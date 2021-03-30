ภายใน Cloudflare: ป้องกันการแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี

2021-03-30

โพสต์นี้ยังแสดงเป็นภาษา English และ Indonesia ด้วย

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา Cloudflare ได้เผยแพร่บล็อกโพสต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยลูกค้าของเราจากบ็อต credentials stuffing , ตรวจจับผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวที่ถูกบุกรุก และปิดกั้นผู้ใช้จากบริการพร็อกซี แต่เราจะทำอย่างไรภายใน Cloudflare เพื่อป้องกันการเข้าครอบครองบัญชีในแอปพลิเคชันของเราเอง ทีมรักษาความปลอดภัยใช้ผลิตภัณฑ์ Cloudflare เพื่อป้องกันการบุกรุกบัญชีในเชิงรุก เรายังมีระบบตรวจจับและการทำงานอัตโนมัติเป็นเลเยอร์ที่สองเพื่อแจ้งเตือนเราหากบัญชีพนักงานถูกบุกรุก เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย ตรวจสอบ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของเราคือป้องกันผู้โจมตีแบบอัตโนมัติและแบบกำหนดเป้าหมาย โดยไม่คำนึงถึงเทคนิคการแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี: การโจมตีด้วย brute force, credential stuffing, บ็อตเน็ต วิศวกรรมโซเชียล หรือฟิชชิ่ง

วงจรการแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีแบบคลาสสิก

อันดับแรก มาดูวงจรชีวิตทั่วไปสำหรับบัญชีที่ถูกบุกรุก

สถานการณ์ที่พบเห็นโดยทั่วไปคือการละเมิดรหัสผ่านและที่อยู่อีเมลหลายครั้ง ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ถูกนำมาใช้ซ้ำผ่าน credential stuffing เพื่อพยายามเข้าถึงบัญชีใด ๆ (บนแพลตฟอร์มใด ๆ ) ที่ผู้ใช้อาจใช้ข้อมูลข้างต้นซ้ำไปซ้ำมา เมื่อผู้โจมตีเข้าถึงครั้งแรกได้สำเร็จ ซึ่งหมายความว่ารหัสผ่านและที่อยู่อีเมลที่ใช้ร่วมกันได้ผล พวกเขาจะนำข้อมูลที่ได้จากระบบนั้นมาใช้กับระบบอื่น ๆ ผ่านวิธีการต่างๆ ลักษณะนี้จัดอยู่ในประเภทการเคลื่อนย้ายแบบด้านข้าง ด้วยรหัสผ่านเดียวที่รั่วไหล มีความเป็นไปได้ที่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องจะเกิดการละเมิดโดยที่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตลงชื่อเข้าใช้และขโมยข้อมูล

การแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีอีกรูปแบบหนึ่งคือ อีเมลฟิชชิ่งพร้อมลิงก์ที่ส่งถึงพนักงานโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงข้อมูลประจำตัวของพนักงาน กลวิธีทั่วไปที่ผู้โจมตีใช้คือ Evilginx ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กการโจมตีแบบคนกลางที่ใช้เพื่อหลอกดึงข้อมูลประจำตัวและคุกกี้เซสชันของบริการเว็บใด ๆ ผู้โจมตีจะสร้างเพจที่คล้ายกับพอร์ทัลล็อกอินของบริษัท เพื่อดักจับการรับส่งข้อมูล และเก็บข้อมูลประจำตัวที่ป้อนลงในเพจไว้ เมื่อรวบรวมข้อมูลประจำตัวไว้ได้แล้ว ผู้โจมตีจะเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ทันที ก่อนคัดกรองข้อมูล และพยายามลดทอนความแข็งแกร่งของระบบ/บัญชีที่เกี่ยวข้อง แต่เพราะมีการปรับปรุงระบบกรองอีเมลฟิชชิ่ง ผู้โจมตีจึงเลือกใช้วิธีการวิศวกรรมโซเชียลทางโทรศัพท์เพื่อให้พนักงานเข้าชมเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย เช่น เว็บไซต์ที่กล่าวถึงข้างต้น

