช้งานในช่วงแรกๆ เพื่อเพิ่มความสามารถและสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายลงในแดชบอร์ดของเราโดยตรง ตอนนี้คุณสามารถนำทางไปยังแท็บ 'API Shield' ซึ่งคุณสามารถปรับใช้งานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย API ได้โดยตรงจาก UI โฟลว์การปรับใช้งานจะขยายเร็วๆ นี้เพื่อรวมความสามารถเพิ่มเติมที่พบในแดชบอร์ด เช่น mTLS และการจำกัดอัตรา นอกจากนี้ เรายังจะผสานรวมคุณลักษณะใหม่ๆ เช่น การตรวจหาความผิดปกติของ API เพื่อการวนรอบความคิดเห็นที่ง่ายดาย

การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาทำงานโดยการสร้างโมเดลความปลอดภัยเชิงบวกโดยยึดตาม “สคีมา” ของ API ซึ่งเป็นสัญญาที่กำหนดการใช้ API และแนะนำนักพัฒนาให้รวมเข้ากับระบบของพวกเขา ตรงกันข้ามกับรูปแบบการรักษาความปลอดภัยเชิงลบ (โดยที่กฎกำหนดลักษณะที่คำขอต้องมีเพื่อทริกเกอร์การดำเนินการ เช่น การบล็อก) การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาออกแบบมาเพื่ออนุญาตคำขอที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในขณะที่ดำเนินการกับอย่างอื่น การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมายอมรับสคีมาที่เป็นไปตามข้อกำหนด OpenAPI v3 (หรือที่รู้จักในชื่อ Swagger Specification) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการกำหนดอินเทอร์เฟซ RESTful (เรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้านี้)

การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาจะประเมินคำขอแต่ละรายการเทียบกับการบันทึกสคีมา API หรือการบล็อกคำขอที่ไม่ปฏิบัติตาม

Schema Validation evaluates each request against an API Schema logging or blocking requests that do not comply with it.

API Shield นำเสนอ UI ที่ใช้งานง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถอัปโหลดสคีมาของตนไปยังไฟร์วอลล์ และสร้างกฎที่ตรวจสอบคำขอแต่ละรายการตามคำจำกัดความของ API โดยอัตโนมัติ หากคำขอเป็นไปตามข้อกำหนดก็จะถูกส่งต่อไปยังต้นทาง ในทางกลับกัน หากรูปแบบหรือเนื้อหาข้อมูลของคำขอไม่ตรงกับที่ API Shield คาดหวัง การเรียกนั้นจะถูกบันทึกหรือหลุดเพื่อปกป้องต้นทางจากคำขอที่ไม่ถูกต้องหรือเพย์โหลดที่เป็นอันตราย คำขอที่มีการป้อนข้อมูลจากภายนอกอาจไม่ได้คาดการณ์ไว้โดยนักพัฒนา API และอาจกระตุ้นการทำงานของแอปพลิเคชันที่คาดไม่ถึง เช่น ข้อมูลรั่วไหล

API Shield พร้อมการตรวจสอบสคีมาถูกปรับใช้โดยใช้สคีมา Cloudflare Rulesets OpenAPI ‌‌

API Shield with Schema Validation being deployed using the Cloudflare Rulesets OpenAPI schema.

UI จะแนะนำผู้ใช้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดชื่อโฮสต์และเส้นทางพื้นฐานของ API ที่จะปรับใช้ API Shield และอัปโหลดไฟล์สคีมา เมื่อปรับใช้ API Shield พร้อมการตรวจสอบสคีมาแล้ว จะสามารถตรวจสอบปลายทางที่ไฟร์วอลล์แยกวิเคราะห์และระดับการป้องกันที่ได้รับ ในหน้าการตรวจสอบ มีปลายทางสองกลุ่ม: มีการป้องกันและไม่ได้รับการป้องกัน รายการแสดงปลายทางและเมธอดอันเดิมทั้งหมดที่สคีมาได้รับการสนับสนุน ส่วนหลังระบุตำแหน่งปลายทางใดๆ ที่คำจำกัดความไม่ได้รับการสนับสนุนหรือคลุมเครือ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายการรับส่งข้อมูลที่ส่งไปยังปลายทางที่ไม่อยู่ในไฟล์สคีมา เราได้รวมกฎขั้นสุดท้ายที่ตรงกับการรับส่งข้อมูลที่ไม่ได้ส่งไปยังปลายทางที่มีการป้องกันใดๆ

