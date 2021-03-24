ปกป้อง API ของคุณจากการละเมิดและการขโมยข้อมูล

การรับส่งข้อมูล API เติบโตอย่างรวดเร็ว ปีที่แล้วเพียงปีเดียว ขอบของเราเติบโตเร็วกว่าการเข้าชมเว็บถึง 300% เนื่องจาก API ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ การส่งคำสั่งที่หลากหลายเช่น “สั่งพิซซ่าจากร้านอาหารโปรดของฉันโดยใช้บัตรเครดิตใบนี้” หรือ “ทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและนี่คือรายละเอียดส่วนตัวของฉัน” สิ่งเหล่านี้จึงสุกงอมพอสำหรับการโจรกรรมข้อมูลและการละเมิด การเปิดเผยข้อมูลถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในภัยคุกคามอันดับต้น ๆ สำหรับการรับส่งข้อมูล API โดย OWASP; ซึ่งรวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลและการกรองข้อมูลจากการตอบกลับของข้อมูลต้นทาง (ความปลอดภัยของ API - ภัยคุกคาม 10 อันดับสูงสุดของปี 2019) การเพิ่มขึ้นของการรับส่งข้อมูลของ API และการโจมตีข้อมูลบ่อยครั้งขึ้นเรียกร้องให้มีโซลูชันการรักษาความปลอดภัยใหม่
ชุดเครื่องมือความปลอดภัยของ Cloudflare ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องการรับส่งข้อมูลของเว็บและ API มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้พูดคุยกับลูกค้าหลายร้อยราย เราก็พบว่ามีความจำเป็นในการปรับใช้และกำหนดค่าเครื่องมือรักษาความปลอดภัยสำหรับการรับส่งข้อมูล API ในอินเทอร์เฟซเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ ในเดือนตุลาคม 2020 เราได้เปิดตัว API ShieldTM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ออกแบบมาสำหรับการรับส่งข้อมูล API เราเริ่มต้นด้วยการให้การรับรองความถูกต้อง mTLS แก่ผู้ใช้ Cloudflare ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับ gRPC และการตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาในรุ่นเบต้า ระหว่างการเปิดตัว เราได้วางแผนสำหรับการเปิดตัวในอนาคตด้วยฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพิ่มเติม ตอนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถขยายข้อเสนอของเราด้วยคุณลักษณะใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครอง API ของคุณจากการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
วันนี้ เรากำลังเปิดตัวคุณลักษณะสี่ประการเพื่อช่วยลดผลกระทบของการโจมตีด้วยการกรองข้อมูล: การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาสำหรับลูกค้าองค์กรทั้งหมด รายการ IP ที่มีการจัดการซึ่งช่วยให้คุณสามารถบล็อกการรับส่งข้อมูลจากพร็อกซีเปิด Certificate ควบคุมวงจรชีวิตได้มากขึ้น และโซลูชันการป้องกันข้อมูลสูญหาย ปลายสัปดาห์นี้ เรายังจะประกาศความสามารถที่จะช่วยให้คุณค้นพบ API ที่ทำงานบนเครือข่ายของคุณที่คุณอาจไม่ทราบ และวิธีการระบุคำขอผิดปกติที่เบี่ยงเบนไปจากการใช้งานที่ตั้งใจไว้
การตรวจสอบสคีมามีอยู่ทั่วไป
ระหว่างการเปิดตัว API Shield เราได้แนะนำการตรวจสอบสคีและเปิดตัวให้กับลูกค้าบางรายที่เลือกไว้ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้ทำงานร่วมกับผู้ที่เริ่มใช้งานในช่วงแรกๆ เพื่อเพิ่มความสามารถและสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายลงในแดชบอร์ดของเราโดยตรง ตอนนี้คุณสามารถนำทางไปยังแท็บ 'API Shield' ซึ่งคุณสามารถปรับใช้งานผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย API ได้โดยตรงจาก UI โฟลว์การปรับใช้งานจะขยายเร็วๆ นี้เพื่อรวมความสามารถเพิ่มเติมที่พบในแดชบอร์ด เช่น mTLS และการจำกัดอัตรา นอกจากนี้ เรายังจะผสานรวมคุณลักษณะใหม่ๆ เช่น การตรวจหาความผิดปกติของ API เพื่อการวนรอบความคิดเห็นที่ง่ายดาย
การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาทำงานโดยการสร้างโมเดลความปลอดภัยเชิงบวกโดยยึดตาม “สคีมา” ของ API ซึ่งเป็นสัญญาที่กำหนดการใช้ API และแนะนำนักพัฒนาให้รวมเข้ากับระบบของพวกเขา ตรงกันข้ามกับรูปแบบการรักษาความปลอดภัยเชิงลบ (โดยที่กฎกำหนดลักษณะที่คำขอต้องมีเพื่อทริกเกอร์การดำเนินการ เช่น การบล็อก) การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาออกแบบมาเพื่ออนุญาตคำขอที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในขณะที่ดำเนินการกับอย่างอื่น การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมายอมรับสคีมาที่เป็นไปตามข้อกำหนด OpenAPI v3 (หรือที่รู้จักในชื่อ Swagger Specification) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการกำหนดอินเทอร์เฟซ RESTful (เรียนรู้เพิ่มเติมที่หน้านี้)
การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาจะประเมินคำขอแต่ละรายการเทียบกับการบันทึกสคีมา API หรือการบล็อกคำขอที่ไม่ปฏิบัติตาม
API Shield นำเสนอ UI ที่ใช้งานง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถอัปโหลดสคีมาของตนไปยังไฟร์วอลล์ และสร้างกฎที่ตรวจสอบคำขอแต่ละรายการตามคำจำกัดความของ API โดยอัตโนมัติ หากคำขอเป็นไปตามข้อกำหนดก็จะถูกส่งต่อไปยังต้นทาง ในทางกลับกัน หากรูปแบบหรือเนื้อหาข้อมูลของคำขอไม่ตรงกับที่ API Shield คาดหวัง การเรียกนั้นจะถูกบันทึกหรือหลุดเพื่อปกป้องต้นทางจากคำขอที่ไม่ถูกต้องหรือเพย์โหลดที่เป็นอันตราย คำขอที่มีการป้อนข้อมูลจากภายนอกอาจไม่ได้คาดการณ์ไว้โดยนักพัฒนา API และอาจกระตุ้นการทำงานของแอปพลิเคชันที่คาดไม่ถึง เช่น ข้อมูลรั่วไหล
API Shield พร้อมการตรวจสอบสคีมาถูกปรับใช้โดยใช้สคีมา Cloudflare Rulesets OpenAPI
UI จะแนะนำผู้ใช้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการกำหนดชื่อโฮสต์และเส้นทางพื้นฐานของ API ที่จะปรับใช้ API Shield และอัปโหลดไฟล์สคีมา เมื่อปรับใช้ API Shield พร้อมการตรวจสอบสคีมาแล้ว จะสามารถตรวจสอบปลายทางที่ไฟร์วอลล์แยกวิเคราะห์และระดับการป้องกันที่ได้รับ ในหน้าการตรวจสอบ มีปลายทางสองกลุ่ม: มีการป้องกันและไม่ได้รับการป้องกัน รายการแสดงปลายทางและเมธอดอันเดิมทั้งหมดที่สคีมาได้รับการสนับสนุน ส่วนหลังระบุตำแหน่งปลายทางใดๆ ที่คำจำกัดความไม่ได้รับการสนับสนุนหรือคลุมเครือ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายการรับส่งข้อมูลที่ส่งไปยังปลายทางที่ไม่อยู่ในไฟล์สคีมา เราได้รวมกฎขั้นสุดท้ายที่ตรงกับการรับส่งข้อมูลที่ไม่ได้ส่งไปยังปลายทางที่มีการป้องกันใดๆ
ทุกครั้งที่มีการระบุคำขอที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยการตรวจสอบสคีมาและการดำเนินการ เช่น การบล็อกหรือบันทึก เหตุการณ์ใหม่ที่แท็กด้วย 'API Shield' ต้นทางจะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มลงในบันทึกของไฟร์วอลล์ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการวิเคราะห์และบันทึกโดยไปที่หน้าภาพรวม ซึ่งพวกเขาสามารถเจาะลึกข้อมูลโดยใช้ความยืดหยุ่นของแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย GraphQL ของเรา
การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาดำเนินการตรวจสอบเส้นทาง ตัวแปรพาธ พารามิเตอร์การค้นหา ส่วนหัว และคุกกี้ และอนุญาตให้บันทึกการรับส่งข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การตรวจสอบสคีมารุ่นเบต้าพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าองค์กรแล้ว — กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อเข้าถึง
การสูญเสียข้อมูลเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แต่ก็มีผลกระทบต่อบุคคลและความเป็นส่วนตัวด้วย การสูญเสียข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอาจมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัทในแง่ของผลกระทบทางการเงิน การพังทลายของมูลค่าแบรนด์ และการปฏิบัติตามกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล สุดท้าย การสูญเสียข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบุคคลอาจส่งผลเสียในแง่ของการสูญเสียทางการเงินและความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว
ก่อนหน้านี้ เราได้ประกาศชุดผลิตภัณฑ์ Data Loss Prevention (DLP) ของเรา ขณะนี้ เรากำลังขยายขอบเขตนี้เพื่อระบุข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ปล่อยให้ต้นทางของคุณอยู่ในขั้นตอนการตอบสนองของคำขอ HTTP หรือ API โซลูชันจะประเมินการรับส่งข้อมูลขาออก โดยตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกเทียบกับรูปแบบทั่วไปของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น หมายเลขประกันสังคมและข้อมูลทางการเงิน รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิต รายละเอียดธนาคาร ฯลฯ สำหรับรุ่นแรก ผู้ใช้จะสามารถบันทึกการจับคู่ที่เรียกโดย DLP ได้ เรากำลังวางแผนที่จะเพิ่มการดำเนินการอื่นๆ เช่น การทำให้งงงวยและปิดกั้นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยปล่อยให้ต้นทางอยู่เบื้องหลัง Cloudflare ต่อไป เราตั้งใจที่จะให้ลูกค้ากำหนดกฎเกณฑ์เพื่อระบุข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเจาะจงกับแอปพลิเคชันของตนโดยเฉพาะ
เราพัฒนา DLP โดยคำนึงถึงความเรียบง่าย เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถได้รับการปกป้องโดยไม่ต้องมีช่วงเวลาการตั้งค่าที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน เรากำลังเผยแพร่ DLP เป็นชุดกฎที่มีการจัดการซึ่งสามารถเปิดได้ผ่านแท็บกฎที่มีการจัดการของไฟร์วอลล์ สามารถใช้ DLP เป็นส่วนหนึ่งของ WAF ของ reverse proxy ได้ แต่ยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Cloudflare สำหรับ Teams ที่รวมการปกป้องข้อมูลในการกำหนดค่า Zero Trust การผสานรวมที่รัดกุมนี้ช่วยให้ควบคุมได้ดียิ่งขึ้นว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในองค์กรของคุณ
DLP อยู่ในรุ่นเบต้าและเรากำลังเปิดตัวให้กับลูกค้าที่นำร่องที่เลือก โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อเข้าร่วมรายการรอ
สามารถเปิดการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเป็นชุดกฎที่มีการจัดการ
รายการ IP ที่มีการจัดการ: ข้อมูลภัยคุกคามโดย Cloudflare
เรากำลังเปิดตัวรายการ IP ที่มีการจัดการรายการแรกซึ่งจะพร้อมใช้งานภายในกฎไฟร์วอลล์ ในเดือนกรกฎาคม 2020 เราปล่อย IP Lists ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถอัปโหลดรายการ IP จำนวนมากที่สามารถใช้เมื่อเขียนกฎไฟร์วอลล์ วันนี้ เรากำลังเปิดตัวรายการที่รวบรวมโดย Cloudflare และลูกค้าสามารถใช้ในกฎของตนได้เหมือนกับที่พวกเขาใช้รายการที่อัปโหลดแบบกำหนดเอง