สองวิธีที่พบบ่อยที่สุดในการเพิ่มการตรวจสอบเพิ่มเติม คือการใช้รหัสผ่านครั้งเดียวแบบตามเวลา (TOTP) หรือรหัสยืนยันผ่านข้อความ (SMS) เป็นตัวเลือกการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย โดย TOTP จะสร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวซึ่งใช้เวลาปัจจุบันเป็นต้นทางกำหนดลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งวิธีนี้มักได้มาจากแอปพลิเคชันมือถือ เช่น Google Authenticator แต่วิธีการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยทั้งสองวิธีเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันการเข้าสวมบัญชีได้ เนื่องจากผู้โจมตีสามารถใช้กลวิธีทางวิศวกรรมโซเซียลเพื่อหลอกให้พนักงานบอกรหัส TOTP หรือ SMS นอกจากนี้ ผู้โจมตียังสามารถทำการสลับซิม ซึ่งเป็นกลวิธีที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ถูกหลอกให้กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่นให้กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ เพื่อรับรหัสยืนยันที่ส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้โจมตี

การแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีเป็นภัยคุกคามต่อบริษัทและผู้ใช้อย่างแท้จริง มาดูตัวอย่างที่จับต้องได้ของการละเมิดความปลอดภัยลักษณะนี้ และวิธีป้องกันในหลายระดับโดยใช้ Cloudflare

ตัวอย่างจริงของการแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี

ในปี 2020 ตัวอย่างของผลกระทบของการแอบอ้างเป็ฯเจ้าของบัญชีถูกแสดงให้เห็นเมื่อผู้โจมตีสามารถล้วงข้อมูลประจำตัวพนักงาน Twitter สำหรับใช้เข้าสู่ระบบ แล้วเข้าถึงบัญชี Twitter ที่ยืนยันแล้วนับสิบบัญชี วัยรุ่นจากฟลอริดาปลอมหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานด้วยการแลกเปลี่ยนซิม ซึ่งเป็นกลวิธีที่นำมาใช้เพื่อให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่นให้กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ จากนั้นผู้โจมตีก็ทำวิศวกรรมโซเชียลให้กับพนักงาน Twitter โดยแสร้งทำเป็นเป็นสมาชิกแผนกไอทีของพนักงาน เมื่อพนักงานเชื่อตามนั้น ผู้โจมตีจะแนะนำให้พนักงานไปยังหน้าฟิชชิ่งที่คล้ายกับพอร์ทัลเข้าสู่ระบบ Okta ของ Twitter เมื่อพนักงานป้อนข้อมูลประจำตัวลงในหน้าที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย ผู้โจมตีก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเข้าถึงระบบของ Twitter ได้ การโจมตีนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการใช้ SMS และ/หรือ TOTP สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย หากพนักงาน Twitter มีโทเค็นการรักษาความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ U2F เช่น YubiKey ผู้โจมตีจะป้อนข้อมูลประจำตัวที่ขโมยมา จากนั้นจะได้รับแจ้งให้แตะคีย์จริงเพื่อขอสิทธิ์เข้าระบบ ซึ่งจะทำไม่ได้หากไม่มีคีย์ของพนักงาน

ในสถานการณ์จำลองนี้ บริษัทสามารถใช้ Cloudflare Access เพื่อล็อคการเข้าถึงระบบภายในของอุปกรณ์ของบริษัท และใช้นโยบายการเข้าถึงที่รัดกุมเพื่อจำกัดบัญชีที่ผู้ใช้แต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ โดยสามารถนำนโยบายมาใช้เพื่อบังคับให้พนักงานตรวจสอบสิทธิ์ด้วยโทเค็นการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ U2F และปิดกั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ใช้ TOTP/SMS

ในปี 2018 การละเมิดข้อมูลได้ทำความเสียหายให้กับข้อมูลผู้ใช้ MyFitnessPal รวมถึงรหัสผ่าน อีกสองปีต่อมา มีการนำข้อมูลที่หลอกล่อมาได้นี้มาใช้ทำการโจมตีแบบ credential stuffing บริษัทประกันสองแห่ง ได้แก่ Independence Blue Cross และ AmeriHealth New Jersey การโจมตีแบบ credential stuffing ส่งผลให้มีการเข้าถึงข้อมูลการประกันของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทใดก็ตามสามารถตกเป็นเป้าหมายของกลยุทธ์การแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีได้

โซลูชันบ็อตของ Cloudflare รวมถึง Super Bot Fight Mode ซึ่งเปิดตัวในวันนี้อาจนำมาใช้ในหมู่บริษัทประกันภัยเพื่อปิดกั้น credential stuffing ในเชิงรุก สำหรับบริษัทประกันภัยที่กล่าวถึงอาจเปิดใช้งาน Exposed Credential Checks in WAF เป็นการภายในเพื่อตรวจสอบรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ถูกเจาะ ก่อนแจ้งให้ผู้ใช้รีบเปลี่ยนรหัสผ่าน

