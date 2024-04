¡Hola, Ecuador! Quito Data Center expands Cloudflare network to 104 cities across 52 countries

3 min read

CC-BY 2.0 image by Scipio

Located only 15 miles from the Equator, we are excited to announce Cloudflare’s newest data center in the World Heritage City of Quito, Ecuador. This deployment is made possible in partnership with the NAP.EC Internet exchange run by AEPROVI (Asociación de empresas proveedoras de servicios de internet). Our newest data center expands Cloudflare’s growing Latin America network to six cities, joining Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Medellin (Colombia), Sao Paulo (Brazil) and Valparaiso (Chile). Quito is our 104th deployment globally, with over a dozen additional cities in the works right now.

Ubicado a sólo 15 millas del ecuador, estamos contentos de anunciar el nuevo centro de datos de Cloudflare en la ciudad de Quito, Ecuador. Este se realizó en asociación con el intercambio neutral de Internet de NAP.EC administrado por AEPROVI (Asociación de empresas proveedoras de servicios de internet). Este despliegue amplía la red latinoamericana de Cloudflare a seis ciudades: Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Medellín (Colombia), Sao Paulo (Brasil) y Valparaíso (Chile). Quito es nuestro 104 despliegue global, con más de una docena de ciudades en desarrollo de expansión en este momento.

Open interconnection

Cloudflare participates at over 150 Internet exchanges globally with an open peering policy, and welcomes the opportunity to interconnect locally. As additional networks peer with Cloudflare, we’ll be able to localize a growing share of traffic that would have otherwise been served from Miami, while helping support the Internet exchange as a whole. In South America, we are existing members of the Terremark NAP do Brasil, Camara Argentina de Internet (CABASE) Buenos Aires and PTT São Paulo (run by NIC.BR).

Cloudflare participa en más de 150 intercambios de Internet a nivel mundial, con una política de peering abierta que permite conectarse a las principales redes de internet locales. A medida que nuevas redes se interconectan con Cloudflare, podremos redirigir una parte cada vez mayor del tráfico local que de otro modo habría sido proveído por Miami, USA. Además esto ayudará a mejorar el servicio de internet a nivel global. En Sur América, somos miembros de Terremark NAP do Brasil, Cámara Argentina de Internet (CABASE) Buenos Aires y la PTT São Paulo.

Latin America expansion continues

Continúa la expansión de América Latina

With over 350 million Internet users, Latin America is experiencing the second fastest growth globally in mobile penetration. We are now only days away from announcing two additional South American data centers to improve the performance and security of 6 million Internet properties.

Sooner yet is Cloudflare's 105th deployment! After Monday in Asia, and Tuesday in South America, tomorrow, we travel to a new continent. All roads lead to the home of our next data center.

Con más de 350 millones de usuarios conectados, Latinoamérica está experimentando el segundo mayor crecimiento a nivel mundial en penetración móvil. Estamos a pocos días de anunciar dos centros de datos adicionales en América del Sur para mejorar el rendimiento y la seguridad de 6 millones de sitios web.

¡Pronto este será el 105 despliegue de Cloudflare! Ayer inauguramos en Asia, Hoy en América del Sur y mañana viajaremos a un nuevo continente. Cada dia Cloudflare se expande a más países y continentes convirtiéndose así en una de las redes más importantes del mundo.

- The Cloudflare Team

The Cloudflare network today