'Cloudflare Open Proxies' มี IP ของ Open SOCKS และ HTTP Proxies ที่กำหนดโดย Cloudflare โดยการวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลที่ขอบ นี่ไม่ได้จำกัดแค่คำขอ API เท่านั้น กฎสามารถนำไปใช้กับการรับส่งข้อมูลทุกประเภทที่ได้รับการประเมินโดยไฟร์วอลล์
รายการนี้เป็นฟีดแรกที่เรากำลังเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยอิงตามข้อมูลภัยคุกคาม Cloudflare ที่ใช้ประโยชน์จากขนาดและการเข้าถึงเครือข่ายของเรา เราจะเติมรายการนี้ได้อย่างไร? เราเห็นคำขอจากทุกที่อยู่ IP ที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต Cloudflare รวมรายการโอเพ่นซอร์สเข้ากับเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อระบุพร็อกซีแบบเปิด หลังจากตรวจสอบพร็อกซีแล้ว Cloudflare จะกำหนด IP ออกและสร้างรายการ จากนั้น เราจะดึงข้อมูลชื่อเสียงนี้กลับเข้าไปในระบบรักษาความปลอดภัยของเรา และทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบของรายการ IP ที่มีการจัดการ
รายการนี้มีให้สำหรับแผนองค์กรทั้งหมด และสามารถใช้ได้โดยการเลือก 'Cloudflare Open Proxies' ในเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อรวบรวมรายการ IP ที่มีอยู่ทั้งหมด (ดูภาพด้านล่าง)
สามารถใช้รายการที่มีการจัดการ Cloudflare Open Proxies ได้โดยตรงในตัวสร้างกฎไฟร์วอลล์
การควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองไคลเอ็นต์ (client certificates)
เราเปิดตัว mTLS ด้วย API Shield รุ่นแรกที่คำนึงถึงแอปมือถือและอุปกรณ์ IoT การบังคับใช้การรับรองความถูกต้องที่เข้มงวดด้วยใบรับรองฝั่งไคลเอ็นต์ (client certificates) เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากในการปกป้องการรับส่งข้อมูลจากการขโมยข้อมูลและการละเมิดโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อุปกรณ์ IoT หรือโทรศัพท์มือถือถูกขโมย สูญหาย หรือถูกควบคุมโดยผู้ประสงค์ร้าย ผู้ใช้ Cloudflare ต้องการวิธีเพิกถอนใบรับรองที่ถือว่ามีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความสามารถในการแยกการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ถูกบุกรุกอย่างถาวรเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูลสูญหายและการโจมตีที่เป็นอันตราย
ลูกค้าจำนวนมากของเราที่เริ่มฝังใบรับรอง API Shield ในแอปของตนได้ใช้โซลูชันการเพิกถอนโดยใช้ Workers with Workers KV แม้ว่าโซลูชันนี้จะอนุญาตให้มีการควบคุมแบบละเอียดบนใบรับรองได้ แต่ก็ต้องการความพยายามในการพัฒนาอย่างมากจากลูกค้าของเราและไม่สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย
สำหรับสัปดาห์ความปลอดภัย เรากำลังเปิดตัวโซลูชันที่มีการจัดการเต็มรูปแบบเพื่อเพิกถอน (และกู้คืน) ใบรับรองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว เราสร้างอินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมาเพื่อจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของใบรับรองของคุณที่ขอบของเรา ตั้งแต่การออกไปจนถึงการเพิกถอน เราดูแลเรื่องนี้ให้คุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันของคุณโดยไม่ต้องกังวลกับการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) ที่ซับซ้อนและมีราคาแพง และการจัดการการเพิกถอนอุปกรณ์ที่อาจมีความเสี่ยง จุดสัมผัสของลูกค้าคือปุ่ม 'เพิกถอน' และ 'กู้คืน' ใหม่ในแท็บใบรับรองไคลเอ็นต์ การเรียก API ที่รองรับ และฟิลด์ใหม่สำหรับกฎไฟร์วอลล์