การใช้ Cloudflare เพื่อรักษาความปลอดภัย Cloudflare

เวกเตอร์การแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีทั่วไปจำนวนมากถูกปิดกั้นผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Cloudflare ซึ่งช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยมุ่งความสนใจไปที่การสร้างระบบป้องกันการโจมตีเฉพาะของ Cloudflare จากภายใน

ตัวอย่างเช่น Cloudflare Gateway ช่วยให้เราสามารถปิดกั้นโดเมนที่อาจเป็นอันตรายในเชิงรุกภายในตัวสร้างกฎ UI อย่างง่าย เมื่อปิดกั้นหมวดหมู่เหล่านี้บนปลายทางขององค์กร จะช่วยให้เราลดความเสี่ยงที่พนักงานจะพบกับภัยคุกคามที่รู้จัก

เมื่อมีโดเมนใหม่ที่ทีมรักษาความปลอดภัยสังเกตเห็นว่ากำลังพยายามโจมตีเพื่อรวบรวมข้อมูลประจำตัว เราสามารถปิดกั้นโดเมนในเชิงรุกได้โดยใช้รายการปิดกั้นใน Gateway ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ปลายทางแก้ไขไซต์ได้แม้ว่าพนักงานจะนำทางไปยังไซต์นั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องมือรักษาความปลอดภัยมากมายสามารถใช้ที่อยู่ IP เพื่อปิดกั้น แต่นอกจากการปิดกั้น IP แล้ว เรายังสามารถปิดกั้นชื่อโดเมนเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีให้ได้อย่างฉับไว เมื่อปิดกั้นโดเมนแล้ว หากผู้โจมตีใช้ไซต์เดียวกันบนที่อยู่ IP ใหม่ นั่นแสดงว่าเราได้บรรเทาความเสี่ยงที่อาจมีผู้เข้าไปซมไซต์ดังกล่าวแล้ว

พนักงาน Cloudflare ทั้งหมดจะต้องใช้โทเค็นการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ FIDO2 เป็นการภายในเพื่อตรวจสอบสิทธิ์กับทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท ซึ่งจะช่วยปกป้องระบบภายในจากหลุมพรางต่าง ๆ ที่ทำให้การแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีทำได้ง่ายขึ้น

นอกจากข้อกำหนดโทเค็นฮาร์ดแวร์แล้ว ทีมรักษาความปลอดภัยยังใช้ Cloudflare Access เพื่อกำหนดให้มีเพียงอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบภายใน กฎที่มีการจัดการสามารถกำหนดค่าให้อนุญาตหรือปิดกั้นตามปัจจัยต่าง ๆ รวมกัน เช่น การใช้วิธีแบบหลายปัจจัยและภูมิศาสตร์ของที่อยู่ IP รวมกัน ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถเปลี่ยนจากวิธีการเชิงรับเป็นเชิงรุกได้โดยการปิดกั้นเหตุการณ์การตรวจสอบสิทธิ์จากอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของบริษัท ประเทศที่เราไม่มีพนักงาน หรือกิจกรรมที่ใช้ SMS/TOTP แทนโทเค็นการรักษาความปลอดภัยฮาร์ดแวร์ U2F

การเพิ่มเลเยอร์การป้องกันภายใน

นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Gateway แล้ว ทีมตรวจจับและตอบกลับยังส่งออกไฟล์บันทึก Gateway & Access เพื่อเพิ่มเติม เชื่อมโยง และพัฒนาการตรวจจับเหตุการณ์ดิบพร้อม ๆ กับไฟล์บันทึกระบบภายในอื่น ๆ ซึ่งเมื่อรวมไฟล์บันทึกทั้งหมดของเราไว้ในไปป์ไลน์ภายใน เราจะมีโอกาสสร้างการตรวจจับในแบบที่เรากำหนด และยกระดับให้การตอบสนองต่อเหตุการณ์เป็นระบบอัตโนมัติ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี ทีมงานของเรามุ่งเน้นไปที่การตรวจจับอาคารที่เน้นที่ เทคนิคการเข้าถึงเบื้องต้นเป็นการป้องกันเลเยอร์ที่สองในบัญชีพนักงาน