ทุกครั้งที่มีการระบุคำขอที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยการตรวจสอบสคีมาและการดำเนินการ เช่น การบล็อกหรือบันทึก เหตุการณ์ใหม่ที่แท็กด้วย 'API Shield' ต้นทางจะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มลงในบันทึกของไฟร์วอลล์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์และบันทึกโดยไปที่หน้าภาพรวม ซึ่งพวกเขาสามารถเจาะลึกข้อมูลโดยใช้ความยืดหยุ่นของแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย GraphQL ของเรา

การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาดำเนินการตรวจสอบเส้นทาง ตัวแปรพาธ พารามิเตอร์การค้นหา ส่วนหัว และคุกกี้ และอนุญาตให้บันทึกการรับส่งข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การตรวจสอบสคีมารุ่นเบต้าพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าองค์กรแล้ว — กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อเข้าถึง

การป้องกันข้อมูลรั่วไหล

การสูญเสียข้อมูลเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่ก็มีผลกระทบต่อบุคคลและความเป็นส่วนตัวด้วย การสูญเสียข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอาจมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทในแง่ของผลกระทบทางการเงิน การพังทลายของมูลค่าแบรนด์ และการปฏิบัติตามกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล สุดท้าย การสูญเสียข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบุคคลอาจส่งผลเสียในแง่ของการสูญเสียทางการเงินและความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว

ก่อนหน้านี้ เราได้ประกาศชุดผลิตภัณฑ์ Data Loss Prevention (DLP) ของเรา ขณะนี้ เรากำลังขยายขอบเขตนี้เพื่อระบุข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ปล่อยให้ต้นทางของคุณอยู่ในขั้นตอนการตอบสนองของคำขอ HTTP หรือ API โซลูชันจะประเมินการรับส่งข้อมูลขาออก โดยตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกเทียบกับรูปแบบทั่วไปของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น หมายเลขประกันสังคมและข้อมูลทางการเงิน รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดธนาคาร ฯลฯ สำหรับรุ่นแรก ผู้ใช้จะสามารถบันทึกการจับคู่ที่เรียกโดย DLP ได้ เรากำลังวางแผนที่จะเพิ่มการดำเนินการอื่นๆ เช่น การทำให้งงงวยและปิดกั้นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยปล่อยให้ต้นทางอยู่เบื้องหลัง Cloudflare ต่อไป เราตั้งใจที่จะให้ลูกค้ากำหนดกฎเกณฑ์เพื่อระบุข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเจาะจงกับแอปพลิเคชันของตนโดยเฉพาะ

เราพัฒนา DLP โดยคำนึงถึงความเรียบง่าย เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถได้รับการปกป้องโดยไม่ต้องมีช่วงเวลาการตั้งค่าที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน เรากำลังเผยแพร่ DLP เป็นชุดกฎที่มีการจัดการซึ่งสามารถเปิดได้ผ่านแท็บกฎที่มีการจัดการของไฟร์วอลล์ สามารถใช้ DLP เป็นส่วนหนึ่งของ WAF ของ reverse proxy ได้ แต่ยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Cloudflare สำหรับ Teams ที่รวมการปกป้องข้อมูลในการกำหนดค่า Zero Trust การผสานรวมที่รัดกุมนี้ช่วยให้ควบคุมได้ดียิ่งขึ้นว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในองค์กรของคุณ

DLP อยู่ในรุ่นเบต้าและเรากำลังเปิดตัวให้กับลูกค้าที่นำร่องที่เลือก โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อเข้าร่วมรายการรอ

สามารถเปิดการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเป็นชุดกฎที่มีการจัดการ

Data Loss Protection can be turned on as a Managed Ruleset.