คำขอแต่ละรายการที่นำเสนอใบรับรองไปยังขอบของ Cloudflare จะมีการตั้งค่าฟิลด์ไฟร์วอลล์สองฟิลด์: cf.tls_client_auth.cert_verified และ cf.tls_client_auth.cert_revoked คำขอได้รับการประมวลผลโดยไฟร์วอลล์ ซึ่งผู้ใช้สามารถรวมฟิลด์เหล่านี้กับฟังก์ชันไฟร์วอลล์อื่นๆ ทั้งหมดได้ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าใบรับรองได้รับการตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้ว แต่ถูกเพิกถอน นอกจากนี้ มันยังช่วยให้คุณสามารถใช้นโยบายความปลอดภัยที่จำเป็นในขณะที่ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ปลายทาง การกำหนดค่าแบบคลาสสิกจะอนุญาตเฉพาะคำขอที่มีใบรับรองที่ตรวจสอบแล้ว ในขณะที่ส่งต่อคำขอจากใบรับรองที่ถูกเพิกถอนไปยังหน้าอื่นหรือปลายทางเพื่อจัดการกับข้อยกเว้นตามเส้นทางของผู้ใช้ของคุณ
ผู้ใช้สามารถเพิกถอนใบรับรองได้โดยไปที่แท็บใบรับรองไคลเอ็นต์ (Client Certificates)
ทีม Cloudflare กำลังทำงานเพื่อเปิดตัวคุณลักษณะเพิ่มเติมภายใต้ร่ม API Shield เรากำลังพูดคุยกับลูกค้าหลายร้อยรายที่ใช้ Cloudflare สำหรับการรับส่งข้อมูล API และคุณสมบัติสามอย่างที่มีความสำคัญสูง: การวิเคราะห์ API เชิงลึก เครื่องมือจำกัดอัตราที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และการผสานรวมกับการตรวจจับความผิดปกติ API
การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาและการป้องกันข้อมูลสูญหายได้รับการเผยแพร่ในวันนี้โดยมีการผสานรวมอย่างเต็มรูปแบบในบันทึกและเครื่องมือวิเคราะห์ของเรา ในอนาคต เรากำลังวางแผนที่จะขยายความสามารถในการวิเคราะห์การรับส่งข้อมูลและจัดหาเครื่องมือให้กับลูกค้าเพื่อระบุและจัดการการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ API endpoints โดยเฉพาะ
การจำกัดอัตราของ Cloudflare ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการเข้าชมเว็บ ซึ่งคุณสามารถเขียนกฎตาม URL และวิธีการขอ ขณะนี้ เรากำลังดำเนินการผสานรวมพลังของกฎไฟร์วอลล์เข้ากับการควบคุมที่จำกัดอัตราไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถแบ่งกลุ่มการรับส่งข้อมูลโดยใช้ตรรกะอันทรงพลังที่มีอยู่ในไฟร์วอลล์ เรายังขยายกลไกการนับเพื่อรวมความสามารถในการให้คะแนนขีดจำกัดตามคีย์ API และ ID ผู้ใช้
เมื่อกำหนดเป้าหมายการรับส่งข้อมูล API รูปแบบการโจมตีอาจแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้โซลูชันการจัดการ Bot แบบเดิมไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัย ในวันศุกร์นี้ เราจะประกาศคุณสมบัติหลักสองประการที่มุ่งเน้นไปที่การปกป้องแอปพลิเคชันของคุณต่อไป: การค้นพบ API และการตรวจจับความผิดปกติ การค้นพบช่วยให้ลูกค้าสามารถจับคู่ปลายทางและมองเห็นพื้นที่ผิวของ API ได้ การตรวจจับการทำงานผิดปกติของเครื่อง (Anomaly Detection) เป็นโซลูชันของ Cloudflare ในการแยกทราฟฟิก API ที่ดีออกจากกิจกรรมที่เป็นอันตรายได้อย่างน่าเชื่อถือและหลากหลาย ลูกค้าจะสามารถตั้งค่านี้ร่วมกับ mTLS, การตรวจสอบความถูกต้องของสคีมาและการจํากัดอัตราเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันสูงสุด ดูบล็อกของเราในวันศุกร์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้