ตัวอย่างบางส่วนของการตรวจจับที่เน้นการลดมาตรการความปลอดภัยของบัญชี ได้แก่

  • การเข้าสู่ระบบหรือเหตุการณ์การตรวจสอบสิทธิ์อื่น ๆ กับระบบภายในจาก VPN

  • การเปลี่ยนแปลงโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยของพนักงานและการใช้อุปกรณ์ใหม่

  • เหตุการณ์การเข้าสู่ระบบหรือการตรวจสอบสิทธิ์จากที่อยู่ IP ที่ไม่คุ้นเคย

  • เหตุการณ์การเข้าสู่ระบบหรือการตรวจสอบสิทธิ์จากที่อยู่ IP ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

  • เหตุการณ์การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยซอฟต์โทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัยกับระบบภายใน

  • เหตุการณ์ใด ๆ จากที่อยู่ IP ที่เกี่ยวข้องกับผู้คุกคามที่รู้จัก

อย่างไรก็ตาม ยังมีรูปแบบพฤติกรรมมากมายที่อาจบ่งบอกว่าบัญชีไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเท่าที่ควร แทนการใช้กฎการตรวจจับแบบคงที่สำหรับกฎทั้งหมด ทีมตรวจจับและตอบกลับได้จัดลำดับความสำคัญของการสร้างโมเดลการเรียนรู้ของระบบที่ช่วยตรวจจับพฤติกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ที่ผิดปกติภายในบัญชีของพนักงาน

สัญญาณความเสี่ยงคือรูปแบบที่_สามารถ_ระบุถึงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและนำมาใช้เพื่อกำหนดว่าพฤติกรรมนั้นน่าจะเป็นอันตรายอย่างแท้จริง ทุกบริษัทมีสัญญาณความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบางสัญญาณที่เหมือนกันเพื่อตรวจจับบัญชีที่มีมาตรฐานความปลอดภัยลดลง อย่างไรก็ตาม สัญญาณดังกล่าวอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐาน การรวมผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของ Cloudflare เข้ากับงานวิศวกรรมของเราเองจะช่วยให้เรามีระบบป้องกันที่ราบรื่นสำหรับระบบเผชิญหน้าทั้งภายนอกและภายใน

อิทธิพลต่อแผนกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์

เมื่อ Cloudflare ขยายชุดผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ทีมความปลอดภัยโดยรวมทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อการมีบทบาทที่สำคัญต่อแผนกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ เราสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงในการควบคุมและการตรวจจับทั้งหมดที่จำเป็นต่อการบรรเทาและตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเปิดเผยกลยุทธ์ภายในร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์โดยใช้ลูปการตอบรับที่ได้จากการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน จากนั้นลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นที่ Cloudflare เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปกป้องข้อมูลพนักงานและลูกค้าของเราได้จริง

Cloudflare เป็นสถานที่ที่ยินดีต้อนรับและอภิปรายแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นทรัพย์สินสำหรับทีมความปลอดภัยและไอทีที่กำลังใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนั้นคือกำลังใจที่สำคัญ!

ขั้นตอนถัดไป

การแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีเป็นหนึ่งในการโจมตีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่พบบ่อยที่สุด แต่คุณสามารถปรับปรุงความสมบูรณ์ของโปรแกรมความปลอดภัยของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการวางมาตรการบรรเทาผลกระทบที่โฟกัสที่การเข้าถึงครั้งแรก การบรรเทาผลกระทบเหล่านี้จะหยุดผู้โจมตีที่ขั้นตอน "การลาดตระเวน" ของเชนการกำจัดทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบขั้นตอนการโจมตีที่สร้างโดย Lockheed Martin และขยายผ่านโครงงาน MITRE ATT&CK

แล้วกลยุทธ์ใดดีที่สุดที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อปกป้องความปลอดภัยขององค์กรของคุณ

ทำให้การโจมตีด้วยการแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชีทำได้ยาก

ที่ Cloudflare เราบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยที่เน้นที่ความปลอดภัยของบัญชี ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้โทเค็นความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่รัดกุม การปิดกั้นเชิงรุกสำหรับโดเมนที่ไม่ดีที่รู้จัก และการป้องกันบ็อตบนไซต์ที่เชื่อมต่อภายนอก การบรรเทาผลกระทบเหล่านี้แต่ละอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการโจมตี (Kill Chain) ของผู้โจมตี