รายการ IP ที่มีการจัดการ: ข้อมูลภัยคุกคามโดย Cloudflare

เรากำลังเปิดตัวรายการ IP ที่มีการจัดการรายการแรกซึ่งจะพร้อมใช้งานภายในกฎไฟร์วอลล์ ในเดือนกรกฎาคม 2020 เราปล่อย IP Lists ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถอัปโหลดรายการ IP จำนวนมากที่สามารถใช้เมื่อเขียนกฎไฟร์วอลล์ วันนี้ เรากำลังเปิดตัวรายการที่รวบรวมโดย Cloudflare และลูกค้าสามารถใช้ในกฎของตนได้เหมือนกับที่พวกเขาใช้รายการที่อัปโหลดแบบกำหนดเอง

'Cloudflare Open Proxies' มี IP ของ Open SOCKS และ HTTP Proxies ที่กำหนดโดย Cloudflare โดยการวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลที่ขอบ นี่ไม่ได้จำกัดแค่คำขอ API เท่านั้น กฎสามารถนำไปใช้กับการรับส่งข้อมูลทุกประเภทที่ได้รับการประเมินโดยไฟร์วอลล์

รายการนี้เป็นฟีดแรกที่เรากำลังเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยอิงตามข้อมูลภัยคุกคาม Cloudflare ที่ใช้ประโยชน์จากขนาดและการเข้าถึงเครือข่ายของเรา เราจะเติมรายการนี้ได้อย่างไร? เราเห็นคำขอจากทุกที่อยู่ IP ที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต Cloudflare รวมรายการโอเพ่นซอร์สเข้ากับเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อระบุพร็อกซีแบบเปิด หลังจากตรวจสอบพร็อกซีแล้ว Cloudflare จะกำหนด IP ออกและสร้างรายการ จากนั้น เราจะดึงข้อมูลชื่อเสียงนี้กลับเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยของเรา และทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของรายการ IP ที่มีการจัดการ

รายการนี้มีให้สำหรับแผนองค์กรทั้งหมด และสามารถใช้ได้โดยการเลือก 'Cloudflare Open Proxies' ในเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อรวบรวมรายการ IP ที่มีอยู่ทั้งหมด (ดูภาพด้านล่าง)

สามารถใช้รายการที่มีการจัดการ Cloudflare Open Proxies ได้โดยตรงในตัวสร้างกฎไฟร์วอลล์

Cloudflare Open Proxies managed list can be used directly in the Firewall rule builder.

การควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองไคลเอ็นต์ (client certificates)

เราเปิดตัว mTLS ด้วย API Shield รุ่นแรกที่คำนึงถึงแอปมือถือและอุปกรณ์ IoT การบังคับใช้การรับรองความถูกต้องที่เข้มงวดด้วยใบรับรองฝั่งไคลเอ็นต์ (client certificates) เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากในการปกป้องการรับส่งข้อมูลจากการขโมยข้อมูลและการละเมิดโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อุปกรณ์ IoT หรือโทรศัพท์มือถือถูกขโมย สูญหาย หรือถูกควบคุมโดยผู้ประสงค์ร้าย ผู้ใช้ Cloudflare ต้องการวิธีเพิกถอนใบรับรองที่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความสามารถในการแยกการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุกอย่างถาวรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูลสูญหายและการโจมตีที่เป็นอันตราย

ลูกค้าจำนวนมากของเราที่เริ่มฝังใบรับรอง API Shield ในแอปของตนได้ใช้โซลูชันการเพิกถอนโดยใช้ Workers with Workers KV แม้ว่าโซลูชันนี้จะอนุญาตให้มีการควบคุมแบบละเอียดบนใบรับรองได้ แต่ก็ต้องการความพยายามในการพัฒนาอย่างมากจากลูกค้าของเราและไม่สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย

สำหรับสัปดาห์ความปลอดภัย เรากำลังเปิดตัวโซลูชันที่มีการจัดการเต็มรูปแบบเพื่อเพิกถอน (และกู้คืน) ใบรับรองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว เราสร้างอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาเพื่อจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของใบรับรองของคุณที่ขอบของเรา ตั้งแต่การออกไปจนถึงการเพิกถอน เราดูแลเรื่องนี้ให้คุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันของคุณโดยไม่ต้องกังวลกับการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) ที่ซับซ้อนและมีราคาแพง และการจัดการการเพิกถอนอุปกรณ์ที่อาจมีความเสี่ยง จุดสัมผัสของลูกค้าคือปุ่ม 'เพิกถอน' และ 'กู้คืน' ใหม่ในแท็บใบรับรองไคลเอ็นต์ การเรียก API ที่รองรับ และฟิลด์ใหม่สำหรับกฎไฟร์วอลล์

