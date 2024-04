Aquele Abraço Rio de Janeiro: Cloudflare's 116th Data Center!

2 min read

Cloudflare is excited to announce our newest data center in Rio de Janeiro, Brazil. This is our eighth data center in South America, and expands the Cloudflare network to 116 cities across 57 countries. Our newest deployment will improve the performance and security of over six million Internet applications across Brazil, while providing redundancy to our existing São Paulo data center. As additional ISPs peer with us at the local internet exchange (IX.br), we’ll be able to provide even closer coverage to a growing share of Brazil Internet users.

A Cloudflare está muito feliz de anunciar o nosso mais recente data center: Rio de Janeiro, Brasil. Este é o nosso oitavo data center na América do Sul, e com ele a rede da Cloudflare se expande por 116 cidades em 57 países. Este lançamento vai acelerar e proteger mais de seis milhões de sites e aplicações web pelo Brasil, também provendo redundância para o nosso data center em São Paulo. Provendo acesso à nossa rede para mais parceiros através do Ponto de Troca de Tráfego (IX-RJ), nós estamos chegando mais perto dos usuários da Internet em todo o Brasil.

History

Rio de Janeiro plays a great role in the history of Internet in Brazil. In 1988, the National Laboratory of Scientific Computation, headquartered in Rio de Janeiro connected to the University of Maryland via Bitnet, a network to exchange messages. The next year, the Federal University of Rio de Janeiro also connected to Bitnet, becoming the third institution (with São Paulo State Foundation for Research Support) to have access to this technology.

O Rio de janeiro tem papel central na história da Internet no Brasil. Em 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), conectou-se à Universidade de Mariland através da Bitnet, que era uma rede que permitia o envio de e-mail entre as instituições acadêmicas. Em 1989, a Universidade Federal do Rio de Janeiro também se conectou na Bitnet através de outra universidade americana, se tornando a terceira instituição Brasileira a se conectar na Internet (a FAPESP também já estava na rede).



CC BY-NC 2.0 image by Lau Rey

Today, the city of Rio de Janeiro is very well connected. Internet access can be found all over, and better connectivity can boost entrepreneurship. In some Favelas (slums), the residents are creating their own ISPs, providing Internet access to some users that big ISPs are not able to reach.

Hoje, a cidade do Rio de Janeiro é muito bem conectada. Acesso à internet pode ser encontrado em todo lugar, inclusive incentivando o empreendedorismo. Em algumas favelas os próprios moradores criaram seus provedores de internet via Wi-Fi, e estão proporcionando a inclusão digital em áreas onde os grandes provedores não chegam.

LatAm expansion

We have an additional eight datacenters in progress across Latin America. If managing the many moving parts of building a large global network interest you, come join our team!

Nós temos mais oito datacenters a caminho na América Latina. Se você se interessa em gerenciar uma rede de alcance global, venha fazer parte do nosso time!

-The Cloudflare team