คำขอแต่ละรายการที่นำเสนอใบรับรองไปยังขอบของ Cloudflare จะมีการตั้งค่าฟิลด์ไฟร์วอลล์สองฟิลด์: cf.tls_client_auth.cert_verified และ cf.tls_client_auth.cert_revoked คำขอได้รับการประมวลผลโดยไฟร์วอลล์ ซึ่งผู้ใช้สามารถรวมฟิลด์เหล่านี้กับฟังก์ชันไฟร์วอลล์อื่นๆ ทั้งหมดได้ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าใบรับรองได้รับการตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้ว แต่ถูกเพิกถอน นอกจากนี้ มันยังช่วยให้คุณสามารถใช้นโยบายความปลอดภัยที่จำเป็นในขณะที่ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ปลายทาง การกำหนดค่าแบบคลาสสิกจะอนุญาตเฉพาะคำขอที่มีใบรับรองที่ตรวจสอบแล้ว ในขณะที่ส่งต่อคำขอจากใบรับรองที่ถูกเพิกถอนไปยังหน้าอื่นหรือปลายทางเพื่อจัดการกับข้อยกเว้นตามเส้นทางของผู้ใช้ของคุณ

ผู้ใช้สามารถเพิกถอนใบรับรองได้โดยไปที่แท็บใบรับรองไคลเอ็นต์ (Client Certificates)

Users can revoke certificates by visiting the Client Certificates tab.

อะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่?

ทีม Cloudflare กำลังทำงานเพื่อเปิดตัวคุณลักษณะเพิ่มเติมภายใต้ร่ม API Shield เรากำลังพูดคุยกับลูกค้าหลายร้อยรายที่ใช้ Cloudflare สำหรับการรับส่งข้อมูล API และคุณสมบัติสามอย่างที่มีความสำคัญสูง: การวิเคราะห์ API เชิงลึก เครื่องมือจำกัดอัตราที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และการผสานรวมกับการตรวจจับความผิดปกติ API

การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาและการป้องกันข้อมูลสูญหายได้รับการเผยแพร่ในวันนี้โดยมีการผสานรวมอย่างเต็มรูปแบบในบันทึกและเครื่องมือวิเคราะห์ของเรา ในอนาคต เรากำลังวางแผนที่จะขยายความสามารถในการวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลและจัดหาเครื่องมือให้กับลูกค้าเพื่อระบุและจัดการการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ API endpoints โดยเฉพาะ

การจำกัดอัตราของ Cloudflare ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการเข้าชมเว็บ ซึ่งคุณสามารถเขียนกฎตาม URL และวิธีการขอ ขณะนี้ เรากำลังดำเนินการผสานรวมพลังของกฎไฟร์วอลล์เข้ากับการควบคุมที่จำกัดอัตราไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งกลุ่มการรับส่งข้อมูลโดยใช้ตรรกะอันทรงพลังที่มีอยู่ในไฟร์วอลล์ เรายังขยายกลไกการนับเพื่อรวมความสามารถในการให้คะแนนขีดจำกัดตามคีย์ API และ ID ผู้ใช้

เมื่อกำหนดเป้าหมายการรับส่งข้อมูล API รูปแบบการโจมตีอาจแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้โซลูชันการจัดการ Bot แบบเดิมไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัย ในวันศุกร์นี้ เราจะประกาศคุณสมบัติหลักสองประการที่มุ่งเน้นไปที่การปกป้องแอปพลิเคชันของคุณต่อไป: การค้นพบ API และการตรวจจับความผิดปกติ การค้นพบช่วยให้ลูกค้าสามารถจับคู่ปลายทางและมองเห็นพื้นที่ผิวของ API ได้ การตรวจจับการทำงานผิดปกติของเครื่อง (Anomaly Detection) เป็นโซลูชันของ Cloudflare ในการแยกทราฟฟิก API ที่ดีออกจากกิจกรรมที่เป็นอันตรายได้อย่างน่าเชื่อถือและหลากหลาย ลูกค้าจะสามารถตั้งค่านี้ร่วมกับ mTLS, การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาและการจํากัดอัตราเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันสูงสุด ดูบล็อกของเราในวันศุกร์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้

